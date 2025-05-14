Dernières publications
Idemia modernise son système productif grâce à sa nouvelle usine à Vitré
A l’occasion de l’inauguration de sa dernière usine à Vitré, Idemia renforce sa position de leader européen du marché des cartes bancaires et continue d’innover tant en termes de nouveaux produits que de son processus de production. Reportage.
Des menaces cyber et d’influence aux impacts limités en 2023, selon Open AI
Le rapport de menaces d’Open AI d’octobre 2024 reconnaît des utilisations malveillantes mais limitées de ses intelligences artificielles pour des opérations d’influence et cyber. Malgré les craintes.
Chief Artificial Intelligence Officer : faut-il un expert ou un « responsable transverse » ?
Le concept de Chief Artificial Intelligence Officers (CAIO) a le vent en poupe depuis plusieurs mois, mais une question se pose : l’intelligence artificielle doit-elle être gérée par un expert ou est-ce que l’IA est une affaire trop importante pour être laissée aux seuls spécialistes ? Deux spécialistes débattent.
Les fabriques d’IA, l’aube d’une nouvelle donne pour l’Europe ?
Pour combler le retard de l’intelligence artificielle en Europe, la Commission européenne parie sur la mise à disposition des supercalculateurs européens aux PME et aux startups à travers le concept de fabriques d’IA.
La dépendance technologique de la France s’invite à l’assemblée générale du Cigref
Le grand raout annuel du Cigref a consacré Emmanuel Sardet comme successeur de Jean-Claude Laroche, lequel a fortement insisté sur les manques technologiques de la France et de l’Europe.
Entre biologie et numérique, quel avenir pour le marché du biohacking ?
Réputé sulfureux, le marché du biohacking naissant devrait croître de 20% de moyenne par an. Financé notamment par les milliardaires de la Silicon Valley, il renferme des acteurs très disparates et l’heure est aux innovations tous azimuts.
Chez Michelin, la réalité virtuelle fait son nid
La réalité virtuelle, une réalité opérationnelle chez les industriels ? Un ingénieur de Michelin explique comment les employés de son groupe utilisent à Clermont-Ferrand et dans les sites du monde entier, la VR concoctée par Meta et ses partenaires.
Pourquoi l’expérience des CIO est essentielle pour les start-up
Plutôt que d’attendre que sa startup se développe pour embaucher un chief information officer, pourquoi ne pas le faire dès que possible ? Voici plusieurs bonnes raisons d’accueillir un CIO dans sa start-up sans attendre.
L’impact des technologies émergentes sur le caractère des CIO
Quelles sont les qualités demandées aux chief information officers pour conduire ou accompagner le changement ? La réponse du rapport « The Future Face of Tech Leadership ».
Quels sont les atouts numériques de la sonde Juice, en partance pour Jupiter ?
La sonde Juice de l’Agence spatiale européenne emporte avec elle un condensé de technologies et de sciences que Giuseppe Sarri, le responsable historique du projet, s’est chargé de nous faire découvrir.
IA défensive vs IA offensive : le combat ne fait que commencer
Détection, rapport d’alertes pour la défensive, sophistication et multiplication des attaques pour l’offensive, l’IA se dédouble en matière de cybersécurité. Attaquants et défenseurs rivalisent d’intelligences artificielles pour seconder, inspirer, préciser les intelligences humaines dans une lutte qui n’en est qu’à ses prémices.
Valeurs des données : comment les traders s’appuient sur des satellites pour mieux investir ?
Evaluer la hauteur d’un champ de blé à l’autre bout du monde, le volume d’un bassin de stockage de pétrole ou la croissance d’une ville, sans bouger de son bureau ou de son garage pour arbitrer ses investissements, est de plus en plus aisé avec les données satellites qui renseignent sur cela et plus encore.
Stockage de données du futur : que prévoient les géants de la tech ?
IBM et Microsoft comptent parmi les acteurs majeurs du stockage de données. Si le premier domine le marché actuel, le second n’a pas dit son dernier mot quant aux développements futurs. Enquête.
Pendant la REF, le Medef s’interroge sur les relations entre révolution digitale et pouvoir
La sixième édition à l’hippodrome de Longchamp de la Rencontre des entrepreneurs de France a donné l’occasion à une centaine d’intervenants de débattre sur le thème du pouvoir. La question numérique tenait une bonne place. Reportage.
L’IA générative est déjà omniprésente dans les entreprises
Un rapport de Capgemini fait le point sur l’avancée de l’IA générative dans les entreprises. Leurs investissements augmentent dans tous les départements dont certains récoltent déjà des bénéfices réels et ce, alors que les agents IA sont la prochaine disruption attendue.
Espace, cyberespace, cerveaux… Comment l’Armée française investit les nouveaux théâtres d’opérations ?
Les nouveaux champs de bataille que sont l’espace, le cyberespace et les cerveaux des individus augurent des adaptations de la part de l’Armée française. Comment conduit-elle les conflits actuels qui s’y déroulent et comment se prépare-t-elle à ceux futurs ?
Les conseils de l’Anssi pour les SI sensibles
L’Anssi a publié le 9 juillet dernier ses recommandations pour choisir les offres cloud adaptées aux entreprises et aux administrations qui détiennent des systèmes d’information sensibles. Le cloud se présente en effet autant comme une opportunité pour la transformation numérique qu’une menace avec les cybercriminels et les lois extraterritoriales.
Ariane 6 : quel défi numérique pour la souveraineté spatiale européenne ?
Le lancement réussi d’Ariane 6 lors de son vol de qualification remonte le moral de l’Europe spatiale. Mais celle-ci omet de développer son infrastructure d’antennes aux sols, qui permet de télécharger souverainement les données satellites. Reportage.
L’IA générative peut-elle être un nouveau chef d’orchestre de l’expérience client ?
L’irruption de l’IA générative promet de changer viscéralement l’expérience client proposées par les entreprises. Au point d’en prendre totalement le contrôle ? Pas si sûr.
[Exclusif] Sylvie Retailleau : un tour d’horizon de France 2030 pour mieux comprendre le monde de demain
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, revient, point par point, sur les grandes orientations de France 2030, plan d’investissement...
La data au cœur de la stratégie tech de LVMH
Au sommet du luxe mondial, l’empire LVMH, décliné à travers ses soixante-quinze maisons, à l’instar de Louis Vuitton, Sephora ou Christian Dior, démontre l’ambition de perdurer à l’apex de ce secteur grâce au numérique, l’IA et les données, notamment.
Pour Schneider Electric, les fondations pour les vingt ans à venir passent par un numérique à l’échelle
Robert Auffray, Senior Vice President Schneider Digital, Global Finance & Supply Chain Digital Leader and CIO Europe, décrit « Transform @ Scale », une transformation business et digitale interne à l’échelle de Schneider Electric. Objectifs ? Simplifier le business de l’entreprise et préparer l’avenir.
Comment les CIO ukrainiens ont-ils revu leurs priorités de transformation ?
[L’enquête] A quel point les préoccupations des chief information officers ukrainiens diffèrent-elles de leurs alter-égo en Europe ? La sécurité des systèmes informatiques demeure la part la plus importante de leur travail, mais ils ne délaissent pas pour autant les autres facettes de la transformation digitale.