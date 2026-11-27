Franck Duringer, adjoint au directeur des systèmes d'information depuis 2022, pilote désormais « la stratégie autour des systèmes d'information de l'entreprise : ERP, data… », annonce-t-il sur son profil LinkedIn. Il succède à Romain Brisbare, qui a annoncé sur LinkedIn fin octobre qu'il quittait ses fonctions de DSI de la filiale alsacienne du groupe allemand Würth.

Trente-trois ans dans les murs de Würth

Diplômé de l'IUT Robert Schuman de Strasbourg, Franck Duringer a démarré chez Würth France au début des années 1990. Il y gravit tous les étages de l'informatique : chef de projet IT de 2012 à 2016, puis responsable du pôle archivage, internet et mobilité jusqu'en 2022, avant de devenir adjoint au DSI et responsable du service développement informatique en mars 2022.

Son terrain de prédilection : la mobilité des forces de vente, dont il revendique vingt ans d'expertise sur les outils destinés aux commerciaux itinérants et à leurs managers, un cœur de métier pour un distributeur qui s'appuie sur près de 3 000 collaborateurs dédiés à la vente. Il a également piloté la structuration du PMO et de la gouvernance des projets de la DSI. Depuis sa prise de fonction, il s'emploie à étoffer ses équipes : un RSSI, un chef de projet informatique logistique et un ingénieur développement data, en CDI à Erstein, au siège de l'entreprise.

SAP, data et cybersécurité au programme

La DSI, qui compte une soixantaine de collaborateurs, doit accompagner la transformation d'un acteur qui distribue plus de 100 000 références de fixation, outillage et consommables d'atelier à 260 000 clients professionnels. Le modèle est omnicanal : plus de 240 magasins, un site de vente en ligne, une plateforme de télévente et des forces de vente itinérantes, adossés à deux plateformes logistiques, à Erstein et Montélimar. Würth France, l'une des premières filiales du groupe familial fondé en 1945 à Künzelsau, a réalisé 710 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, avec près de 4 000 collaborateurs.

Plusieurs chantiers sont déjà lancés : migration vers SAP S/4HANA, déploiement de SAP EWM sur les entrepôts modernisés dans le cadre du programme Evolog, qui a mobilisé près de 80 millions d'euros depuis 2022 dont 70 à Erstein, où l'extension a été inaugurée en février 2025. S'y ajoutent les premiers projets data et IA, au moment où la DSI renforce son dispositif de cybersécurité. Le tout dans un contexte de conjoncture industrielle morose : le groupe Würth a certes franchi les 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, mais ses effectifs mondiaux ont reculé à 86 000 collaborateurs. Côté français, la filiale dirigée par Anouk Golly, présidente du directoire depuis janvier 2024, attend sans aucun doute de son nouveau DSI qu'il fasse de l'outil informatique un levier de compétitivité.