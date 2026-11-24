Mehdi Ghissassi, 44 ans, siégera au conseil de surveillance d'Elsan, présidé par Antoine Lissowski depuis mars 2025. Annoncée par un communiqué publié le 19 novembre, la nomination doit « accompagner l'accélération de la stratégie IA » du groupe. Le nouveau venu y apportera son expérience de l'innovation technologique et de la transformation des organisations, résume le président exécutif Sébastien Proto.

Dix ans chez Google

Diplômé de Polytechnique et de l'École des ponts et chaussées, de Sciences Po et de Columbia Business School, Mehdi Ghissassi débute sa carrière chez Booz & Company, puis chez Macquarie. Il rejoint Google en 2012, où il travaille sur Google Cloud et sur les produits destinés aux marchés émergents. De 2016 à 2024, il construit puis dirige l'équipe produit de DeepMind, avant de prendre la tête de celle de Google Brain. Depuis 2024, il est Chief Product & Technology Officer d'Ai71, une scale-up d'intelligence artificielle basée à Abou Dabi.

Elsan n'en est pas à ses premiers déploiements IA : l'aide à la détection des fractures en radiologie et l'analyse des retours d'expérience patients y sont déjà opérationnelles, « une base solide pour accélérer », selon Sébastien Proto. Le partenariat avec la start-up française Incepto, spécialiste de l'IA en imagerie médicale, a été renouvelé en mai. En 2025, plus de 100 000 patients ont bénéficié de ces solutions d'imagerie. En traumatologie, la solution Boneview de la française Gleamer, déployée dans huit établissements, a fait passer le taux de fractures non détectées de 18 % à moins de 3 %, selon le groupe. Fort de ses 217 établissements et centres, de ses près de 28 000 collaborateurs, de ses 7 500 praticiens libéraux et de ses 5 millions de patients soignés par an, Elsan vise à devenir une référence européenne du déploiement de l'IA à l'hôpital en 2030.

En 2024, Thomas Daubigny, Chief Data & Information Officer du groupe avait expliqué à Alliancy comment l'harmonisation du système d'information et de la donnée était le point de départ pour intégrer l'IA efficacement.