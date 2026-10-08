Isabelle Quemeneur prend les rênes du digital et de l’IT de Vallourec 

Vallourec confie sa transformation numérique à Isabelle Quéméneur. Nommée Group Chief Digital and Information Officer le 5 octobre 2026, elle rejoint à cette occasion le Comité exécutif du groupe. Elle succède à Valeria Fernandes, qui occupait jusqu’ici cette fonction. Pour Philippe Guillemot, PDG de Vallourec, son expérience et sa connaissance des enjeux industriels et commerciaux internationaux doivent contribuer au « futur développement » de l’écosystème digital et des capacités IT du groupe.

La nouvelle dirigeante affiche déjà plusieurs priorités. Elle entend renforcer les capacités digitales et IT de Vallourec, mais aussi créer davantage de valeur pour les clients et soutenir l’innovation. L’évolution des modes de travail figure également parmi ses sujets, avec la cybersécurité et l’intelligence artificielle présentées comme deux technologies centrales de cette trajectoire.

IA, cybersécurité et nouveaux modes de travail

Cette feuille de route s’inscrit dans des chantiers déjà engagés par Vallourec. Le groupe travaille notamment depuis plusieurs années sur l’IA générative, avec une approche centrée sur les cas d’usage et la création de valeur. En 2025, l’entreprise expliquait vouloir notamment casser les silos de données et rendre celles-ci davantage accessibles à l’ensemble de l’organisation et à ses clients. La formation des collaborateurs, la confidentialité et la fiabilité des outils figuraient également parmi les conditions identifiées pour développer ces usages.

Isabelle Quéméneur arrive donc dans un groupe qui a déjà commencé à structurer ses usages de l’IA. Son enjeu sera désormais de poursuivre cette dynamique, tout en renforçant les fondations IT, la sécurité et l’utilisation des technologies émergentes dans un environnement industriel international.

Près de trente ans dans les technologies

Diplômée de l’ESME Sudria et titulaire d’un MBA de NEOMA Business School, Isabelle Quéméneur a débuté sa carrière en 1997 chez Matra Nortel Communications comme Quality Manager. Elle a ensuite occupé différentes fonctions internationales à Paris et New York, notamment chez Société Générale, AXA et Sanofi. En mars 2023, elle rejoint Danone comme Group Chief Technology Officer. Elle y développe notamment son expérience des transformations technologiques dans un grand groupe international, avant de prendre aujourd’hui un périmètre élargi chez Vallourec, à la jonction du digital et des systèmes d’information.

À 53 ans, Isabelle Quéméneur apporte ainsi près de trois décennies d’expérience dans des environnements internationaux, financiers, industriels et de santé. Chez Vallourec, son arrivée au Comex confirme la place prise par les technologies dans la transformation du groupe, avec une équation désormais clairement posée : renforcer les capacités IT, exploiter l’IA et l’innovation, tout en maîtrisant les risques cyber et en créant de la valeur pour les métiers et les clients.