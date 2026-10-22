Jean-Yves Rusaouen, vétéran d’AXA passé par l'Asie, devient CIO d’AXA en France

Jean-Yves Rusaouen a officialisé en octobre sur LinkedIn sa promotion au poste de chief information officer d’AXA en France. Aucun communiqué de l’assureur n’accompagnait encore l’annonce à l’heure de notre publication. Le nouveau DSI évoluera au sein de la direction Transformation et Technologie. Une entité pilotée par Christophe Vermont, qui siège au comité exécutif d’AXA France en tant que Chief Transformation Officer.

Diplômé de Télécom SudParis en 1999, Jean-Yves Rusaouen entre chez AXA en 2005. Il y débute comme chef de projet international chez AXA Tech, l’ancienne entité d’infrastructures du groupe. Sa carrière le mène ensuite en Europe du Sud puis en Asie. Entre 2016 et 2019, il exerce au Japon où il dirige la branche Axa TECH locale, avant de prendre les fonctions de CTO et de Chief Global Services Officer d'AXA Japon. De retour en France, il prend en charge le marché français pour AXA Group Operations, la structure informatique du groupe. À partir de janvier 2022, il assure la sécurité des systèmes d’information d’AXA France. La qualité informatique relève aussi de son périmètre, tout comme l’informatique des fonctions finance, ressources humaines et support.

En 2022, il pilotait également le chantier du travail hybride, alors que le flex office était généralisé. Ce programme prolongeait la philosophie d'Agile Working présentée en 2021 par David Guillot de Suduiraut, alors DSI d’AXA France, dans Alliancy.

Rationalisation et front IA

Jean-Yves Rusaouen n’a pas encore détaillé publiquement sa feuille de route. Ses priorités devraient néanmoins prolonger les chantiers engagés. En juillet 2025, Philippe Kurzweil, CIO adjoint d’AXA France, exposait dans nos colonnes la doctrine de simplicité de l’assureur. Le système d’information comptait alors environ 500 applications. Le plan stratégique 2024-2026 visait une réduction de 20 % de ce portefeuille. Une formule choc « Pas d’usage, ça dégage » résumait cette discipline.

L’IA générative constitue l’autre front. En octobre 2025, Christophe Vermont revendiquait 45 % d’utilisateurs réguliers pour Secure GPT, la version sécurisée du LLM maison. L’agent conversationnel SmartInAXA sert chaque jour dans plus de 2 000 agences. L’assureur a réalisé 31 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025 et compte plus de 8 millions de clients. Le nouveau CIO devra industrialiser l’IA sans relâcher l’effort de rationalisation. Le prochain plan stratégique de l'entreprise fixera le tempo.