Le Campus Cyber revendique sa première année de mue 

Le Campus Cyber veut tourner la page du symbole pour devenir un véritable outil industriel de la cybersécurité française. Un an après l'arrivée de sa nouvelle équipe dirigeante, l'organisation revendique une profonde transformation de son fonctionnement. Nouvelle gouvernance, réseau territorial renforcé, accélération des coopérations, montée en puissance de l'activité internationale et diversification du modèle économique figurent parmi les principaux chantiers engagés. Cette évolution intervient alors que la cybersécurité s'impose comme un enjeu stratégique de souveraineté et de compétitivité. Au-delà du changement d'organisation, le véritable défi sera désormais de traduire cette nouvelle dynamique en résultats concrets pour les entreprises et les administrations.

Du lieu totem à la plateforme opérationnelle

Le Campus cherche désormais à s'imposer comme une plateforme de production plutôt qu'un simple lieu de rassemblement de l'écosystème. L'année écoulée a été marquée par l'extension du réseau des Campus Cyber territoriaux, une offre événementielle recentrée sur les besoins opérationnels, le lancement de nouveaux travaux collaboratifs autour de l'IA et du quantique, ainsi qu'une reprise de l'attractivité du site avec de nouveaux résidents et partenaires. Deux projets structurants doivent entrer en phase opérationnelle en 2027, avec une plateforme de montée en maturité cyber destinée aux PME et collectivités et un dispositif d'accélération pour les entreprises françaises de cybersécurité. Avec une feuille de route déjà largement engagée pour 2026, le Campus Cyber fait désormais entrer sa transformation dans une nouvelle phase. Après avoir réorganisé son fonctionnement, l'enjeu sera de convertir cette dynamique en projets structurants pour l'ensemble de la filière.