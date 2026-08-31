Le CTICM développe une plateforme pour centraliser les données environnementales de la construction métallique 

Le Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) a annoncé cet été le développement d'une plateforme destinée à centraliser, fiabiliser et valoriser les données environnementales de la filière. Développée avec plusieurs partenaires, cette solution vise à accompagner les industriels face à l'évolution des réglementations, notamment la RE2020, le futur Règlement Produits de Construction (RPC) et les nouvelles obligations de reporting extra-financier. Pensée comme un point d'entrée unique, la plateforme permettra de réutiliser une même donnée pour alimenter différents référentiels, tels que les FDES, les DoPC, les bilans carbone, les reportings RSE ou encore les futurs Passeports Numériques Produits. L'objectif est de limiter les ressaisies, d'améliorer la fiabilité des informations et de réduire les délais de production des FDES de plusieurs mois à quelques semaines, tout en divisant leur coût par dix.

Un consortium pour accélérer la transition environnementale

Le projet réunit plusieurs partenaires aux expertises complémentaires. Zei apporte son savoir-faire dans la structuration et la gouvernance des données, EVEA intervient sur les analyses du cycle de vie et les données environnementales, tandis que La Forge développe les briques d'intelligence artificielle destinées à automatiser la collecte, le contrôle et la fiabilisation des informations. Présentée en avant-première lors du SIBCA 2026, la plateforme est présentée comme une première pour l'ensemble des filières de la construction. Les visiteurs pourront découvrir un démonstrateur de la solution et échanger avec les équipes du CTICM et de ses partenaires sur les usages attendus et les prochaines étapes de développement.