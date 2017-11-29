L’intérêt pour la domotique s’accroît : les objets permettant de contrôler sa maison se développent – à l’image du boîtier Eugène pour trier ses déchets ou de l’accessoire de Wecemat pour assurer une gestion intelligente de la consommation d’eau des WC.

Les solutions pour centraliser leur gestion connaissent un essor identique. L’entreprise Hager, spécialisée dans l’électrique, a évalué que trois millions de chantiers résidentiels et tertiaires seront équipés en domotique en 2020. Une tendance confirmée par une étude d’Ipsos, selon laquelle 58% des propriétaires s’intéressent à la domotique, estimant que l’avenir est à la maison automatisée. Le groupe a ainsi a créé une passerelle IoT fixée sur le tableau électrique et permettant de contrôler tous les objets connectés de la maison. Une option également choisie par Vivoka avec sa box ZAC.