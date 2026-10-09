L'IA ne sauvera pas les acheteurs 

“Si on n'est pas à la table, on sera au menu.” La formule, lancée par Florence Baiget, directrice des achats du groupe Veolia, lors de l'événement HA360 le 7 octobre 2026, résume le paradoxe dans lequel se trouvent aujourd'hui les acheteurs. Sur le terrain, l'évolution de leur métier n'est plus une simple ambition théorique : elle est déjà à l'œuvre. Face à l'instabilité globale, la fonction achats s'est installée comme le système nerveux externe et la véritable vigie des instances dirigeantes. Au quotidien, elle capte les signaux faibles du marché : tensions géopolitiques, volatilité des prix, risques de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Elle en tire des scénarios prospectifs qui éclairent les arbitrages majeurs bien avant que les crises n'éclatent.

Mais, malgré ce rôle d'éclaireur exercé au jour le jour, la reconnaissance peine à trouver sa place au sommet des organisations. Les directions achats restent sous-évaluées au regard de leur contribution réelle. Lors des conférences, les acheteurs rappellent , avec une pointe de lassitude , que l'accès aux comités exécutifs reste un parcours du combattant. Et regrettent de devoir trop souvent s'en remettre au seul directeur financier pour porter leurs dossiers. Si les données de l'observatoire HA360 indiquent que 59,4 % des directeurs achats sont désormais conviés au COMEX pour présenter leurs dossiers, cette invitation reste souvent ponctuelle et suspendue à la bonne volonté des dirigeants. Un déficit de considération qui irrite. Florence Baiget rappelle la règle du jeu pour faire bouger les lignes : “Ce n'est pas en frappant à la porte du COMEX qu'on va y rentrer, il faut faire partie de ses préoccupations.”

Priorités cumulées et impératif de souveraineté

Dans les faits, cette posture de vigie repose sur un empilement inédit de responsabilités. L'étude HA360 montre que l'optimisation des coûts demeure une priorité centrale pour 42,4 % des répondants, mais qu'elle coexiste désormais avec la gestion des risques fournisseurs pour 35,6 % d'entre eux, les achats durables et la RSE pour 28,8 %, sans oublier la sécurisation des approvisionnements. La fonction ne choisit plus ses combats : elle les cumule. Dans cette nouvelle équation, réduire les dépendances industrielles et technologiques devient un enjeu stratégique de premier plan.

Pour Jean Bouverot, représentant du ministère des Armées, cette quête d'autonomie relève de l'intelligence économique pure : “Il faut connaître ses fournisseurs.” Dans cette optique, la souveraineté ne doit pas être perçue comme une posture protectionniste ou un repli défensif, mais comme « un prétexte pour mieux choisir ses partenaires », afin de nouer des alliances industrielles durables.