Normann Hodara : construire le futur des ESN, au plus près des clients

Normann connaît les responsabilités d’un patron d’ESN : développer l’activité et la rentabilité, faire grandir les équipes, et tenir les engagements pris auprès des clients. Son parcours chez Accenture, Capgemini puis Gfi, devenu Inetum, l’a conduit à diriger pendant cinq ans un périmètre France et Luxembourg représentant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. Entrepreneur avant d’être dirigeant de groupe, il a également pris la tête de business units en pleine autonomie opérationnelle. Chez Inetum, il a piloté la croissance, conduit les réorganisations et tranché les arbitrages qui accompagnent le développement d’un groupe.

Cette expérience lui donne une compréhension intime de ceux qui entreprennent dans les services numériques. Il sait identifier un savoir-faire, mobiliser les équipes qui le portent et les amener à formaliser précisément ce qui fera réellement la différence pour leur client. Son regard associe la pertinence de la réponse proposée et les conditions économiques permettant de la développer.

L’IA change la manière de créer et de vendre la valeur

Normann voit dans l’IA une transformation profonde des modèles des ESN et des éditeurs. Lorsque certaines tâches s’automatisent, la question devient celle du résultat que l’entreprise de services sait garantir, des compétences qui restent décisives et de la manière de les rémunérer. Il anticipe une convergence entre logiciel, conseil et services, autour de réponses davantage orientées vers les résultats métiers.

Son message aux dirigeants est donc celui d’une transformation à engager : identifier les expertises à renforcer, choisir ses alliances, faire évoluer ses offres et adapter son organisation. Il porte cette réflexion auprès des entrepreneurs comme des investisseurs, pour orienter les choix de développement et étayer les décisions de financement. Le futur d’une ESN se travaille dans ces choix concrets, dès aujourd’hui.

Faire reconnaître ce que l’on sait vraiment apporter

Dans ses interventions, Normann revient à une exigence : partir du problème du client pour construire l’offre. Une référence réussie devient particulièrement utile lorsqu’elle permet d’expliquer ce que l’équipe a appris, ce qu’elle sait désormais reproduire grâce à des assets tangibles et les bénéfices qu’un autre donneur d’ordre peut en attendre. Il structure ainsi le passage entre expertise acquise, proposition de valeur et développement commercial.

Cette exigence rejoint les travaux d’Alliancy sur la maîtrise des dépenses et des dépendances. Pour une ESN, accompagner l’autonomie technologique de ses clients suppose de rendre ses engagements crédibles : documenter les réalisations, préciser les compétences mobilisées et démontrer sa capacité à proposer d’autres trajectoires. Normann aide les acteurs du marché à faire de ces preuves un levier de positionnement.

S’engager dans un collectif pour faire avancer les dirigeants

D’abord client d’Alliancy, Normann y a apprécié la qualité des analyses et la proximité avec l’écosystème. Il a choisi de prendre en charge la création de cette activité pour mieux aligner les attentes des donneurs d’ordre et les réponses des entreprises de services.

Avec Olivier Sztabowicz et l’équipe, il associe l’expérience opérationnelle des services numériques, la confrontation au marché et les capacités éditoriales et marketing d’Alliancy. Les Ecosystem Advisors apportent à cette démarche les regards complémentaires de dirigeants ayant eux-mêmes acheté, piloté et transformé ces services.

C’est l’intérêt de cet appui pour un dirigeant : pouvoir éprouver un positionnement, examiner une offre ou préparer un choix de partenariat avec des interlocuteurs qui comprennent ses contraintes et celles de ses clients. L’expérience de Normann aide à utiliser ces éclairages pour les meilleures décisions de développement.

De l’offre au client, Alliancy orchestre une prescription de confiance : préciser l’offre, prouver le savoir-faire, organiser le faire-savoir, activer l’écosystème et le reach client. Son engagement : donner aux entreprises de services les moyens de piloter leur croissance rentable, en renforçant ce qui fonde durablement leur place auprès des clients — une expertise reconnue et une contribution démontrée.