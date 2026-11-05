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Renaud Phelizon prend la tête de la cybersécurité et de l'architecture de la Stime

Renaud Phelizon prend la direction de la cybersécurité et de l'architecture de la Stime, filiale informatique du Groupement Les Mousquetaires. Une promotion interne qui élargit son périmètre.

Dorian Marcellin

Dorian Marcellin

Directeur de la Rédaction | Alliancy média

Publié et mis à jour le 5 novembre 2026
1 min.
Renaud Phelizon prend la tête de la cybersécurité et de l'architecture de la Stime

Renaud Phelizon a été nommé directeur cybersécurité et architecture de la Stime, la DSI filialisée du Groupement Les Mousquetaires. Il succède à Fabrice Bru, parti chez France Travail, et conserve la responsabilité de l'architecture qu'il occupait jusqu'à présent au sein de la Stime. Une promotion interne, accompagnée d'un élargissement stratégique du périmètre : la cybersécurité rejoint ainsi l'architecture sous une même direction.

La Stime est la DSI filialisée du Groupement Les Mousquetaires, la tête de réseau des enseignes Intermarché et Netto, qui fédère environ 160 000 collaborateurs entre distribution alimentaire, bricolage et mobilité (Bricomarché, Roady...). L'enjeu cyber y est d'autant plus critique que la grande distribution concentre données clients, paiements et flux logistiques. Une cible de choix pour les attaques informatiques, comme l'ont montré les incidents ayant touché le secteur ces dernières années.

En réunissant cybersécurité et architecture, le Groupement Les Mousquetaires aligne la protection de son système d'information sur sa conception même, une approche de « security by design » qui tend à s'imposer chez les grands acteurs du retail.

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