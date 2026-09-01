Reprendre la main face aux nouvelles menaces DDoS : la check-list des CISO 

Comme nous avons pu le décrire dans un précédent article, les campagnes actuelles de DDoS ne sont plus les attaques « familières » que les organisations avaient reléguées à une gestion technique. Leur évolution appelle aujourd’hui à une approche bien différente et plus globale de ce risque qui met à l’épreuve la résilience des activités. Mais au-delà de ce constat de plus en plus partagé par les Chief Information Security Officers, une question revient systématiquement chez les responsables de la sécurité numérique : par où commencer pour agir ? Car il serait illusoire de penser qu'une nouvelle solution technique, aussi performante soit-elle, suffira à résoudre le problème. Les échanges que nous avons pu mener ces dernières semaines avec les CISO montrent d’ailleurs à quel point les organisations les plus avancées travaillent désormais sur plusieurs fronts simultanément. Autant de chantiers qui permettent d’avoir une bonne idée de la check-list opérationnelle à décliner dans toutes les organisations.

Observabilité et Gouvernance

La priorité initiale consiste à remettre le sujet DDoS au bon niveau de la gouvernance. Pendant longtemps, le sujet est resté entre les mains des équipes réseau. Désormais, les CISO cherchent avant tout à retrouver une vision d'ensemble : quels sont les services réellement critiques ? Quelles dépendances technologiques pourraient devenir des points de rupture ? Les capacités de détection, de protection et de réaction sont-elles réellement connues et testées ? Cette démarche d'observabilité apparaît aujourd'hui comme un préalable indispensable avant même d'envisager de nouveaux investissements. Mettre en place une observabilité effective des infrastructures ou encore cartographier les dépendances technologiques et les services critiques exposés sont autant de sujets de haut niveau.

Architectures résilientes

Le deuxième chantier est architectural. Les échanges que nous avons pu avoir avec les CISO convergent notamment sur un point : la résilience ne peut plus reposer sur un fournisseur unique, une technologie unique ou une seule manière d'exposer les services numériques. Réduire les points uniques de défaillance, diversifier les partenaires ou encore privilégier des architectures hybrides relèvent désormais davantage d'une stratégie de maîtrise du risque que de simples choix d'infrastructure.

Maîtrise du risque supply chain & souveraineté

Autre évolution marquante complémentaire, qui est un chantier à part entière : la frontière du système d'information s'est déplacée. Une attaque DDoS peut désormais trouver son origine ou produire ses effets chez un opérateur, un fournisseur cloud, un partenaire ou un sous-traitant. La maîtrise de la supply chain numérique, tout comme les questions de souveraineté technologique, deviennent ainsi des composantes à part entière de la résilience. Là encore, il s'agit moins de rechercher un risque nul que d'identifier les dépendances les plus critiques avant qu'elles ne se révèlent en situation de crise.

Éprouver sa capacité de résilience

Enfin, il convient d’insister sur un quatrième point pour construire une check-list effective : une capacité de résilience ne se « vérifie » pas sur le papier. Elle s'éprouve. Les exercices réguliers, les stress tests et les simulations d'attaques complexes permettent de mesurer les limites réelles des dispositifs, mais aussi d'identifier les arbitrages métier qui devront être pris sous pression. C'est précisément cette logique qui rapproche aujourd'hui les stratégies de protection DDoS des exigences portées par NIS2 et DORA autour de la continuité d'activité. La conformité prend tout son sens si elle peut être rapprochée factuellement de la maîtrise du risque opérationnel.

Ce bref aperçu résume les axes clés mis en avant dans les travaux menés avec les CISO que nous avons rencontrés avec Alliancy. Mais pour accompagner cette évolution des pratiques, nous mettons à disposition une checklist plus détaillée, élaborée et organisée autour de ces quatre grands chantiers. Elle constitue un premier support opérationnel pour évaluer la maturité de son organisation et engager des travaux… avant que la prochaine attaque ne serve de test grandeur nature.