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Reprendre la main face aux nouvelles menaces DDoS : la check-list des CISO
Le changement de nature des attaques par déni de service distribué (DDoS) implique des changements de pratiques de sécurité dans les organisations. Mais par quoi commencer ? Tour d’horizon des quatre chantiers prioritaires.
Sacha Hilic
Directeur Général d'IMS Networks, opérateur français spécialisé dans les infrastructures critiques et les services de cybersécurité, Sacha Hilic pilote l'organisation et la performance de l'ensemble des activités d'intégration, de services managés et de cyberdéfense. Il accompagne la transformation stratégique de l'entreprise avec l'ambition de renforcer son positionnement sur les services managés, le cloud et les solutions de cybersécurité souveraines, en France comme en Europe.Docteur de formation, Sacha Hilic débute sa carrière aux États-Unis au sein de l'Oak Ridge National Laboratory avant d'évoluer dans le conseil et le management des services informatiques, notamment chez Unilog Management. Il rejoint ensuite les Laboratoires Pierre Fabre, où il occupe plusieurs fonctions de direction jusqu'au poste de Chief of IT Operations & Services, développant une expertise reconnue dans le pilotage des infrastructures IT, des services numériques et des organisations à forte exigence opérationnelle.Fort de près de vingt ans d'expérience dans les services informatiques et les infrastructures critiques, il défend une vision de la cybersécurité fondée sur l'excellence opérationnelle, la disponibilité des services et la souveraineté numérique. Convaincu que la résilience des infrastructures est devenue un levier stratégique pour les organisations, il accompagne le développement d'IMS Networks autour d'offres managées opérées en France, avec une attention particulière portée à la protection contre les attaques DDoS, à la qualité de service et à l'innovation.Engagé dans une approche responsable de la transformation numérique, Sacha Hilic contribue également à porter les engagements d'IMS Networks en matière de sécurité, de qualité et de développement durable, en s'appuyant notamment sur la certification ISO 27001, la charte Numérique Responsable et les initiatives de l'entreprise en faveur de la résilience de ses infrastructures et de la réduction de leur impact environnemental.
Comme nous avons pu le décrire dans un précédent article, les campagnes actuelles de DDoS ne sont plus les attaques « familières » que les organisations avaient reléguées à une gestion technique. Leur évolution appelle aujourd’hui à une approche bien différente et plus globale de ce risque qui met à l’épreuve la résilience des activités. Mais au-delà de ce constat de plus en plus partagé par les Chief Information Security Officers, une question revient systématiquement chez les responsables de la sécurité numérique : par où commencer pour agir ? Car il serait illusoire de penser qu'une nouvelle solution technique, aussi performante soit-elle, suffira à résoudre le problème. Les échanges que nous avons pu mener ces dernières semaines avec les CISO montrent d’ailleurs à quel point les organisations les plus avancées travaillent désormais sur plusieurs fronts simultanément. Autant de chantiers qui permettent d’avoir une bonne idée de la check-list opérationnelle à décliner dans toutes les organisations.
Observabilité et Gouvernance
La priorité initiale consiste à remettre le sujet DDoS au bon niveau de la gouvernance. Pendant longtemps, le sujet est resté entre les mains des équipes réseau. Désormais, les CISO cherchent avant tout à retrouver une vision d'ensemble : quels sont les services réellement critiques ? Quelles dépendances technologiques pourraient devenir des points de rupture ? Les capacités de détection, de protection et de réaction sont-elles réellement connues et testées ? Cette démarche d'observabilité apparaît aujourd'hui comme un préalable indispensable avant même d'envisager de nouveaux investissements. Mettre en place une observabilité effective des infrastructures ou encore cartographier les dépendances technologiques et les services critiques exposés sont autant de sujets de haut niveau.
Architectures résilientes
Le deuxième chantier est architectural. Les échanges que nous avons pu avoir avec les CISO convergent notamment sur un point : la résilience ne peut plus reposer sur un fournisseur unique, une technologie unique ou une seule manière d'exposer les services numériques. Réduire les points uniques de défaillance, diversifier les partenaires ou encore privilégier des architectures hybrides relèvent désormais davantage d'une stratégie de maîtrise du risque que de simples choix d'infrastructure.
Maîtrise du risque supply chain & souveraineté
Autre évolution marquante complémentaire, qui est un chantier à part entière : la frontière du système d'information s'est déplacée. Une attaque DDoS peut désormais trouver son origine ou produire ses effets chez un opérateur, un fournisseur cloud, un partenaire ou un sous-traitant. La maîtrise de la supply chain numérique, tout comme les questions de souveraineté technologique, deviennent ainsi des composantes à part entière de la résilience. Là encore, il s'agit moins de rechercher un risque nul que d'identifier les dépendances les plus critiques avant qu'elles ne se révèlent en situation de crise.
Éprouver sa capacité de résilience
Enfin, il convient d’insister sur un quatrième point pour construire une check-list effective : une capacité de résilience ne se « vérifie » pas sur le papier. Elle s'éprouve. Les exercices réguliers, les stress tests et les simulations d'attaques complexes permettent de mesurer les limites réelles des dispositifs, mais aussi d'identifier les arbitrages métier qui devront être pris sous pression. C'est précisément cette logique qui rapproche aujourd'hui les stratégies de protection DDoS des exigences portées par NIS2 et DORA autour de la continuité d'activité. La conformité prend tout son sens si elle peut être rapprochée factuellement de la maîtrise du risque opérationnel.
Ce bref aperçu résume les axes clés mis en avant dans les travaux menés avec les CISO que nous avons rencontrés avec Alliancy. Mais pour accompagner cette évolution des pratiques, nous mettons à disposition une checklist plus détaillée, élaborée et organisée autour de ces quatre grands chantiers. Elle constitue un premier support opérationnel pour évaluer la maturité de son organisation et engager des travaux… avant que la prochaine attaque ne serve de test grandeur nature.
La checklist des CISO
Reprendre la main face aux nouvelles menaces DDoS : La check-list opérationnelle des CISO
Une brique technique ne suffit plus. Découvrez comment en tant que RSSI et CISO vous pouvez réinventer votre stratégie de résilience face à la mutation des attaques DDoS.
Pourquoi télécharger cette check-list ?
- Sortez du "tout technique" : Repositionnez la gestion du risque DDoS au cœur de la gouvernance et de la continuité d'activité.
- Anticipez les risques Supply Chain : Cartographiez vos dépendances critiques face à des attaques qui touchent désormais l'écosystème étendu (cloud, fournisseurs, sous-traitants).
- Alignez conformité et opérationnel : Répondez aux exigences NIS2 et DORA en passant de la théorie aux exercices de crise et stress tests réels.
Vous souhaitez vous auto-évaluer ? Téléchargez la check list depuis le kiosque de notre site et faites le bilan de votre maturité sur les 4 chantiers clés.