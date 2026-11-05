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Sandrine Beltran prend la tête de la transformation digitale et opérationnelle de la CDC

Sandrine Beltran quitte La Banque Postale : nommée directrice de la transformation digitale et opérationnelle du Groupe CDC, elle ambitionne de la mettre au service de l'intérêt général.

Dorian Marcellin

Dorian Marcellin

Directeur de la Rédaction | Alliancy média

Publié et mis à jour le 5 novembre 2026
1 min.
Sandrine Beltran prend la tête de la transformation digitale et opérationnelle de la CDC

Le Groupe Caisse des Dépôts annonce la nomination de Sandrine Beltran au poste de directrice de la transformation digitale et opérationnelle. Une arrivée qu'elle a elle-même officialisée sur LinkedIn, évoquant « une ambition qui [lui] tient à cœur : mettre la transformation au service de l'intérêt général ».

Sandrine Beltran quitte La Banque Postale, filiale du groupe public, après six années et demie en tant que directrice relation client puis directrice des canaux à distance. Elle y a piloté 17 sites et 2 500 conseillers, avec une transformation du modèle qui a permis de gagner 20 points d'accessibilité et 13 points de NPS (Net Promoter Score) en trois ans.

Auparavant, elle a passé deux décennies au sein du groupe Société Générale, où elle a notamment dirigé les centres de relation client (700 conseillers) et piloté la stratégie de transformation de la banque de détail.

Elle poursuit ainsi son parcours au sein du grand pôle financier public, cette fois à la maison mère.

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