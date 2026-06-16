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DoTank Maitrise des Dépendances & Liberté d'Actions
Dans un contexte où la dépendance vis-à-vis des grands fournisseurs numériques s’accroît et fragilise la souveraineté comme la capacité d’action des organisations, Alliancy a lancé le Do Tank « Maîtrise des dépendances technologiques ».
À propos
Dépendances technologiques : des constats documentés aux feuilles de route actionnables
Face à l’urgence de reconquérir la maîtrise de technologies devenues critiques, Alliancy a lancé au printemps 2025 un Do Tank dédié à la maîtrise des dépendances technologiques.
Piloté par Alain Nguyen (ex-DSI adjoint Paris 2024), ce Do Tank a réuni pendant six mois des organisations publiques et privées confrontées aux mêmes arbitrages stratégiques :
continuer à subir ou reprendre la main.
Ici, pas de posture idéologique.
Des travaux ancrés dans le réel, nourris par des situations vécues, des décisions assumées et des trajectoires engagées.
Notre ambition est simple :
aider les organisations à décider lucidement, puis à exécuter sans naïveté.
1. Des constats issus du terrain, pas de discours théoriques
Les chiffres et analyses partagés dans le cadre du Do Tank ne proviennent pas de rapports génériques.
Ils sont issus :
d’audits menés au sein des organisations participantes,
d’analyses contractuelles et économiques réalisées sur des périmètres réels,
de retours d’expérience opérationnels partagés entre pairs,
de croisements avec des études sectorielles européennes reconnues.
Ce que ces travaux font apparaître est convergent :
une concentration extrême sur certaines briques critiques,
une exposition croissante aux hausses tarifaires et aux audits fournisseurs,
une perte progressive de maîtrise sur les coûts, les usages et les données.
La dépendance technologique n’est plus un sujet IT.
C’est un risque de gouvernance et un facteur de perte de liberté d’action pour les organisations.
2. Le Do Tank Alliancy : venir chercher des réponses opérationnelles
Le Do Tank Maîtriser ses dépendances technologiques n’a pas été conçu comme un espace de débat, mais comme un laboratoire d’action collective.
Les organisations qui y participent ne viennent pas écouter un discours.
Elles viennent chercher des réponses concrètes à des problématiques immédiates.
Les travaux ont permis de produire :
des cartographies de dépendances réelles, intégrant dimensions techniques, économiques, contractuelles et géopolitiques,
des scénarios de sortie gradués, compatibles avec les contraintes opérationnelles,
des retours d’expérience documentés sur le dual sourcing, la renégociation ou les transitions partielles,
des feuilles de route activables, adaptées aux contextes publics comme privés.
Les alternatives existent.
Les trajectoires sont praticables.
Le sujet n’est plus la faisabilité, mais la capacité à décider et à piloter dans la durée.
3. Transformer les questions stratégiques en plans d’action
Le rôle d’Alliancy n’est pas de se substituer aux organisations.
Il est de réduire l’asymétrie d’information, de sécuriser les arbitrages et d’accélérer l’exécution.
Concrètement, les travaux du Do Tank permettent de :
éclairer les décisions des COMEX,
outiller les DSI, directions Achats et RSSI dans leurs négociations et leurs choix,
objectiver les risques et les marges de manœuvre réelles.
Nous mettons à disposition :
des documents de référence issus des travaux du Do Tank,
des cadres de décision et grilles d’analyse éprouvées,
des scénarios types (financiers, juridiques, techniques),
un écosystème d’acteurs – conseil, services, technologies – déjà engagés dans ces trajectoires de sortie de dépendance.
4. Engager la suite, de manière structurée
Le Do Tank n’est pas une fin en soi.
C’est un point d’appui opérationnel pour celles et ceux qui veulent passer à l’action.
Vous vous interrogez sur votre niveau de dépendance réel.
Vous cherchez à structurer une feuille de route crédible.
Vous souhaitez tester des alternatives sans mettre votre SI en risque.
Nous pouvons :
objectiver votre situation,
partager les enseignements issus des travaux du Do Tank,
co-construire une trajectoire adaptée à votre contexte,
vous connecter aux acteurs pertinents de l’écosystème, au bon moment.
Les constats sont posés.
Les travaux existent.
Les outils sont disponibles.
La question n’est plus “faut-il agir ?”, mais “comment agir efficacement”.
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Pour agir
Business partner
Sopra Steria se spécialise dans la transformation numérique, l’expertise technologique et le conseil métier.Notre collaboration a confirmé sa pertinence pour structurer des trajectoires de modernisation, accélérer l’innovation, optimiser les processus critiques et déployer des solutions numériques à fort impact. Les projets menés ont fédéré les équipes, industrialisé des approches éprouvées et sécurisé la livraison dans des environnements complexes et exigeants.
L’Urssaf est un acteur du financement de la protection sociale et la collecte des contributions. Notre collaboration a confirmé sa pertinence pour optimiser les parcours, moderniser les processus, exploiter la donnée et améliorer la qualité de service. Les projets ont industrialisé des solutions robustes, structuré des gouvernances solides et conduit des transformations à grande échelle, faisant de l’Urssaf un partenaire clé d’une modernisation publique durable.
Thales est spécialisé dans les technologies critiques, couvrant défense, sécurité, aérospatial et numérique. La collaboration menée a confirmé sa pertinence pour sécuriser les infrastructures, moderniser les systèmes critiques, maîtriser le risque cyber et exploiter les données. Les projets ont coordonné des écosystèmes multiples, garanti un haut niveau d’exigence et délivré des solutions robustes, faisant de Thales un partenaire stratégique fiable et souverain.
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie est un acteur majeur, garant de l’accès aux soins du territoire. Notre collaboration confirme la pertinence de ses missions face à nos chantiers : amélioration des services numériques, fiabilisation des processus de gestion, valorisation responsable de la donnée pour un pilotage éclairé et modernisation sécurisée des infrastructures. Ces projets partagés illustrent une capacité réelle à conduire des transformations durables.
Red Hat est spécialisé dans les solutions open source pour les entreprises et les environnements cloud. Dans notre collaboration, Red Hat a permis de structurer des fondations techniques solides, notamment avec les conteneurs, OpenShift et Ansible. Les projets menés ont accéléré la modernisation des applications, renforcé la résilience, réduit les cycles de mise en production et consolidé durablement la cohérence et la stabilité de tous les environnements.
SUSE est spécialisé dans les technologies open source pour les entreprises, autour de Linux et du cloud. Dans nos projets communs, SUSE a permis d’accélérer l’adoption du cloud-native, de renforcer la portabilité des applications et de simplifier la gestion de clusters Kubernetes à grande échelle. Les projets menés ont modernisé les architectures, amélioré la cohérence opérationnelle et industrialisé les déploiements pour des environnements robustes et ouverts.