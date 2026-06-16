DoTank Maitrise des Dépendances & Liberté d'Actions

Dépendances technologiques : des constats documentés aux feuilles de route actionnables

Face à l’urgence de reconquérir la maîtrise de technologies devenues critiques, Alliancy a lancé au printemps 2025 un Do Tank dédié à la maîtrise des dépendances technologiques.

Piloté par Alain Nguyen (ex-DSI adjoint Paris 2024), ce Do Tank a réuni pendant six mois des organisations publiques et privées confrontées aux mêmes arbitrages stratégiques :

continuer à subir ou reprendre la main.

Ici, pas de posture idéologique.

Des travaux ancrés dans le réel, nourris par des situations vécues, des décisions assumées et des trajectoires engagées.

Notre ambition est simple :

aider les organisations à décider lucidement, puis à exécuter sans naïveté.

1. Des constats issus du terrain, pas de discours théoriques

Les chiffres et analyses partagés dans le cadre du Do Tank ne proviennent pas de rapports génériques.

Ils sont issus :

d’audits menés au sein des organisations participantes,

d’analyses contractuelles et économiques réalisées sur des périmètres réels,

de retours d’expérience opérationnels partagés entre pairs,

de croisements avec des études sectorielles européennes reconnues.

Ce que ces travaux font apparaître est convergent :

une concentration extrême sur certaines briques critiques,

une exposition croissante aux hausses tarifaires et aux audits fournisseurs,

une perte progressive de maîtrise sur les coûts, les usages et les données.

La dépendance technologique n’est plus un sujet IT.

C’est un risque de gouvernance et un facteur de perte de liberté d’action pour les organisations.

2. Le Do Tank Alliancy : venir chercher des réponses opérationnelles

Le Do Tank Maîtriser ses dépendances technologiques n’a pas été conçu comme un espace de débat, mais comme un laboratoire d’action collective.

Les organisations qui y participent ne viennent pas écouter un discours.

Elles viennent chercher des réponses concrètes à des problématiques immédiates.

Les travaux ont permis de produire :

des cartographies de dépendances réelles, intégrant dimensions techniques, économiques, contractuelles et géopolitiques,

des scénarios de sortie gradués, compatibles avec les contraintes opérationnelles,

des retours d’expérience documentés sur le dual sourcing, la renégociation ou les transitions partielles,

des feuilles de route activables, adaptées aux contextes publics comme privés.

Les alternatives existent.

Les trajectoires sont praticables.

Le sujet n’est plus la faisabilité, mais la capacité à décider et à piloter dans la durée.

3. Transformer les questions stratégiques en plans d’action

Le rôle d’Alliancy n’est pas de se substituer aux organisations.

Il est de réduire l’asymétrie d’information, de sécuriser les arbitrages et d’accélérer l’exécution.

Concrètement, les travaux du Do Tank permettent de :

éclairer les décisions des COMEX,

outiller les DSI, directions Achats et RSSI dans leurs négociations et leurs choix,

objectiver les risques et les marges de manœuvre réelles.

Nous mettons à disposition :

des documents de référence issus des travaux du Do Tank,

des cadres de décision et grilles d’analyse éprouvées,

des scénarios types (financiers, juridiques, techniques),

un écosystème d’acteurs – conseil, services, technologies – déjà engagés dans ces trajectoires de sortie de dépendance.

4. Engager la suite, de manière structurée

Le Do Tank n’est pas une fin en soi.

C’est un point d’appui opérationnel pour celles et ceux qui veulent passer à l’action.

Vous vous interrogez sur votre niveau de dépendance réel.

Vous cherchez à structurer une feuille de route crédible.

Vous souhaitez tester des alternatives sans mettre votre SI en risque.

Nous pouvons :

objectiver votre situation,

partager les enseignements issus des travaux du Do Tank,

co-construire une trajectoire adaptée à votre contexte,

vous connecter aux acteurs pertinents de l’écosystème, au bon moment.

Les constats sont posés.

Les travaux existent.

Les outils sont disponibles.

La question n’est plus “faut-il agir ?”, mais “comment agir efficacement”.

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