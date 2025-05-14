Cybersécurité
Baromètre cyber
Docaposte met en lumière le décalage entre perception du risque et exposition réelle
Lors de sa Matinale cybersécurité organisée au Musée de La Poste à Paris, Docaposte a présenté son baromètre 2025 réalisé avec Cyblex Consulting, révélant un écart préoccupant entre sentiment de maîtrise du risque et réalité des cyberattaques subies par les organisations.
Souveraineté lucide
IA, cyber : l’Europe n’a plus le luxe d’hésiter
À Cyber IA Expo, Guillaume Poupard et Cédric O ont posé un diagnostic net sur l’IA et la cyber en Europe : dépendances mal connues, adoption trop lente, sécurité fragilisée par le « vibe coding » et urgence éducative. Un appel à agir sans fantasmer l’autarcie.
Rapport
L’IA générative, nouveau facteur d’échelle du cybercrime
L’IA générative n’a pas encore produit de cyberattaques entièrement autonomes, mais elle est déjà en train de bouleverser l’économie du cybercrime. Dans une synthèse publiée début février, l’Anssi décrit comment ces outils accélèrent et industrialisent les attaques, tout en ouvrant un nouveau front : celui de la sécurisation des systèmes d’IA eux-mêmes.
Conférence
À Cyber-IA Expo, NIS2 sous lumière froide
Mardi 3 février, au Palais des Congrès de Paris, la 2ᵉ édition de Cyber-IA Expo s’est ouverte sur un constat partagé par Michel Van Den Berghe et Anne Le Hénanff : face à l’industrialisation de l’IA, NIS2 devient l’axe structurant de la cybersécurité européenne.
Article partenaire
Cybersécurité des PME : quand l’empilement d’outils devient un risque structurel
La cybersécurité des PME s’est construite pendant longtemps par couches successives, au gré des évolutions technologiques, ce qui ne va pas sans problème, explique Benoit Grunenwald d'ESET.
Politique publique
Cybersécurité 2026-2030 : cinq piliers pour une ambition cyber… sans chiffrage
Dévoilée le 29 janvier à Bordeaux par Anne Le Hénanff, la Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030 repose sur cinq piliers pour faire de la France une puissance cyber. Reste une zone d’ombre majeure : aucun budget n’a été annoncé.
cyber mobilité
Hexatrust et Mobilians s’allient pour renforcer la protection numérique de la filière automobile
Hexatrust et Mobilians ont officialisé un partenariat visant à accompagner les entreprises de la mobilité face à la montée des cybermenaces, avec la mise à disposition d’un outil d’autodiagnostic et un dispositif d’accompagnement dédié.
Protection des données
L’Europe s’interroge sur l’avenir de son modèle à l’occasion du Data Protection Day 2026
Le 28 janvier 2026, le Conseil de l’Europe et le Contrôleur européen de la protection des données réunissent décideurs publics, régulateurs et experts à Bruxelles pour débattre de l’évolution des cadres européens de protection des données, près de dix ans après l’entrée en application du RGPD.
Confiance numérique
Les entreprises françaises encore peu préparées face aux risques de falsification et d’usurpation d’identité
Une étude Ipsos Digital pour Yousign, publiée le 27 janvier 2026, met en lumière les fragilités persistantes de la confiance numérique dans les entreprises françaises, malgré la généralisation de la signature électronique.
Baromètre
Cybersécurité : des attaques moins nombreuses mais plus graves pour les entreprises françaises
Le 11ᵉ Baromètre annuel de la cybersécurité du CESIN, réalisé par OpinionWay, dresse un état des lieux des menaces, des pratiques et des priorités des organisations françaises face au risque cyber.
Politique publique
L'Essonne modernise la supervision de son système d'information
Le Conseil départemental de l'Essonne a déployé une solution de supervision centralisée de son système d'information. L'objectif est d’anticiper les incidents et sécuriser les services publics dans un département de 1,3 million d'habitants.
Clusif
Panocrim : une année 2025 marquée par la situation géopolitique
Selon le Clusif de ce 15 janvier, l’année 2025 se caractérise par son enchainement d’attaques numériques, de manipulations et de découverte de nouvelles vulnérabilités. Le tout dans un contexte géopolitique omniprésent, laissant place aux ingérences.
ÉTUDE
Baromètre Allianz 2026 : cyber et IA, le nouveau centre de gravité des risques business
Le Baromètre des risques Allianz 2026, basé sur 3 338 experts dans 97 pays, place les incidents cyber en tête (42 %), devant l’IA (32 %) et les interruptions d’activité (29 %). Un signal fort pour les stratégies tech et business.
Interview
« La cybersécurité industrielle commence par les équipes »
Pour Samuel Braure, Regional Cybersecurity Manager chez Schneider Electric, la cybersécurité des systèmes industriels commence par les personnes. Il explique comment former les équipes, articuler IT et OT et sécuriser toute la chaîne de valeur, afin de renforcer la résilience des sites industriels face aux risques et aux exigences de la réglementation NIS 2.
Concours
Trophée Ex Machina : une simulation de crise cyber grandeur nature à l’Université Sorbonne Paris Nord
Du 19 au 23 janvier 2026, près de 200 étudiants participeront à un exercice immersif de gestion de crise cyber sur le campus de Villetaneuse, réunissant 11 formations autour d’un scénario commun.
IA commerce
Quand l’IA s’invite dans le panier : 40 % des Français achètent déjà avec l’IA
Selon une étude IBM–NRF publiée en janvier 2026, 40 % des consommateurs français utilisent déjà l’IA pour orienter leurs achats. Une adoption rapide, portée par le commerce conversationnel, mais conditionnée à un impératif clé : la confiance.
Crypto quantique
Cybersécurité post-quantique : une puce sécurisée par Thales primée au CES 2026
Une puce de sécurité développée par Samsung Electronics, intégrant des technologies de chiffrement post-quantique de Thales, a été distinguée au CES 2026 dans la catégorie “Meilleure Innovation Cyber”.
Chronique
Les vulnérabilités cognitives des cyber défenseurs en situation de crise
En enseignant au sein de l'Executive MBA de l’ESG CMSRI, notre chroniqueur Michel Juvin a la possibilité d'accompagner les travaux de jeunes talents de la cybersécurité. Pour ses chroniques 2026, il met en avant quelques unes de leurs productions qui ont retenu son attention.
Piratage
La Poste : la cyberattaque "a baissé en intensité" mais "se poursuit"
Le ministre de l'Economie Roland Lescure a affirmé mardi sur BFMTV/RMC que la cyberattaque qui a touché lundi La Poste et ses services en ligne de suivi du courrier et de banque a "baissé en intensité" mais "se poursuit".
Nomination
InterCERT France élit Thibaud Binétruy à sa présidence
L’association InterCERT France, qui fédère les équipes françaises de réponse aux incidents cyber, a renouvelé sa gouvernance et confié sa présidence à Thibaud Binétruy.
Clouds souverains, cas d’usage verticaux, commande publique : la nouvelle équation IA française
La Cour des comptes trace sa feuille de route pour l’IA en France : un rapport, publié le 19 novembre 2025, propose de structurer la politique publique via un secrétariat interministériel. Objectif : aider les entreprises à dépasser le paradoxe de l’IA et à créer de la valeur grâce à des cas d’usages métiers.
Cyber Panorama : CESIN et Hexatrust lèvent le voile sur la cartographie du marché cyber souverain
Le CESIN et Hexatrust lancent le Cyber Panorama, un référentiel fondé sur le NIST pour aider les organisations à identifier les solutions souveraines et réduire leur dépendance aux technologies extra-européennes.
Trophées Mondiaux de la Femme Cyber 2025 : un palmarès qui reflète les tensions et priorités du secteur
Le CEFCYS a dévoilé les 18 lauréates 2025, révélant les domaines où les compétences sont les plus recherchées alors que la cybersécurité traverse une phase de forte pression opérationnelle et réglementaire.
Industrie sous tension : comment bâtir une vraie résilience cyber dans les systèmes critiques
Renforcer la résilience cyber des systèmes industriels, où inertie technique et exposition croissante se percutent, devient urgent. La directive NIS2 accélère cette transformation en imposant un niveau de sécurité inédit aux services essentiels.
IA générative : menace et opportunité en cybersécurité
Face à l’IA générative qui révolutionne les attaques cybercriminelles en automatisant des intrusions inédites, les organisations doivent repenser leur stratégie de cybersécurité pour transformer cette menace en opportunité. Vigilance, gouvernance et anticipation sont indispensables pour faire face à cette nouvelle menace digitale.