Cybersécurité

Clouds souverains, cas d’usage verticaux, commande publique : la nouvelle équation IA française

La Cour des comptes trace sa feuille de route pour l’IA en France : un rapport, publié le 19 novembre 2025, propose de structurer la politique publique via un secrétariat interministériel. Objectif : aider les entreprises à dépasser le paradoxe de l’IA et à créer de la valeur grâce à des cas d’usages métiers.