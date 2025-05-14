Système IT et infras
BUDGETS
Cybersécurité, IA et dépendances : les nouvelles lignes de force des budgets IT en 2026
Les dépenses informatiques mondiales devraient atteindre un niveau inédit en 2026, portées par la dynamique des datacenters, des logiciels et de l’intelligence artificielle. En Europe, cette croissance s’accompagne d’arbitrages plus serrés pour les DSI, confrontées à la hausse des coûts, aux exigences de réduction des dépendances et au renforcement des impératifs de cybersécurité.
Dîner-Débat
Futur du transport : en 2026, les opérateurs plus que jamais face aux défis de l’interopérabilité et de l’intermodalité
À l’occasion de l’organisation par Alliancy et Klee Group du dîner consacré à la transformation des opérateurs du transport, le 3 février 2026, les experts Damien Tabusse (Klee) et Delphine Sene (Alenium) livrent leur analyse sur la tendance 2026 majeure du secteur.
Les clés pour agir
Article partenaire
Bienvenue dans l'ère de l'économie de la preuve
Philippe Delahaye, Directeur général adjoint de la BU Archivage de Docaposte, décrit l'impact que va avoir la révolution de l'identité numérique en Europe pour les directions des systèmes d'information.
« L’IA peut contribuer à améliorer le parcours passagers et l'expérience en aéroport »
David Krieff est le Directeur du numérique et de la transformation du Groupe ADP, qui construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Il partage les projets IA qui transforment actuellement son organisation et les conditions qui les rendent possibles.
Quelles priorités 2026 pour les CIO qui veulent mieux déployer l'IA ?
Une étude récemment menée dans le cadre du programme « What’s Next, CIO ? » 2025 d’Alliancy détaille les axes clés d’action sur lesquels les chief information officers doivent absolument faire la différence pour permettre à leur entreprise d’industrialiser ses projets IA de manière pertinente. Aperçu.
MAIF : à l’heure de l’IA générative, le système d’information devient un levier de pouvoir
À mi-parcours de son plan 2023-2026, la MAIF reconfigure son système d’information sous la pression de l’IA générative, de la souveraineté numérique et des risques climatiques. Une modernisation qui redistribue les rôles, expose les tensions internes et redéfinit la stratégie.
S3NS obtient la qualification SecNumCloud pour son offre PREMI3NS
La filiale de Thales, S3NS, annonce l’obtention de la qualification SecNumCloud 3.2 de l’Anssi pour PREMI3NS, son offre de cloud de confiance, destinée aux organisations traitant des données sensibles.
Numérique français : après l’année d’attente, l’heure des choix
Croissance atone en 2025, reprise en fin d’année et accélération attendue en 2026, l’étude annuelle de Numeum dessine un marché numérique français en transition, porté par l’IA générative, la montée du SaaS et les premiers investissements en souveraineté, sur fond de tensions économiques et géopolitiques.
Fintech : les levées de fonds en recul en France, malgré un marché des rachats dynamique
En 2025, les financements des fintech françaises ont nettement ralenti, tandis que les opérations de fusions-acquisitions se sont multipliées, selon l’Observatoire de la fintech.
INTERVIEW
"Pour avoir un plan B face aux éditeurs dominants, EDF Commerce doit garder un savoir-faire technique"
François Raynaud est le directeur des systèmes d’information d’EDF Commerce. Dans le cadre de sa contribution au Do Tank 2025 d’Alliancy « Maîtrise des dépendances technologiques », il revient sur la façon dont se pose ce défi pour sa DSI et les leviers qu’il active.
IA générative : menace et opportunité en cybersécurité
Face à l’IA générative qui révolutionne les attaques cybercriminelles en automatisant des intrusions inédites, les organisations doivent repenser leur stratégie de cybersécurité pour transformer cette menace en opportunité. Vigilance, gouvernance et anticipation sont indispensables pour faire face à cette nouvelle menace digitale.
CIO Compass : une grille de lecture pour hiérarchiser les chantiers des DSI
Sopra Steria propose avec son CIO Compass une synthèse des dix priorités opérationnelles qui devraient structurer les 18 à 24 prochains mois des DSI : IA, data, cloud hybride et pilotage économique.
Humeur
XPN : quand la technologie promet de faire gagner un temps… qu’on n’a déjà plus
Dix ans de travaux, 257 millions d’euros et une armée de comités pour accoucher d’un logiciel qui peine à enregistrer un PDF : XPN réussit l’exploit de moderniser la police… dans l’art de perdre du temps.
“La CANUT est le bras armé des établissements publics”
Vincent Deleau, DG de la CANUT, détaille comment la Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms aide les établissements publics français à suivre le rythme rapide des innovations numériques. En mutualisant leurs besoins, elle sécurise les marchés, facilite l’accès aux technologies et accompagne la transition vers des solutions souveraines.
What's Next, CIO : quel socle fournir pour accélérer sur l'IA ?
Est-on capable de dresser le portrait-robot d’un chief information officer « AI-ready » pour 2026 ? Cette question a animé les échanges de la soirée de clôture du programme « What’s Next, CIO ? » 2025 d’Alliancy, le mercredi 26 novembre.
Support client & support IT : même combat pour une expérience fluide
Un article proposé par Freshworks dans le cadre de « What’s Next, CIO ? », Le cercle des leaders pour un numérique porteur de sens. Tout au long de l’année, les partenaires stratégiques du cercle s’engagent à faire progresser l’écosystème du numérique par le partage de pratiques et la confrontation d’avis. Ils se mettent au service de la communauté des CIO pour leur permettre d’anticiper et d’incarner le changement dans leurs organisations.
Piloter une ESN : Erwan Le Duff, un réveil conquérant
Pour sa chronique dédiée à la transformation des entreprises de services du numérique (ESN), Sylvain Fievet met en lumière un dirigeant qui allie lucidité industrielle, ambition de croissance et attachement au collectif.
Le portrait-robot du CIO « AI-Ready » pour 2026
Ecosystem Leader pour le programme « What’s Next CIO ? » d’Alliancy, Gérard Guinamand résume les enseignements de la dernière étude qu’il a mené sur la façon dont les chief information officers incarnent leur responsabilité de garantir un socle technologique, sécuritaire et éthique viable, afin de tirer pleinement parti de l’IA.
Emission Alliancy Inspiration : Comment transformer un SI complexe avec une DXP ?
Le Conseil de l'Europe, organisation internationale de premier plan, transforme ses systèmes d’information afin de mieux relever ses missions : protection des droits de l’Homme, renforcement de la démocratie, promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes… Mais il doit faire face à la complexité et à la fragmentation naturelle de ses systèmes, ainsi qu’aux besoins d’utilisateurs issus de 46 États membres. Alors, comment moderniser, harmoniser et innover sur sa plateforme ?
Stockage de données : des innovations clés dans un marché en mutation
Pure Storage dévoile les innovations et stratégies qui transforment le marché du stockage de données, avec exemples concrets et vidéo exclusive.
Comment Roche transforme son système d’information et sécurise ses talents à l’ère de l’IA
Roche modernise son système d’information, sécurise ses infrastructures et mise sur l’IA pour renforcer les compétences et la formation de ses équipes IT.
Les 7 KPI incontournables pour piloter une stratégie ITSM efficace
Un article proposé par Freshworks dans le cadre de « What’s Next, CIO ? », Le cercle des leaders pour un numérique porteur de sens. Tout au long de l’année, les partenaires stratégiques du cercle s’engagent à faire progresser l’écosystème du numérique par le partage de pratiques et la confrontation d’avis. Ils se mettent au service de la communauté des CIO pour leur permettre d’anticiper et d’incarner le changement dans leurs organisations.
article partenaire
Quel impact les frictions technologiques ont-elles sur la productivité des entreprises ?
Avec Nexthink, découvrez comment réduire les interruptions numériques invisibles et améliorer la productivité grâce à une meilleure Digital Experience.
« Nous bâtissons un écosystème autour de SCOR pour soutenir notre transformation IA »
Jean-Baptiste Faure est Group CIO du réassureur SCOR. Il décrit comment le plan stratégique de l’entreprise a amené à une prise en compte différente des sujets Data et IA, et les quatre piliers qui supportent son action pour les mois à venir.
Former en continu à l’ère de l’IA : la stratégie de Bpifrance pour ses équipes IT
Lionel Chaine dévoile sa stratégie pour anticiper l’impact de l’IA sur les compétences IT, renforcer la formation continue et transformer ses talents numériques.