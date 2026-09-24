Une solution pour aider les organisations à réduire leurs dépendances numériques

SCC France lance 3S, pour "Solution Souveraine SCC", une offre destinée à accompagner les organisations dans l’évaluation et la réduction de leurs dépendances numériques. La démarche ne vise pas une indépendance technologique totale, mais cherche à déterminer le niveau de souveraineté adapté aux contraintes de chaque organisation. Le diagnostic porte notamment sur les situations de dépendance à un fournisseur, la localisation et la sensibilité des données, les infrastructures existantes, les systèmes legacy ou encore le shadow IT. Il intègre également les exigences réglementaires et de certification, notamment celles liées au RGPD et à NIS2. SCC France structure cette analyse autour de sept piliers, allant du cloud, de la data et de l’IA à la cybersécurité, aux terminaux, à la connectivité et au digital workplace. Selon les chiffres avancés par l’entreprise, 79 % des entreprises françaises considéreraient désormais la souveraineté comme un critère de choix, mais seules 16 % analyseraient effectivement leur niveau de souveraineté.

Une transformation organisée en trois étapes

À partir de ce diagnostic, 3S propose une trajectoire en trois phases. Après l’audit du système d’information et l’identification des dépendances critiques, SCC France établit une feuille de route de transformation, qui peut notamment intégrer des alternatives européennes et des migrations progressives. La dernière étape, baptisée « Run », doit accompagner le passage vers des infrastructures françaises et européennes par vagues successives, tout en intégrant la réversibilité dès leur conception et des services managés disponibles 24/7. L’objectif est également de limiter les situations de verrouillage technologique, de rationaliser les coûts et de conserver une partie des infrastructures existantes lorsque cela reste pertinent. Avec cette approche, SCC France entend ainsi inscrire la souveraineté dans une logique graduelle, allant d’une forte dépendance technologique à différents niveaux intermédiaires, jusqu’à l’indépendance numérique.