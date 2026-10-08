Vincent Rubod nommé Directeur IA de la filière numérique de l’AP-HP 

L’AP-HP renforce sa gouvernance de l’intelligence artificielle (IA). Vincent Rubod a annoncé début octobre prendre ses fonctions de Directeur IA pour la filière numérique de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Une création de poste qui intervient après plusieurs années consacrées aux données et à l’IA au sein de l’institution. Jusqu’ici directeur Ingénierie et Science des Données au sein du pôle Innovation et Données, Vincent Rubod a notamment travaillé sur l’exploitation des données cliniques et les infrastructures nécessaires à leur utilisation à grande échelle. En juin 2026, il expliquait encore que la donnée clinique devait être structurée, standardisée et protégée avant de pouvoir être réellement exploitée.

Sa nouvelle fonction arrive à un moment charnière pour l’AP-HP. Le programme de travail 2026 de son Entrepôt de Données de Santé prévoit de faire évoluer plusieurs projets IA de la recherche vers des expérimentations en conditions réelles. Parmi eux : l’IA appliquée au codage, la synthèse médicale et les LLM généralistes. L’objectif affiché est notamment de mesurer leur retour sur investissement avant d’envisager un déploiement à plus grande échelle.

De l’expérimentation à l’industrialisation

C’est précisément sur ce passage à l’échelle que sa nouvelle mission pourrait se concentrer. L’AP-HP avait déjà engagé une cartographie de ses usages de l’IA, à laquelle Vincent Rubod avait participé avec les équipes de l’Entrepôt de Données de Santé et de la Direction des Services Numériques. Cette démarche visait à identifier les projets existants et à mieux structurer leur déploiement dans les différents groupes hospitaliers universitaires.

Autre marqueur de ses travaux : la maîtrise des dépendances technologiques. Vincent Rubod défend une approche fondée sur les technologies open source et les standards ouverts, avec une infrastructure hybride permettant de conserver la maîtrise des données et des traitements IA. Cette philosophie se retrouve également dans les projets menés autour des données de santé. Les équipes de l’AP-HP ont notamment développé des algorithmes capables d’extraire des informations médicales à partir des dossiers patients, tout en travaillant sur la protection des données et la mise à disposition de certains travaux en open source.

Une trajectoire très orientée data

Avant sa nomination, Vincent Rubod avait déjà une dizaine d’années d’expérience dans le management d’équipes d’ingénieurs logiciels et data. Son parcours récent à l’AP-HP l’a placé au croisement de l’ingénierie des données, de la science des données et des infrastructures nécessaires à leur exploitation.

Sa nomination formalise ainsi une responsabilité nouvelle autour de l’IA dans la filière numérique de l’AP-HP. Avec, derrière les expérimentations déjà engagées, plusieurs sujets structurants : intégration de l’IA dans le système d’information hospitalier, sécurité des données de santé, souveraineté technologique et capacité à déployer les usages au-delà des seuls pilotes. Des enjeux déjà visibles dans les projets récents de l’institution.