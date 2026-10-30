Xavier Vitry, nouveau sous-directeur « Résilience et confiance numérique » de la DGRINES

La résilience du système de santé numérique aura un nouvel allié. Au 1er novembre, Xavier Vitry prendra officiellement la tête de sa sous-direction « Résilience et confiance numérique » de la direction générale de la recherche, de l'innovation et du numérique en santé (DGRINES). L'arrêté du 16 octobre, publié au Journal officiel le 18, le nomme pour trois ans, dont six mois de période probatoire. Il rejoindra la directrice générale Lise Alter à la tête de l'une des quatre sous-directions de la nouvelle entité.

De la géographie de la santé aux crises sanitaires

Géographe de la santé de formation, Xavier Vitry a passé dix ans à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, consacré à l'aide à la décision et aux systèmes d'information mutualisés des ARS. Il rejoint en 2020 la direction du numérique des ministères sociaux comme directeur de portefeuille de projets — SI décisionnels, données pseudonymisées de la vaccination —, puis la délégation au numérique en santé (DNS) en octobre 2021 comme directeur de projets.

C'est là qu'il se fait connaître de l'écosystème de la e-santé : il coordonne la task force officine du Ségur numérique, pilote la prescription électronique et l'équipement des logiciels d'officine, et porte le déploiement de Mon espace santé. Plus récemment responsable du pôle santé publique et situations sanitaires exceptionnelles de la DNS, il a aussi été adjoint au chef du CORRUSS, la cellule de crise du ministère : préparation du système de santé aux situations d'urgence, retours d'expérience, exercices, permanence des Jeux de Paris 2024.

Sécurité, interopérabilité, éthique

La sous-direction qu'il prend en main est une création amenée par la réorganisation, la DNS étant dissoute dans la nouvelle direction générale. Selon l'arrêté d'organisation, elle élabore les règles de sécurité, d'interopérabilité et d'éthique applicables aux services numériques en santé, accompagne leur mise en conformité et déploie les services socles et plateformes de la stratégie numérique — y compris ceux nécessaires à la veille sanitaire et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

Son profil colle au mandat. La DGRINES, qui fusionne la DNS, la quasi-totalité de l'Agence de l'innovation en santé, la mission article 51 et les équipes recherche et innovation de la direction générale de l'offre de soins, participe au financement des outils de cybersécurité et de résilience des établissements, en pleine vague de cyberattaques visant les hôpitaux, dont Alliancy a récemment disséqué le triptyque identité-résilience-achats. Restent sur le feu : la mise en conformité au règlement européen sur les données de santé (EHDS), la doctrine nationale sur l'IA en santé et la consolidation du Ségur numérique. Le tout sous l'autorité de Lise Alter, directrice générale depuis le 14 septembre.