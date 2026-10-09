Chronique

Apprend-on vraiment à utiliser l'IA de manière réfléchie, critique et responsable ?

L'utilisation de plus en plus intense de l'IA menace-t-elle l'autonomie intellectuelle ? La question se pose pour les élèves, mais aussi pour les professionnels tout au long de leur vie.

Imed Boughzala

Imed Boughzala

Doyen et directeur général - ensIIE

Publié et mis à jour le 9 octobre 2026
5 min.
Apprend-on vraiment à utiliser l'IA de manière réfléchie, critique et responsable ?
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À l’école, on apprend des dates, des formules, des règles de grammaire, des méthodes pour résoudre des problèmes. On passe des années à accumuler des connaissances, à les restituer lors de contrôles, puis souvent à les oublier. Mais une question essentielle reste rarement posée clairement : apprend-on vraiment à apprendre ? Et aujourd’hui, alors que les technologies numériques et l’intelligence artificielle prennent une place grandissante dans nos vies, une autre interrogation s’impose : apprend-on à utiliser ces outils de manière réfléchie, critique et responsable ?

Ces deux questions sont profondément liées. Apprendre à apprendre, c’est acquérir une autonomie intellectuelle. Apprendre à utiliser des technologies comme l’IA, c’est prolonger cette autonomie dans un monde numérique (i.e. intelligence numérique ou digitale). Pourtant, ni l’une ni l’autre ne semblent réellement au cœur du système éducatif.

Apprendre des contenus ou apprendre à apprendre ?

Dès le plus jeune âge, l’école nous enseigne quoi apprendre, mais beaucoup moins comment apprendre. On nous demande de mémoriser, de comprendre, d’appliquer, mais rarement de réfléchir à notre propre manière d’apprendre. Or, chacun apprend différemment : certains retiennent mieux en écrivant, d’autres en expliquant à voix haute, d’autres encore en faisant des schémas ou en expérimentant.

Apprendre à apprendre, ce serait d’abord apprendre à se connaître : comment je mémorise ? Qu’est-ce qui me motive ? Qu’est-ce qui me bloque ? Comment je réagis à l’erreur ? Ces questions sont essentielles, mais elles sont souvent laissées de côté. L’erreur, par exemple, est encore trop souvent perçue comme un échec, alors qu’elle est en réalité un outil fondamental d’apprentissage. Apprendre à apprendre, c’est comprendre que l’erreur fait partie du processus, qu’elle n’est ni une honte ni une preuve d’incompétence.

De plus, le rythme scolaire impose souvent une cadence unique, qui ne laisse pas beaucoup de place à l’expérimentation ou à la réflexion personnelle. On avance, chapitre après chapitre, programme après programme, sans toujours prendre le temps d’analyser comment on progresse réellement.

L’autonomie intellectuelle, un objectif oublié ?

Apprendre à apprendre, c’est aussi devenir autonome face au savoir. Être capable de chercher une information, de la comprendre, de la remettre en question, de la relier à d’autres connaissances. Pourtant, l’école reste souvent centrée sur la réponse attendue plutôt que sur le raisonnement qui y mène.

Cette logique peut créer une dépendance : dépendance au professeur, au manuel, au corrigé et aujourd’hui à l’IA. On attend qu’on nous dise si c’est juste ou faux, au lieu de développer un esprit critique. Or, dans la vie adulte, personne ne fournit de corrigé. Savoir apprendre par soi-même devient alors indispensable.

Dans ce contexte, l’arrivée massive des technologies numériques aurait pu être une opportunité incroyable pour renforcer cette autonomie. Mais cela pose une nouvelle question : sait-on vraiment utiliser ces outils pour apprendre, et non simplement pour aller plus vite ?

Les technologies : outils ou béquilles ?

Aujourd’hui, les élèves ont accès à une quantité d’informations presque illimitée. Un moteur de recherche, une vidéo explicative, une application éducative ou une intelligence artificielle peuvent répondre en quelques secondes à des questions qui prenaient autrefois des heures de recherche.

Mais l’accès à l’information ne signifie pas compréhension. Utiliser une technologie sans recul peut transformer l’outil en béquille. Copier une réponse, reformuler sans comprendre, laisser une IA réfléchir à sa place : tout cela donne l’illusion d’apprendre, sans véritable apprentissage. Au-delà de la question régulièrement posée de l'utilisation (ou non) de l'IA à l'école, l'interrogation de fond est : apprend-on à les utiliser intelligemment ?

Apprendre à utiliser l’IA : une compétence essentielle

L’intelligence artificielle n’est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est un outil puissant, capable d’aider à comprendre, à structurer des idées, à s’entraîner, à corriger. Mais sans formation, elle peut aussi encourager la passivité intellectuelle.

Apprendre à utiliser l’IA, c'est savoir poser de bonnes questions, vérifier les informations fournies, comprendre les limites et les biais de l’outil... et l’utiliser comme un soutien, pas comme un remplaçant de la réflexion. Or, ces compétences sont rarement enseignées. Beaucoup d’élèves découvrent ces outils seuls, sans cadre, sans discussion éthique, sans réflexion sur la fiabilité ou les conséquences. On interdit parfois, on tolère parfois, mais on explique rarement. C’est paradoxal : on évalue les élèves sur leur capacité à réfléchir par eux-mêmes, tout en les laissant seuls face à des outils qui peuvent justement influencer cette réflexion.

Le lien entre apprendre à apprendre et apprendre à utiliser la technologie

Ces deux apprentissages sont en réalité indissociables. Apprendre à apprendre, c’est savoir quand demander de l’aide, quand chercher seul, quand douter. Apprendre à utiliser l’IA, c’est appliquer ces mêmes principes dans un environnement numérique.

Un élève qui sait comment il apprend saura utiliser l’IA pour reformuler une leçon qu’il n’a pas comprise, s’entraîner avec des exemples supplémentaires, comparer différentes explications, ou encore approfondir un sujet par curiosité. À l’inverse, sans cette conscience de son propre apprentissage, l’IA devient un raccourci dangereux : on obtient une réponse sans avoir traversé le chemin qui permet de la comprendre.

Apprendre tout au long de la vie

Si l’école a pour mission de préparer les élèves au monde réel, alors elle ne peut ignorer ni l’apprentissage de l’apprentissage, ni celui des technologies. Il ne s’agit pas de remplacer les méthodes traditionnelles, mais de les compléter.

Apprendre à apprendre devrait être un objectif explicite : apprendre à organiser son travail, à gérer son temps, à analyser ses erreurs, à développer la curiosité et l’esprit critique. Apprendre à utiliser l’IA devrait s’inscrire dans cette même logique : comme un outil au service de la pensée, et non comme un substitut. Cela suppose un changement de regard : accepter que le savoir n’est plus seulement dans les livres ou dans la tête du professeur, mais aussi dans la manière dont on interagit avec les outils modernes.

Finalement, la question n’est pas seulement apprend-on à apprendre ? ou apprend-on à utiliser l’intelligence artificielle ? mais plutôt : veut-on former des individus capables de penser par eux-mêmes dans un monde complexe ? Apprendre à apprendre, c’est apprendre à rester libre face au savoir. Apprendre à utiliser les technologies, c’est apprendre à rester humain face aux machines. L’un ne va pas sans l’autre. Dans un monde où l’information est partout, la véritable compétence devient la capacité à comprendre, à trier, à questionner et à apprendre tout au long de la vie. Et cela, plus que n’importe quelle formule ou date, est peut-être la leçon la plus importante que l’école pourrait transmettre.

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