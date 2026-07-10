Apprendre à désapprendre, l'enjeu paradoxal de l'ère de l'IA

Nous vivons dans une époque obsédée par l’apprentissage. Apprendre plus vite, apprendre tout au long de la vie, apprendre de nouvelles compétences pour rester « employable », apprendre à coder, à manager, à innover, à s’adapter. Jamais l’injonction à apprendre n’a été aussi forte, aussi omniprésente, aussi valorisée socialement. Pourtant, au cœur de cette dynamique vertueuse en apparence, se cache un paradoxe rarement interrogé : que faisons-nous de ce que nous avons déjà appris ? Et surtout, savons-nous encore désapprendre ?

Désapprendre n’est pas l’inverse d’apprendre. Ce n’est ni l’oubli, ni le renoncement au savoir, encore moins une régression intellectuelle. Désapprendre est un acte actif, volontaire, exigeant. C’est accepter de remettre en question des connaissances, des certitudes, des habitudes, parfois même des identités construites autour de ces savoirs. Dans un monde en transformation rapide, où les modèles économiques, technologiques, sociaux et pédagogiques se renouvellent sans cesse, la capacité à désapprendre devient une compétence clé, peut-être même la plus stratégique de toutes.

Cette chronique propose d’explorer ce que signifie apprendre à désapprendre, pourquoi cette démarche est devenue indispensable, et comment elle peut irriguer nos pratiques individuelles, professionnelles et éducatives.

Pourquoi le désapprentissage est devenu nécessaire

Pendant longtemps, le savoir a été perçu comme un capital cumulatif : plus on apprend, plus on progresse. Cette vision linéaire a structuré nos systèmes éducatifs, nos carrières professionnelles et notre rapport à l’expertise. Or, ce modèle montre aujourd’hui ses limites. L’accélération technologique, la diffusion massive de l’information et l’émergence de l’intelligence artificielle ont profondément modifié le cycle de vie des connaissances. Ce qui était vrai hier peut être partiellement faux aujourd’hui, ou tout simplement obsolète demain.

Dans ce contexte, s’accrocher à des savoirs dépassés peut devenir un frein. Les organisations qui échouent ne sont pas toujours celles qui manquent de compétences, mais souvent celles qui persistent à appliquer des recettes du passé à des problèmes nouveaux. De la même manière, les individus peuvent se retrouver enfermés dans des schémas de pensée qui les rassurent mais les empêchent d’évoluer.

Désapprendre devient alors une condition de survie intellectuelle. Il s’agit de faire de la place pour le nouveau, non pas en empilant des connaissances supplémentaires, mais en acceptant de déconstruire certaines représentations. Comme le soulignait déjà le philosophe Gaston Bachelard, « l’esprit scientifique doit se former contre la nature », c’est-à-dire contre ses propres évidences premières.

Désapprendre, un acte de courage

Désapprendre n’est pas confortable. C’est un processus qui touche à l’ego, à la reconnaissance sociale et parfois au pouvoir. Admettre que l’on s’est trompé, que l’on ne sait plus, ou que ce que l’on enseignait hier mérite d’être repensé aujourd’hui, demande du courage. Dans de nombreux environnements professionnels ou académiques, l’expertise est associée à la stabilité des savoirs. Changer d’avis peut être perçu comme un signe de faiblesse, alors qu’il est en réalité une marque de maturité intellectuelle.

Ce courage est d’autant plus nécessaire que le désapprentissage peut provoquer une forme de désorientation temporaire. Lorsque les repères anciens disparaissent, un vide se crée. Ce moment d’incertitude est souvent inconfortable, mais il est aussi fécond. Il ouvre un espace pour la créativité, l’expérimentation et l’émergence de nouvelles idées. Apprendre à désapprendre, c’est donc accepter de traverser cette zone d’inconfort. C’est reconnaître que le doute n’est pas l’ennemi du savoir, mais l’un de ses moteurs essentiels.

Désapprendre dans l’éducation : un enjeu majeur

Le système éducatif est historiquement conçu pour transmettre des savoirs stabilisés. Programmes, examens et diplômes reposent sur l’idée que certaines connaissances doivent être maîtrisées à un instant donné. Or, former les citoyens et les professionnels de demain ne peut plus se limiter à cette logique.

Désapprendre en éducation ne signifie pas renoncer aux fondamentaux. Il s’agit plutôt d’apprendre aux étudiants à questionner les cadres, à comprendre que les savoirs sont situés, évolutifs, et parfois contestables. Cela suppose de développer l’esprit critique, la capacité à changer de point de vue et à intégrer la complexité.

Dans ce cadre, le rôle de l’enseignant évolue. Il n’est plus seulement un transmetteur de connaissances, mais un accompagnateur du raisonnement, un facilitateur de la remise en question. Encourager les étudiants à désapprendre, c’est leur donner les moyens de ne pas sacraliser les réponses, mais de s’approprier les questions.

Désapprendre à l’ère de l’intelligence artificielle

L’émergence de l’intelligence artificielle accentue encore la nécessité du désapprentissage. De nombreuses compétences techniques, autrefois centrales, sont aujourd’hui automatisées ou assistées par des systèmes intelligents. Cela ne signifie pas que ces compétences deviennent inutiles, mais que leur valeur se déplace.

Dans ce contexte, désapprendre consiste parfois à abandonner une vision purement procédurale du travail intellectuel. Il ne s’agit plus seulement de savoir-faire, mais de savoir interpréter, contextualiser, arbitrer. L’humain se distingue moins par l’accumulation de connaissances que par sa capacité à donner du sens, à exercer un jugement critique et à intégrer des dimensions éthiques.

Apprendre à désapprendre, c’est aussi accepter de repenser notre rapport à la performance, à l’expertise et à l’autorité du savoir. L’IA nous oblige à reconnaître que certaines tâches ne sont plus le cœur de notre valeur ajoutée, et que d’autres compétences – créativité, discernement, responsabilité – deviennent centrales.

Désapprendre pour mieux apprendre : une dynamique continue

Contrairement à une idée reçue, le désapprentissage ne s’oppose pas à l’apprentissage. Il en est le complément indispensable. Apprendre à désapprendre, c’est entrer dans une dynamique continue, faite d’allers-retours entre acquisition, remise en question et réinvention.

Cette posture suppose une certaine humilité intellectuelle : accepter que le savoir n’est jamais définitivement acquis, que la vérité est souvent provisoire, et que le progrès passe par la capacité à se réajuster. Elle suppose également une ouverture aux autres, car le désapprentissage est souvent facilité par la confrontation à des points de vue différents.

Une compétence pour le XXIe siècle

Apprendre à désapprendre est sans doute l’une des compétences les plus sous-estimées de notre temps. Dans un monde incertain, complexe et en mutation rapide, elle conditionne notre capacité à nous adapter, à innover et à rester libres intellectuellement. Désapprendre, ce n’est pas effacer le passé, mais le relire à la lumière du présent. Ce n’est pas renoncer au savoir, mais refuser de le figer. C’est accepter que la connaissance soit un chemin, et non un état. Former des individus capables de désapprendre, c’est former des esprits agiles, responsables et lucides. C’est peut-être là l’un des plus beaux défis de l’éducation et du leadership au XXIe siècle.