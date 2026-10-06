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Centres de contact : comment Euro-Information a gardé une migration critique sous contrôle
Dans cet épisode d'Instant Tech, Lucie Cauchy, responsable d'équipe chez Euro-Information, filiale tech du Crédit Mutuel Alliance Fédérale détaille les coulisses d'un projet d'envergure stratégique.
Comment réussir la migration critique d'une solution de centre de contact pour 12000 conseillers répartis sur 27 filiales métier ?
Pour répondre à des exigences strictes en matière de souveraineté, de sécurité et de résilience (avec 99 % de ses traitements gérés en interne), Euro-Information a choisi la solution globale de Diabolocom. Un partenariat qui se construit autour de preuves de confiance concrètes.
Au cœur de ce projet de transformation :
▪️ Flexibilité & Agilité : le défi d'un déploiement sur mesure hébergé directement au sein des datacenters d'Euro-Information.
▪️ Excellence technique : la contrainte d'un cahier des charges exigeant de 147 points incontournables (sécurité, routage, omnicanalité, intégration CTI/SVI).
▪️ Preuve de concept et adhésion : le différenciateur d'une approche originale, dès la soutenance, le POC et les formations, pour fédérer les équipes techniques et métiers.
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