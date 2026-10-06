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Centres de contact : comment Euro-Information a gardé une migration critique sous contrôle

Dans cet épisode d'Instant Tech, Lucie Cauchy, responsable d'équipe chez Euro-Information, filiale tech du Crédit Mutuel Alliance Fédérale détaille les coulisses d'un projet d'envergure stratégique.

Diabolocom

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Editeur de logiciels centres de contact (CCaaS)

Publié et mis à jour le 6 octobre 2026
1 min.
Centres de contact : comment Euro-Information a gardé une migration critique sous contrôle

Comment réussir la migration critique d'une solution de centre de contact pour 12000 conseillers répartis sur 27 filiales métier ?

Pour répondre à des exigences strictes en matière de souveraineté, de sécurité et de résilience (avec 99 % de ses traitements gérés en interne), Euro-Information a choisi la solution globale de Diabolocom. Un partenariat qui se construit autour de preuves de confiance concrètes.


Au cœur de ce projet de transformation :

▪️ Flexibilité & Agilité : le défi d'un déploiement sur mesure hébergé directement au sein des datacenters d'Euro-Information.

▪️ Excellence technique : la contrainte d'un cahier des charges exigeant de 147 points incontournables (sécurité, routage, omnicanalité, intégration CTI/SVI).

▪️ Preuve de concept et adhésion : le différenciateur d'une approche originale, dès la soutenance, le POC et les formations, pour fédérer les équipes techniques et métiers.



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