Comment Renault intègre l’IA de confiance dans ses processus

De la conception à la production, en passant par le marketing et la supply chain, l’IA irrigue l’ensemble des métiers du groupe Renault. Pour en faire un levier de performance fiable, le constructeur mise sur un principe fondamental : la confiance. Celle-ci se construit sur la robustesse des modèles, la qualité des données et surtout l’acceptabilité par les utilisateurs.