Dernières publications
événement
Tech&Fest 2026 : cap sur la souveraineté numérique
L’événement grenoblois traite de la réduction des dépendances de manière concrète. Industriels, acteurs de la deep tech et chercheurs examinent comment garder le contrôle sur les infrastructures, les données et les usages de l’IA. De l’autonomie stratégique à l’IA de confiance, en passant par la souveraineté intellectuelle, le salon met en évidence les choix structurants pour préserver la capacité de décision.
retour d'expérience
Schneider Electric conjugue réduction de la dette technique et décarbonation de l’IT
Chez Schneider Electric, la réduction de la dette technique est devenue un pilier de la transformation du système d’information. Héritier d’un paysage applicatif fragmenté par les acquisitions, le groupe structure un programme mondial de simplification, désormais étendu au pilotage de l’empreinte environnementale de l’IT avec l’éditeur Aguaro.
Interview
Yannick Puget (iMSA) : « Nous sommes entrés dans une phase où la performance des processus devient centrale »
Le DSI adjoint de l’iMSA, le GIE informatique de la Mutualité Sociale Agricole, pilote une DSI passée à l’agilité à l’échelle sur l’ensemble de ses activités. Avec le schéma directeur 2026-2030, l’organisation engage une nouvelle phase centrée sur la performance des processus. En parallèle, l’iMSA déploie des cas d’usage IA ciblés, renforce ses choix de souveraineté technologique et structure sa démarche de numérique responsable.
BUDGETS
Cybersécurité, IA et dépendances : les nouvelles lignes de force des budgets IT en 2026
Les dépenses informatiques mondiales devraient atteindre un niveau inédit en 2026, portées par la dynamique des datacenters, des logiciels et de l’intelligence artificielle. En Europe, cette croissance s’accompagne d’arbitrages plus serrés pour les DSI, confrontées à la hausse des coûts, aux exigences de réduction des dépendances et au renforcement des impératifs de cybersécurité.
Cloud de confiance hybride et technologies américaines : une équation sous tension
Adossés respectivement aux technologies de Microsoft et de Google Cloud, Bleu et S3NS incarnent l’émergence d’un cloud de confiance présenté comme compatible avec une immunité aux lois extraterritoriales. Leur trajectoire vers la qualification SecNumCloud cristallise un débat de fond sur la portée réelle des garanties juridiques et opérationnelles offertes par ces modèles.
Limiter l’effet rebond dans l’écoconception numérique
Direct, indirect, structurel, systémique… L’effet rebond peut prendre de multiples formes dans les projets digitaux. Trois experts illustrent ce mécanisme complexe par des exemples concrets et nous livrent leurs bonnes pratiques pour intégrer la maîtrise des usages dès la conception des services numériques.
Quels leviers techniques pour réduire l’impact de l’IA ?
Concevoir des IA sobres suppose de revoir la manière dont elles sont conçues, entraînées et déployées. Cela implique d’interroger les modèles utilisés, la puissance de calcul mobilisée et les pratiques d’ingénierie associées.
Former au numérique responsable : un impératif stratégique et opérationnel
Face à l’urgence écologique, à la complexité technologique et aux nouvelles exigences réglementaires, former les collaborateurs au numérique responsable ne relève plus d’un simple exercice de sensibilisation. Cette démarche s’impose comme un levier stratégique pour orienter les choix, renforcer la robustesse des systèmes et faire évoluer les pratiques métiers.
Comment Thales intègre les briques du programme Confiance.AI dans ses solutions
Arrivé à son terme en 2024, le programme Confiance.AI continue d’alimenter l’ingénierie de l’IA en France à travers de nouveaux dispositifs de recherche, des initiatives industrielles et des formations dédiées. Thales fait partie des acteurs qui prolongent cette dynamique, en intégrant certaines briques du programme au sein de son dispositif cortAIx et de ses applications liées aux systèmes critiques.
L’IA, cet ogre énergétique
L’essor de l’intelligence artificielle s’accompagne d’une envolée de sa consommation énergétique et de ses impacts environnementaux. Entre explosion des besoins électriques, durée de vie réduite des serveurs et saturation des data centers, les études de Green IT et du Shift Project alertent sur une trajectoire insoutenable à l’horizon 2030.
Start-up SouvTech : l’innovation au croisement du civil et du régalien
En s’appuyant sur des technologies réversibles, capables de servir aussi bien la défense que les services publics, les start-up « SouvTech » incarnent une approche renouvelée de la souveraineté technologique. Tour d’horizon des enjeux actuels avec Hubert Raymond, directeur de l'innovation et de l'accélérateur GENERATE du GICAT (Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres).
Comment Renault intègre l’IA de confiance dans ses processus
De la conception à la production, en passant par le marketing et la supply chain, l’IA irrigue l’ensemble des métiers du groupe Renault. Pour en faire un levier de performance fiable, le constructeur mise sur un principe fondamental : la confiance. Celle-ci se construit sur la robustesse des modèles, la qualité des données et surtout l’acceptabilité par les utilisateurs.
"L'objectif de SNCF Connect & Tech est de devenir numérique responsable by design"
SNCF Connect & Tech entend conjuguer innovation technologique et responsabilité numérique. Sobriété énergétique, accessibilité renforcée et inclusion sociale structurent sa feuille de route. Le point avec François Ozanne, le Directeur Produits de la filiale de la SNCF.
Industrie : transformer les promesses de l’IA en impact concret
Le secteur industriel dans son ensemble peine à tirer profit des bénéfices apportés par l’IA. Une entreprise - Siemens - se distingue cependant. Après avoir créé un backbone commun de données, elle a permis en interne à plus de 400 initiatives IA de voir le jour. Elle accompagne désormais les usages qui vont en découler.
Modernisation IT : la dette technique, ce chantier prioritaire
Accumulation de couches technologiques, empilement de solutions hétérogènes… La dette technique reste un angle mort de nombreuses DSI. À travers des démarches structurées, certaines entreprises reprennent cependant la main. Objectif : rationaliser les environnements, intégrer la simplification “by design” et faire converger réseau et sécurité autour de modèles unifiés et évolutifs. Le point avec Joël Mollo, Vice-président South EMEA de Cato Networks.
Moderniser pour mieux grandir : RATP Dev structure son SI à l’international
Présente dans seize pays, RATP Dev, structure son système d’information pour accompagner la croissance internationale de ses activités. La filiale 100% du groupe RATP opère et maintient les réseaux de transport urbain et interurbain dans 16 pays. Sortie des datacenters privés, généralisation du SaaS, convergence des plateformes… Pascal Dalla Torre, group CIO, mise sur la simplification et la standardisation pour industrialiser ses processus IT.
IT Excellence Sprint : que sera une DSI performante en 2024 ?
À l’automne 2023, Alliancy a organisé la première édition de son IT Excellence Sprint. Cet événement, centré sur une réflexion commune de directeurs de systèmes d’information venus de secteurs différents, a mis la question de la définition de la performance de la DSI au cœur du débat.
IA générative : une adoption en forte hausse, mais une gouvernance encore immature
L’intelligence artificielle poursuit son déploiement massif au sein des organisations, avec une adoption croissante des outils d’IA générative. Pourtant, peu d’entreprises disposent aujourd’hui d’une gouvernance réellement structurée pour encadrer ces technologies et en maîtriser les risques. Sécurité des modèles, protection des données personnelles et normalisation apparaissent comme des leviers essentiels pour instaurer une réelle confiance dans ces usages.
Réglementation européenne : la tentation du « moins-disant » pour accélérer l’innovation
Face aux pressions des entreprises, l’Union européenne semble infléchir sa trajectoire réglementaire. Alors que des acteurs majeurs ont appelé à un moratoire sur l’AI Act pour laisser davantage de temps à l’innovation, Bruxelles a déjà allégé plusieurs textes emblématiques, dont la directive CSRD et le devoir de vigilance.
L’Institut du Numérique Responsable, en mode start-up pour changer de dimension
Avec Jérôme Barré à sa tête depuis le mois de juin et Laurent Bourgitteau-Guiard en tant que délégué général, l’INR concentre actuellement ses efforts sur sa réorganisation en profondeur. Les détails de la restructuration en cours et des projets à venir avec ces deux personnes clés de l’Institut du Numérique Responsable.
Quels arguments pour parler de l’expérience digitale des collaborateurs au Comex ?
La digital employee experience (DEX) se distingue de la conception simple du système d'information en garantissant l’engagement et donc la productivité et le bien-être de l’employé, le remettant au centre des préoccupations. Un enjeu également stratégique pour le comex, allant jusqu’à conditionner le succès de la transformation numérique des entreprises, selon Olivier Sanchez, country manager France de Nexthink.
Simplifier les SI : entre volonté stratégique et réalités du terrain
Pour répondre aux attentes croissantes des métiers, les DSI font de la simplicité un levier de performance. Une ambition qui s’exprime à travers des approches pragmatiques, conciliant vision stratégique et contraintes opérationnelles.
Écoconception numérique : quels référentiels pour structurer sa démarche ?
Réduire l’empreinte environnementale du numérique passe par des méthodes éprouvées. Plusieurs référentiels, généralistes ou sectoriels, permettent de structurer une démarche d’écoconception rigoureuse. Encore faut-il savoir lesquels mobiliser, et à quelles conditions.
Comment Califrais rationalise la supply chain alimentaire grâce à l’IA
Dans un secteur alimentaire encore peu digitalisé, la logistique reste un point de friction majeur, à la fois en termes de coûts, d’efficacité et d’impact environnemental. La start-up Califrais s’attaque à ce défi en s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour optimiser la supply chain, notamment à Rungis.
Propriété intellectuelle : l'IA entre hommage graphique et contrefaçon numérique
Depuis l’intégration d’un nouveau générateur d’images dans ChatGPT, la reproduction du style Ghibli est devenue une pratique courante. Si cette esthétique inspirée des films d’animation de Hayao Miyazaki peut paraître séduisante, elle soulève aussi des interrogations juridiques. Où se situe la frontière entre inspiration graphique et violation de la propriété intellectuelle ?