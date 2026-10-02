EUDI Wallet, l’identité vérifiée ne sonnera pas la fin de la fraude 

Identités usurpées et justificatifs falsifiés, face à la crise de confiance numérique l’Europe prépare son remède. D’ici fin 2026, chaque État membre devra proposer au moins un EUDI Wallet, dont l’usage restera volontaire. Depuis leur smartphone, les citoyens pourront présenter une identité et des attributs vérifiables, comme un permis ou un diplôme, délivrés par des sources reconnues. Pour les entreprises, la promesse porte sur des informations dont la provenance peut être établie dès leur présentation, avec moins de documents à contrôler. Mias, le traitement reste partiel. Deux publications de septembre auscultent ses limites. La Minute pédagogique de KIPMI s’intéresse aux pièces qui continueront à circuler hors du Wallet. Le livre blanc, Le Pare-feu de Confiance , publié le 15 septembre par Deloitte et Docaposte pour la banque et l’assurance, prolonge le diagnostic jusqu’à la preuve de l’opération. Les premiers redoutent la persistance de la fraude documentaire, quand les seconds attendent des attributs vérifiés une forte réduction du risque. Entre les deux se dessine le véritable enjeu pour les entreprises. L’EUDI peut traiter une partie du problème à la source, sans immuniser l’ensemble du parcours numérique.

Le PDF ne disparaîtra pas

La première limite apparaît dans les systèmes d’information existants. KIPMI estime que 80 % des démarches reposent encore sur des documents physiques ou non standardisés, des fiches de paie aux justificatifs de domicile. L’EUDI Wallet introduit une autre logique. Une information disponible sous forme d’attestation vérifiable peut être contrôlée à partir de sa provenance et de son intégrité. Dans ce cas, le Wallet reste, selon l’entreprise, « aveugle » face à un faux document présenté en parallèle. La diffusion d’outils capables de produire faux documents, voix synthétiques et scénarios d’usurpation crédibles accentue la fragilité de ces parcours et l’intérêt de preuves vérifiables à la source.