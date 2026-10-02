usurpation d'identité
EUDI Wallet, l’identité vérifiée ne sonnera pas la fin de la fraude
Attendu fin 2026, l’EUDI Wallet doit fiabiliser identité et attributs. Fraude documentaire et preuve des transactions resteront pourtant deux angles morts pour les entreprises.
Identités usurpées et justificatifs falsifiés, face à la crise de confiance numérique l’Europe prépare son remède. D’ici fin 2026, chaque État membre devra proposer au moins un EUDI Wallet, dont l’usage restera volontaire. Depuis leur smartphone, les citoyens pourront présenter une identité et des attributs vérifiables, comme un permis ou un diplôme, délivrés par des sources reconnues. Pour les entreprises, la promesse porte sur des informations dont la provenance peut être établie dès leur présentation, avec moins de documents à contrôler. Mias, le traitement reste partiel. Deux publications de septembre auscultent ses limites. La Minute pédagogique de KIPMI s’intéresse aux pièces qui continueront à circuler hors du Wallet. Le livre blanc, Le Pare-feu de Confiance, publié le 15 septembre par Deloitte et Docaposte pour la banque et l’assurance, prolonge le diagnostic jusqu’à la preuve de l’opération. Les premiers redoutent la persistance de la fraude documentaire, quand les seconds attendent des attributs vérifiés une forte réduction du risque. Entre les deux se dessine le véritable enjeu pour les entreprises. L’EUDI peut traiter une partie du problème à la source, sans immuniser l’ensemble du parcours numérique.
Le PDF ne disparaîtra pas
La première limite apparaît dans les systèmes d’information existants. KIPMI estime que 80 % des démarches reposent encore sur des documents physiques ou non standardisés, des fiches de paie aux justificatifs de domicile. L’EUDI Wallet introduit une autre logique. Une information disponible sous forme d’attestation vérifiable peut être contrôlée à partir de sa provenance et de son intégrité. Dans ce cas, le Wallet reste, selon l’entreprise, « aveugle » face à un faux document présenté en parallèle. La diffusion d’outils capables de produire faux documents, voix synthétiques et scénarios d’usurpation crédibles accentue la fragilité de ces parcours et l’intérêt de preuves vérifiables à la source.
L’efficacité du dispositif dépendra donc de la quantité d’informations converties en attributs vérifiables et du nombre d’acteurs capables de les émettre. La Commission prépare déjà des usages dans les services financiers, l’éducation, la santé et les paiements. Chaque justificatif remplacé réduit la surface laissée à la falsification documentaire. Les autres continueront à solliciter les outils de vérification actuels. Les DSI devront donc gérer deux régimes de confiance au sein des mêmes parcours, puis retirer les contrôles devenus redondants à mesure que les attestations se diffusent. Le principal enjeu ne réside pas seulement dans l’adoption du Wallet par les citoyens. Il tient à la vitesse avec laquelle tout l’écosystème documentaire suivra la prescription européenne.
Rétablir la vérité ne suffit pas à traquer le faux
Reste une pathologie que la généralisation des attestations ne suffirait pas à traiter. Dans la banque et l’assurance, connaître l’identité d’un client ne permet pas toujours de reconstituer une opération contestée plusieurs années après les faits, avec les droits dont il disposait et les conditions dans lesquelles il s’est engagé. Le livre blanc de Deloitte et Docaposte inscrit cette problématique dans cinq dimensions, réunies sous l’appellation Pare-feu de Confiance. Outre l’aspect commercial du concept, cette approche traduit un basculement plus large. À l’accumulation de justificatifs succède une logique de preuve conçue dès les actes sensibles et conservée dans le temps. eIDAS 2 accompagne cette évolution en donnant un cadre européen à l’archivage électronique qualifié. La transformation va gagner en épaisseur avec l’acceptation du Wallet dans certains parcours soumis à une authentification forte et l’échéance fixée à fin 2027 pour les prestataires de paiement concernés. Pour les entreprises, l’équation se précise. Une partie des justificatifs pourra céder la place à des attributs vérifiables, tandis que les opérations sensibles réclameront une preuve capable de leur survivre. L’EUDI Wallet promet ainsi moins la fin de la fraude qu’un déplacement de la frontière entre ce qui doit encore être contrôlé et ce qui pourra être vérifié à la source.