Julien Nicolas prend la tête de SNCF Connect & Tech

SNCF Voyageurs change le pilote de sa filiale numérique. Depuis le 1er octobre, Julien Nicolas est directeur général de SNCF Connect & Tech, l'entité qui édite la plateforme SNCF Connect et emploie 1 300 collaborateurs répartis entre Saint-Denis, Nantes et Lille. Il remplace Anne Pruvot, en poste depuis janvier 2021, qui a choisi de se consacrer à de nouveaux projets à l'extérieur du groupe. Le nouveau dirigeant ne découvre pas la maison. Né en 1976, diplômé de l'École supérieure de commerce de Pau et de la Leeds University Business School, Julien Nicolas a rejoint la SNCF en 2005 après un début de carrière dans le digital, la relation client et la communication, notamment chez TF1.

Il a ensuite dirigé la Business Unit Europe, puis les équipes France et Europe de Voyages-sncf.com. De 2018 à 2021, il a été directeur général adjoint d'e.Voyageurs SNCF, la structure devenue SNCF Connect & Tech en 2022, où il pilotait OUI.sncf, l'Assistant SNCF et le programme MaaS. En 2021, il avait pris la direction numérique du groupe ainsi que la présidence du fonds 574 Invest. Depuis mars 2025, il supervisait aussi la stratégie IA de la SNCF et dirigeait e.SNCF Solutions. Il est par ailleurs administrateur de la Fevad et de l'AFRC.