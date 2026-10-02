nomination
Julien Nicolas prend la tête de SNCF Connect & Tech
Directeur numérique du groupe SNCF depuis 2021, Julien Nicolas prend la tête de SNCF Connect & Tech. Il succède à Anne Pruvot, qui quitte le groupe après plus de cinq ans à la direction.
SNCF Voyageurs change le pilote de sa filiale numérique. Depuis le 1er octobre, Julien Nicolas est directeur général de SNCF Connect & Tech, l'entité qui édite la plateforme SNCF Connect et emploie 1 300 collaborateurs répartis entre Saint-Denis, Nantes et Lille. Il remplace Anne Pruvot, en poste depuis janvier 2021, qui a choisi de se consacrer à de nouveaux projets à l'extérieur du groupe. Le nouveau dirigeant ne découvre pas la maison. Né en 1976, diplômé de l'École supérieure de commerce de Pau et de la Leeds University Business School, Julien Nicolas a rejoint la SNCF en 2005 après un début de carrière dans le digital, la relation client et la communication, notamment chez TF1.
Il a ensuite dirigé la Business Unit Europe, puis les équipes France et Europe de Voyages-sncf.com. De 2018 à 2021, il a été directeur général adjoint d'e.Voyageurs SNCF, la structure devenue SNCF Connect & Tech en 2022, où il pilotait OUI.sncf, l'Assistant SNCF et le programme MaaS. En 2021, il avait pris la direction numérique du groupe ainsi que la présidence du fonds 574 Invest. Depuis mars 2025, il supervisait aussi la stratégie IA de la SNCF et dirigeait e.SNCF Solutions. Il est par ailleurs administrateur de la Fevad et de l'AFRC.
Une plateforme à 4,5 millions de visites par jour
Julien Nicolas hérite d'une filiale profondément remaniée par sa prédécesseure. "Dans un marché de la distribution et des services numériques en rapide et profonde transformation, elle aura notamment conduit avec succès la création en 2022 et le développement de SNCF Connect", souligne, dans un communiqué, Jean-Aimé Mougenot, directeur général de SNCF Voyageurs et président de SNCF Connect & Tech. La plateforme, qui agrège train, bus, covoiturage et transports urbains, a enregistré 4,5 millions de visites quotidiennes en 2025, pour un volume d'affaires en hausse de 40 % sur quatre ans.
Anne Pruvot a aussi structuré l'offre destinée aux autorités organisatrices et aux entreprises, avec le lancement de Tesmo l'an dernier et les réponses aux premiers appels d'offres lancés par les Régions. C'est sur ce terrain concurrentiel que son successeur est attendu. "Julien Nicolas connaît parfaitement SNCF Connect & Tech, ses équipes comme ses enjeux. Je sais pouvoir compter sur lui pour réussir dans cette nouvelle mission et continuer à faire gagner notre entreprise sur les marchés numériques", affirme Jean-Aimé Mougenot.