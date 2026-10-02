La course mondiale à l’IA défie les tentatives de régulation 

Les patrons de l’IA veulent lever le pied, mais personne ne veut être le premier à toucher au frein. Dario Amodei, patron d’Anthropic, défend des contrôles déclenchés par les capacités d’un modèle plutôt que par ses seuls usages. Sam Altman pousse pour des standards internationaux capables de mesurer ces capacités, de classifier les risques et de faciliter le signalement des incidents. Devant le Conseil de sécurité des Nations unies, les deux dirigeants ont appelé à construire une gouvernance dépassant les engagements volontaires des entreprises. Le 21 septembre, une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement leur ont emboîté le pas en réclamant des protocoles de sécurité transparents, des tests obligatoires avant déploiement et des évaluations indépendantes. Certains envisagent même une institution internationale chargée d’établir des standards communs et d’en vérifier le respect.

Sur le papier, tout le monde ou presque semble donc prêt à appuyer sur la pédale de frein. Dans les faits, chacun garde l’autre pied sur l’accélérateur. Pour un laboratoire, ralentir seul revient à regarder son concurrent franchir le prochain palier technologique depuis le rétroviseur. Pour un État, l’équation est encore plus brutale. Donald Trump a rejeté l’idée d’un ralentissement américain susceptible de profiter à Pékin avec une formule qui résume sa doctrine, « Whoever wins AI wins ». La Chine poursuit parallèlement le développement de ses modèles, de ses infrastructures et de son écosystème technologique. La situation ressemble alors à une partie de poker où chacun promet de calmer le jeu tout en refusant d’être le premier à montrer ses cartes. Une règle suffisamment contraignante pour ralentir ceux qui la respectent peut devenir un avantage offert à ceux qui restent à l’extérieur. Les mêmes acteurs peuvent donc avoir collectivement intérêt à réduire les risques et individuellement intérêt à poursuivre la course. Tout le problème est là, personne ne veut être celui qui freine quelques mètres avant la ligne d’arrivée.

La régulation se heurte à l’épreuve du réel

Encore faut-il savoir de quoi nous cherchons à nous protéger. L’imaginaire collectif a été nourri à coups de Terminator, de Skynet et de machines décidant un beau matin que l’humanité était devenue superflue. Le risque discuté aujourd’hui est souvent beaucoup moins cinématographique. L’IA n’est pas seulement un danger à contenir, elle agit surtout comme un multiplicateur de capacités entre les mains de ceux qui l’utilisent. Cyberattaques, manipulation de l’information, conception d’agents biologiques ou applications militaires n’ont pas attendu ChatGPT pour exister. Ce qui change, c’est la possibilité d’abaisser progressivement le ticket d’entrée. Des compétences, du temps et des moyens auparavant réservés à des organisations spécialisées pourraient devenir accessibles à davantage d’acteurs. L’outil n’invente pas nécessairement la menace, il peut lui donner des bras plus longs.

C’est précisément ce qui pousse Dario Amodei à défendre des contrôles déclenchés non plus uniquement par les usages, mais par les capacités mêmes des modèles. À partir d’un certain niveau en cybersécurité, en biologie ou en autonomie, un système pourrait devoir passer par des évaluations supplémentaires. L’idée paraît simple jusqu’à ce qu’il faille tracer la ligne rouge. Qui décide qu’un modèle est devenu trop performant ? Avec quel test ? Qui contrôle celui qui contrôle ? Et surtout, que se passe-t-il lorsque le modèle franchit le seuil ? La régulation de l’IA ressemble ici moins à l’installation d’une limitation de vitesse qu’à la construction du compteur pendant que la voiture roule déjà.

Le parallèle avec la course aux armements nucléaires devient alors difficile à éviter. Washington et Moscou ont longtemps partagé une même contradiction, éviter une catastrophe commune sans accepter de désarmer les premiers. L’IA remet une mécanique comparable sur la table entre Washington et Pékin, mais avec une différence majeure. Une bombe nucléaire ne se copie pas sur une clé USB. Elle nécessite des matières fissiles, des infrastructures spécifiques et une chaîne industrielle que des mécanismes internationaux peuvent surveiller. Un modèle d’IA est beaucoup plus insaisissable. Ses poids peuvent être copiés, diffusés et adaptés, tandis que le même système peut servir à chercher une molécule, écrire du code ou faciliter une attaque informatique. Si le logiciel est difficile à enfermer, le contrôle pourrait alors remonter vers ce qui reste très physique, les puces, les centres de données et la puissance de calcul nécessaire à l’entraînement des modèles frontières. Comme pour le nucléaire, surveiller la capacité à fabriquer pourrait finalement être plus réaliste que courir après le produit une fois qu’il existe. Même Dario Amodei considère improbable un accord international allant jusqu’à suspendre complètement le développement. Le défi consiste donc moins à mettre l’IA sous cloche qu’à empêcher l’humanité de transformer une nouvelle démonstration de puissance technologique en nouvelle course sans arbitre.

L’Europe peut-elle réguler une course qu’elle ne mène pas ?

Au milieu de cette partie mondiale, l’Europe joue un rôle qu’elle connaît bien, celui de l’arbitre. Le problème est qu’elle n’a pas forcément le ballon. Depuis le 2 août 2026, la Commission peut faire respecter les obligations prévues par l’AI Act pour les modèles d’IA à usage général. Ceux présentant un risque systémique doivent notamment passer par des évaluations, des tests adversariaux, identifier et atténuer leurs risques systémiques, signaler les incidents graves et renforcer leur cybersécurité. L’AI Act retient également la puissance de calcul mobilisée lors de l’entraînement parmi les critères permettant d’identifier ces modèles, avec une présomption fixée à 10²⁵ opérations en virgule flottante. L’AI Office peut demander de la documentation, procéder à certaines évaluations et exiger des mesures correctives. Autrement dit, une partie des garde-fous aujourd’hui réclamés au niveau mondial existe déjà en droit européen.

Mais posséder le règlement ne signifie pas contrôler la partie. Bruxelles peut imposer ses conditions à OpenAI, Anthropic ou Google lorsqu’ils souhaitent accéder au marché européen. Elle ne peut pas, par ce seul levier, empêcher un modèle d’être entraîné dans un centre de données américain ou chinois. Le fameux « Brussels Effect », cette capacité de l’Union à transformer le poids de son marché en standards mondiaux, passe ici un véritable crash test. L’IA n’est plus simplement un service numérique à réglementer, elle devient un actif industriel et stratégique au cœur du rapport de force entre puissances. L’Europe doit en plus éviter un effet boomerang. Les coûts des audits, de la documentation et de la conformité seront toujours plus faciles à absorber pour les mastodontes américains que pour une entreprise européenne cherchant encore à changer de catégorie. À trop relever le pont levis, Bruxelles pourrait finir par protéger le château de ceux qui sont déjà à l’intérieur.

L’Europe possède pourtant une carte. Lorsque les dirigeants américains réclament aujourd’hui des évaluations indépendantes, des seuils de capacités et des standards internationaux, Bruxelles peut rappeler qu’elle expérimente déjà une partie de cette architecture. Son avance réglementaire pourrait lui permettre de peser sur les règles d’un futur système international. Mais le rapport de force reste cruel, les États-Unis concentrent une grande partie des champions de l’IA, la Chine accélère pour construire les siens et l’Europe tente encore de transformer sa puissance normative en puissance technologique. Elle risque alors de devenir l’arbitre le plus pointilleux d’un match dont la finale se joue entre deux autres équipes.