indépendance tech

Nantes et Montpellier tracent une voie pour réduire leur dépendance numérique 

Avec l’initiative Tie-Break, Nantes et Montpellier veulent réduire progressivement la dépendance numérique des collectivités aux solutions extra-européennes d’ici 2030. 

Tiago Gil

Tiago Gil

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 2 octobre 2026
2 min.
Nantes et Montpellier tracent une voie pour réduire leur dépendance numérique

Reprendre la main sur les logiciels, le matériel et les données. C’est l’ambition défendue le 22 septembre dernier à Nantes par Francky Trichet, élu de Nantes Métropole et président des Interconnectés, et Manu Reynaud, élu de Montpellier Méditerranée Métropole. Lors d’une conférence tenue au salon de la data et de l’IA, les deux élus ont présenté Tie-Break, une démarche engagée depuis 2025 pour construire une trajectoire d’indépendance numérique européenne à l’horizon 2030. L’objectif n’est pas de parvenir à une autonomie totale, jugée irréaliste, mais de diminuer progressivement les dépendances. Nantes et Montpellier ont notamment développé un outil de diagnostic attribuant un score de souveraineté, façon nutriscore, aux composants de leurs systèmes d’information afin d’identifier les services les plus critiques et les alternatives possibles. "Ce n’est pas une question de drapeau, c’est une question de maîtrise", résume Manu Reynaud.  

Montpellier durcit ses critères face aux solutions non européennes 

Cette cartographie doit désormais se traduire dans les achats publics. Certaines migrations, notamment pour les VPN et pare-feu, sont présentées comme relativement simples, tandis que le remplacement de solutions très installées comme Microsoft 365 nécessite davantage d’accompagnement. À Montpellier, la doctrine a déjà évolué : l’adoption d’une solution non européenne doit désormais être justifiée, dès lors que le cadre juridique le permet. Les deux collectivités veulent également utiliser davantage la commande publique pour soutenir des solutions souveraines et locales. Une stratégie qui s’inscrit dans un marché conséquent : les dépenses numériques des collectivités françaises ont été estimées à 1,5 milliard d’euros par les initiateurs de Tie-Break.  

Les données et les data centers deviennent aussi des enjeux de souveraineté 

La démarche dépasse la seule bureautique. Francky Trichet défend également un moratoire et une planification des projets de « giga data centers » à l’échelle européenne, estimant que leur consommation de foncier, d’eau et d’énergie doit être mise en regard de la valeur créée localement. Selon les chiffres avancés pendant la conférence, 91 % des capacités énergétiques des projets de data centers seraient destinées à des acteurs extra-européens. La maîtrise des données constitue l’autre chantier. Manu Reynaud pointe notamment le poids de Google Maps et Waze dans les politiques de mobilité des villes. À terme, les collectivités souhaitent pouvoir transmettre leurs décisions, par exemple la fermeture d’une rue aux abords d’une école, sous une forme directement intégrable et contraignante pour les plateformes GPS. Une manière d’étendre la souveraineté numérique au-delà du choix des logiciels, jusqu’à la maîtrise des données utilisées pour conduire les politiques publiques. 

Autres articles

“Les choses ne changent pas” : la mixité de la tech au ralenti

Mixi'Tech

Les choses ne changent pas” : la mixité de la tech au ralenti 

Lors du Green IT Day de Montpellier, , trois expertes ont dressé le constat d'une mixité en panne dans le numérique, où l'essor de l'IA menace les maigres progrès. 

Julien Nicolas prend la tête de SNCF Connect & Tech

nomination

Julien Nicolas prend la tête de SNCF Connect & Tech

Directeur numérique du groupe SNCF depuis 2021, Julien Nicolas prend la tête de SNCF Connect & Tech. Il succède à Anne Pruvot, qui quitte le groupe après plus de cinq ans à la direction.

La sensibilisation cyber s'invite dans les territoires

Cybermois 2026

La sensibilisation cyber s'invite dans les territoires 

Cybermalveillance.gouv.fr lance ce 1er octobre la 14e édition du Cybermois avec un CyberTour dans six villes et plus de 360 événements partout en France.

Sébastien Marie nommé directeur du numérique de la Matmut

Nomination

Sébastien Marie nommé directeur du numérique de la Matmut 

Le Groupe Matmut confie sa Direction du Numérique à Sébastien Marie. Une promotion interne pour ce spécialiste des systèmes d'information, qui rejoint également le comité exécutif du groupe. 

Les cyberattaques menacent désormais directement la production industrielle

livre blanc

Les cyberattaques menacent désormais directement la production industrielle 

Avec l’interconnexion croissante des systèmes informatiques et industriels, une cyberattaque peut désormais provoquer l’arrêt d’une usine ou perturber une infrastructure critique.  

Préférences de consentement