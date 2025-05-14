Responsabilité & Durabilité

Innovation verte

GreenTech Innovation 2026 : l’État accélère la sélection des start-up de la transition écologique

À dix jours de la clôture de l’AMI GreenTech Innovation 2026, les ministères de la Transition écologique et de l’Aménagement du territoire appellent les startups et PME à rejoindre ce programme public, conçu pour accélérer le déploiement des technologies au service de la transition écologique.