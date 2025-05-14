Responsabilité & Durabilité
France Travail, Dailymotion et AXA remporte la distinction Elisabeth Moreno
retour d'expérience
Schneider Electric conjugue réduction de la dette technique et décarbonation de l’IT
Chez Schneider Electric, la réduction de la dette technique est devenue un pilier de la transformation du système d’information. Héritier d’un paysage applicatif fragmenté par les acquisitions, le groupe structure un programme mondial de simplification, désormais étendu au pilotage de l’empreinte environnementale de l’IT avec l’éditeur Aguaro.
Interview
Fouad Zhari, CEO de SustainIT : “Il y a beaucoup de data centers vétustes”
Explosion de l’IA, contraintes énergétiques et infrastructures vieillissantes : les data centers sont sous pression. Pour Fouad Zhari, CEO de SustainIT, l’enjeu est clair : moderniser des installations encore trop vétustes afin de concilier performance numérique et sobriété environnementale, dans un contexte où l’intelligence artificielle fait exploser les besoins en énergie.
Innovation verte
GreenTech Innovation 2026 : l’État accélère la sélection des start-up de la transition écologique
À dix jours de la clôture de l’AMI GreenTech Innovation 2026, les ministères de la Transition écologique et de l’Aménagement du territoire appellent les startups et PME à rejoindre ce programme public, conçu pour accélérer le déploiement des technologies au service de la transition écologique.
Construire un numérique durable grâce aux pôles de compétitivité
Accompagner l’innovation tout en réduisant l’empreinte du numérique : telle est la mission du pôle de compétitivité ENTER. Pour Antoine Lamarche, directeur du développement du pôle ENTER, numérique responsable et cybersécurité sont indissociables. Ensemble, ils constituent un levier pour concevoir des services durables, performants et pérennes.
Centres de données : une forte hausse des consommations électriques à anticiper en France
L’ADEME publie une étude prospective sur l’évolution de la consommation électrique des centres de données en France à l’horizon 2060, dans un contexte de croissance rapide des usages numériques et de l’intelligence artificielle.
Réglementation environnementale du numérique : ce que l’Europe peut (encore) décider
Au Green Tech Forum, Paul Collignon, représentant de l’AFNUM, analyse les liens entre réglementation environnementale du numérique, infrastructures européennes, intelligence artificielle et data centers. Un échange structuré autour de quatre questions clés.
Recherche IA
Un Grand Prix pour soutenir la recherche européenne sur l’IA responsable
La Fondation Sopra Steria–Institut de France lance un Grand Prix académique doté de 100 000 euros, dédié aux travaux de recherche européens sur les impacts environnementaux et sociétaux de l’intelligence artificielle.
NumÉco, un levier pour verdir le numérique de l’État
Responsable du programme NumÉco à la DINUM, Mélanie Raphaël pilote l’accompagnement des ministères dans la réduction de l’empreinte environnementale du numérique. De la stratégie à la formation des équipes, le dispositif vise à structurer une transformation durable des pratiques, du matériel aux services numériques.
Sobriété hydrique du numérique : l’enjeu invisible qui devient réglementaire
Longtemps ignorée, la consommation d’eau du numérique s’impose désormais dans le débat public. Stress hydrique, centres de données et nouvelles obligations de transparence : au Green Tech Forum 2025, Emma Le Boulicaut décrypte la montée en puissance de cet enjeu.
IA, Shein, consommation d'eau... L’illusion d’abondance et les limites planétaires
Notre chroniqueuse Ana Semedo détaille trois conflits complexes qui semblent opposer développement de l'intelligence artificielle et numérique responsable. Elle met en évidence trois mouvements nécessaires pour reconnecter innovation et responsabilité.
Calcul quantique : la face cachée du coût énergétique
Alors que le quantique nourrit espoirs industriels et ambitions nationales, les chercheurs rappellent l’ampleur des inconnues. Entre promesses difficilement étayées, pressions liées au financement et communication parfois excessive, la technologie reste loin des certitudes affichées.
Investir dans la mobilité durable : un chantier stratégique qui résiste aux turbulences
Un panel d’acteurs publics et privés a analysé comment se structure aujourd’hui l’investissement dans la mobilité durable. Malgré un marché sous tension, l’écosystème français et européen avance, porté par des stratégies d’ancrage industriel, de souveraineté et d’innovation appliquée.
Limiter l’effet rebond dans l’écoconception numérique
Direct, indirect, structurel, systémique… L’effet rebond peut prendre de multiples formes dans les projets digitaux. Trois experts illustrent ce mécanisme complexe par des exemples concrets et nous livrent leurs bonnes pratiques pour intégrer la maîtrise des usages dès la conception des services numériques.
Quels leviers techniques pour réduire l’impact de l’IA ?
Concevoir des IA sobres suppose de revoir la manière dont elles sont conçues, entraînées et déployées. Cela implique d’interroger les modèles utilisés, la puissance de calcul mobilisée et les pratiques d’ingénierie associées.
Former au numérique responsable : un impératif stratégique et opérationnel
Face à l’urgence écologique, à la complexité technologique et aux nouvelles exigences réglementaires, former les collaborateurs au numérique responsable ne relève plus d’un simple exercice de sensibilisation. Cette démarche s’impose comme un levier stratégique pour orienter les choix, renforcer la robustesse des systèmes et faire évoluer les pratiques métiers.
L’eau, la goutte qui fait déborder le cloud
Face au stress hydrique croissant, le numérique doit apprendre à anticiper et réduire sa consommation d’eau. Fabrication, data centers, tertiaire, stations d’épuration : la ressource devient un risque opérationnel autant qu’un levier d’optimisation.
L’IA, cet ogre énergétique
L’essor de l’intelligence artificielle s’accompagne d’une envolée de sa consommation énergétique et de ses impacts environnementaux. Entre explosion des besoins électriques, durée de vie réduite des serveurs et saturation des data centers, les études de Green IT et du Shift Project alertent sur une trajectoire insoutenable à l’horizon 2030.
Sommet pour l’action sur l’IA : Quel bilan pour le numérique responsable ?
Moins d’un an après le Sommet pour l’action sur l’IA, l’heure est au bilan. L’écosystème du numérique responsable est revenu, lors du Green Tech Forum, sur les engagements pris et leurs faibles évolutions.
Green Tech : L’Europe mise-t-elle sur un atout en perte de vitesse ?
Au Palais des Congrès de Paris, le Green Tech Forum tente de raviver l’intérêt autour d’une écologie devenue secondaire. L’événement défend un numérique responsable comme un atout de compétitivité européenne, plutôt qu’un fardeau réglementaire.
De l’effet « Waouh » à la décision : l’IA frugale comme boussole stratégique
Notre chroniqueuse Ana Semedo a participé au SIDO, le grand évènement dédié à l'IoT, la robotique, les réalités étendues... et l'IA. De ce passage à Lyon, elle a retiré quelques réflexions clés qu'elle nous partage.
"L'objectif de SNCF Connect & Tech est de devenir numérique responsable by design"
SNCF Connect & Tech entend conjuguer innovation technologique et responsabilité numérique. Sobriété énergétique, accessibilité renforcée et inclusion sociale structurent sa feuille de route. Le point avec François Ozanne, le Directeur Produits de la filiale de la SNCF.
Nouvelle étape pour l’appel à projets “Logistique 4.0” de France 2030
L’appel à projets "Logistique 4.0" présente une nouvelle étape. Elle vise à stimuler l’innovation et la compétitivité dans le secteur logistique, en misant sur la digitalisation, la durabilité et la transition écologique.
« L’IA ne doit pas être un prétexte pour consommer toujours plus de ressources »
Alors que l’IA générative démultiplie les usages et les besoins en infrastructures, Ludovic Moulard, Global Sustainability Director de fifty-five, appelle à une approche lucide : privilégier les cas à forte valeur, mesurer les impacts de façon transparente et fixer des limites claires pour éviter la surconsommation de ressources.
Chronique
IA frugale : nos choix sont-ils vraiment vertueux ?
Notre chroniqueuse Ana Semedo salue les progrès réalisés en termes de transparence et de mesure des impacts environnementaux des intelligences artificielles. Mais pour s'engager véritablement en faveur de l'IA responsable, elle appelle à la mise en place de méthodes pour passer de la "mesure à la maîtrise".