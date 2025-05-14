Portraits / Grand entretien
"Il est inacceptable que certains appels d’offres publics imposent encore une solution américaine !"
Michel Paulin, qui préside le comité stratégique de filière (CSF) « Logiciels et solutions numériques de confiance », livre un regard sans concession sur la dynamique nationale et européenne en faveur de la souveraineté numérique.
Yannick Puget (iMSA) : « Nous sommes entrés dans une phase où la performance des processus devient centrale »
Le DSI adjoint de l’iMSA, le GIE informatique de la Mutualité Sociale Agricole, pilote une DSI passée à l’agilité à l’échelle sur l’ensemble de ses activités. Avec le schéma directeur 2026-2030, l’organisation engage une nouvelle phase centrée sur la performance des processus. En parallèle, l’iMSA déploie des cas d’usage IA ciblés, renforce ses choix de souveraineté technologique et structure sa démarche de numérique responsable.
« Le cloud, ce n’est pas seulement du béton et des serveurs : c’est avant tout le stack »
Fondateur d’UPSUN (ex-Platform.sh) et à l’origine de l’initiative Eurostack, Frédéric Plais plaide pour une souveraineté numérique européenne fondée sur la commande publique, l’unification des normes et la construction d’une offre cloud complète, au-delà des seuls datacenters.
Maîtriser la stack IA : “La souveraineté, c’est garantir qu’il n’y a aucune ingérence possible”
Claranet a lancé Clovis, une plateforme d’IA générative opérée sur un cloud privé en France, avec des modèles dédiés et une stack entièrement maîtrisée. Son directeur général, Olivier Beaudet, revient sur les enjeux de souveraineté, la montée du shadow IA et l’émergence des agents spécialisés.
"A la DSI du Groupe Rocher, nous avons une équipe très resserrée pour industrialiser les cas d'usage IA"
Stanislas Duthier, chief information officer du Groupe Rocher, détaille le parcours IA du spécialiste français de la cosmétique, de l'habillement et de l'entretien de la maison. Il explique la philosophie qui sous-tend l'organisation IT de l'entreprise.
IA, sourcing, décommissionnements… La grande transformation de la DSI d’Allianz France
Loïc Tourlourat est le directeur des systèmes d’information de l’assureur Allianz en France. Il décrit les changements profonds qui ont lieu depuis plusieurs mois au sein du groupe et de son entité et dévoile les chantiers sur lesquels il est engagé pour préparer l’avenir.
Face à la "guerre technologique", comment Docaposte entend mener les combats prioritaires de la souveraineté numérique
Olivier Vallet, PDG de Docaposte, la branche numérique du groupe La Poste, co-préside le groupe de travail « Données sensibles » au sein du Comité stratégique de filière « Numérique de confiance ». Il partage son analyse sur les mobilisations actuelles de l’État et de l'écosystème en matière de souveraineté technologique, en pointant les combats prioritaires.
Quelles priorités pour le Comité stratégique de filière « Numérique de confiance » ?
Michel Paulin, président du Comité stratégique de filière (CSF) dédié aux « Logiciels et solutions numériques de confiance » revient sur la séquence qui a abouti à la création officielle du comité le 22 avril, trois ans après les premières ambitions. Il en profite pour appeler l’écosystème à passer à l’action en fléchant une partie de ses commandes vers des acteurs européens.
Pierre et Vacances - Center Parcs compte sur ses pionniers de l’IA générative pour passer à l’échelle
Audrey Brayer, directrice des systèmes d'information et du digital du Groupe Pierre et Vacances - Center Parcs (PVCP), détaille les transformations qu’a connu le spécialiste du tourisme et de l’immobilier depuis 2021. Le Groupe, qui exploite un parc de plus de 49 000 appartements, maisons et villas, sur près de 340 sites en Europe, s’est mis en ordre de marche pour passer ses projets IA à l’échelle.
Houleymatou Baldé : coder pour l’égalité
Parcours fulgurant, volonté inébranlable, le combat féministe chevillé au corps : Houleymatou Baldé incarne cette génération de femmes, noires, qui transforment la tech à coups de lignes de code et d’engagement politique.
A l'écoute du terrain : comment la SNCF transforme l'assistance aux 170 000 utilisateurs de ses SI
Frédéric Payen, à la tête de la Direction des services numériques aux utilisateurs de la SNCF, partage les transformations qu’a récemment vécues l’entreprise en termes de support informatique à ses agents. Il analyse en particulier l’impact que l’intelligence artificielle pourrait avoir sur ses services.
Swiss Life France : Tanguy Polet, un CEO pour incarner le leadership numérique
Tanguy Polet, chief executive officer de Swiss Life France, est intervenu à l’occasion de la rencontre du cercle « What’s Next, CIO ? » d’Alliancy consacré au leadership numérique, le 19 mars dernier. L’occasion de revenir sur la façon dont un dirigeant se forge une conviction sur la transformation numérique et sur l’évolution de ses attentes vis-à-vis des directions des systèmes d’information.
Électroménager : en France, Haier met le numérique au service de la durabilité et de la réparabilité
Spécialiste du gros électroménager, le groupe chinois Haier est bien implanté en Europe ainsi qu’en France depuis 2005. Dans un contexte sectoriel complexe, Christophe Salmon, directeur général de Haier France, et Johanna Rochman, directrice marketing, détaillent les aspects de la transformation numérique de l’entreprise et de ses produits qui lui permettent d’avoir confiance en l’avenir.
Trésoriers d'entreprise : la quête d'innovation... et d'IA
Les trésoriers d’entreprises savent-ils innover avec la tech ? Le mardi 18 mars se tiendra le Treasury Innovation Day organisé pour la 2e année par l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE). Lionel Jouve, président de la commission fintech de l'AFTE, décrit les défis actuels de ce métier face au numérique… et à l’IA.
Compétences : Bpifrance veut des développeurs "curieux de tout, qui recherchent la nouveauté"
Lionel Chaine est directeur des systèmes d’information de Bpifrance depuis juin 2020. L’établissement public, qui accompagne les entreprises de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, s’appuie sur une DSI de 1 500 personnes, dont 380 collaborateurs internes (tech leaders, développeurs...), le reste étant composé de prestataires externes. Un environnement résolument agile où il faut savoir développer avec les derniers IDE à base d’IA…
Comment EDF élargit sa stratégie numérique responsable à tout son écosystème
Richard Bury, directeur du programme Numérique Responsable du groupe EDF analyse les défis auxquels sont confrontées les grandes entreprises pour mener les projets qui vont réduire l’empreinte écologique de leurs actifs numériques. En relatant l’expérience de son entreprise depuis quatre ans, il détaille les priorités et les leviers qui lui paraissent les plus pragmatiques et efficaces.
Formation à l'IA des salariés : une urgence et des pièges
Avec la démocratisation rapide de l’intelligence artificielle depuis 2022, les entreprises se sont posées de façon urgente la question de l’acculturation et de la formation de leurs collaborateurs à l’IA. Mais derrière une idée qui semble relever du bon sens se cachent de nombreux écueils, argue Dominique Monera, le fondateur de l’IA Académie, une école qui s’est spécialisée sur la question dès 2018.
2025, année choc pour les réglementations numériques
Depuis plusieurs années, l’Union européenne s’est montrée particulièrement activiste pour réglementer le numérique, avec des effets de bord pour de nombreuses entreprises bien au-delà des Gafam. L’année 2025 va-t-elle confirmer cette tendance ? Sonia Cissé, avocate qui dirige l'équipe "Technology, Commercial and Privacy" au sein du cabinet Linklaters à Paris, partage sa vision des mois à venir.
La région académique Île-de-France réinvente le support utilisateurs à l’ère de l’IA
François Gilles, est le directeur régional académique des systèmes d'information des académies de Paris, Créteil et Versailles, qui représentent 20% des effectifs du territoire français pour l’Education nationale. Il détaille la nécessaire transformation des logiques du support utilisateurs, en prenant pour exemple la situation à laquelle est confrontée sa DSI depuis plusieurs années.
A Helsinki, Vinci défend le futur de l'innovation
Kevin Cardona, directeur des programmes innovants chez Leonard, détaille les priorités de la plateforme de prospective et d’innovation du groupe VINCI. Il explique également l’intérêt grandissant des investisseurs pour l’innovation « hardware », notamment en matière de décarbonation, au-delà des habitudes prises ces dernières années à financer des modèles de software as a service (SaaS).
La vision d'Engie pour passer l'IA à l'échelle
Biljana Kaitovic est devenue en 2022 la directrice générale adjointe, en charge du numérique et des technologies de l'information d'ENGIE. Elle décrypte pour Alliancy les changements profonds qui ont eu lieu ces dernières années dans le groupe français et ceux qui doivent encore être mis en œuvre.
Enfin l'accélération numérique ?
Les collectivités territoriales et la DSN : retour sur un choc de transformation numérique
La DSN a transformé les déclarations sociales des collectivités, simplifiant les processus et améliorant la qualité des données malgré des défis persistants.
Chez Lectra, une réinvention autour du SaaS et de la data pour assurer le futur de l’industrie
Pionnière de la découpe textile, Lectra aspire aujourd’hui à être une figure de proue dans l’industrie 4.0, grâce à l’intégration de l’IA et de la data. Thierry Caye, Chief Technology Officer de l’entreprise, évoque les défis de cette transformation.
Chez Pierre Fabre, l’IA booste la R&D, mais pas seulement
Le groupe pharmaceutique et de dermo-cosmétique français Pierre Fabre réalise trois milliards d’euros de chiffre d’affaires, avec 95 % de sa production localisée en France, et 70 % de son chiffre à l’export. Après une importante transformation IT menée depuis une décennie, il s’est engagé dans un nouveau plan stratégique, dont Olivier Siegler, son directeur des systèmes d’information, dévoile les contours.
La SNCF et polytechnique lancent une Chaire d’IA dédiée aux transports et à la mobilité, pour renforcer l’innovation
Le 5 septembre dernier, le groupe SNCF et l’École polytechnique annonçait de concert la création de Chaire ‘Intelligence artificielle et optimisation pour les mobilités”. Julien Nicolas, directeur numérique groupe SNCF, a accepté de répondre à nos questions pour nous en dire un plus, notamment sur les enjeux liés à cette Chaire.