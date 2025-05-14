JFD lance le mouvement “United by Tech”, via un baromètre et une nouvelle promotion de lauréates

L’organisation Join Forces & Dare a révélé la thématique de son prochain baromètre : l’autonomie technologique de l’Europe ainsi que les difficultés du continent à la mettre en place. L’unité est alors pointée comme solution pour l’écosystème numérique, qui découvrira d’ailleurs bientôt une nouvelle salve de femmes récompensées pour leur rôle dans la tech.