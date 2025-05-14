Social
Sopra Steria prévoit plus de 8 500 recrutements en 2026 pour accompagner l’industrialisation de l’IA
Dans un contexte de tensions géopolitiques et de montée en puissance des enjeux de souveraineté numérique, Sopra Steria annonce un vaste plan de recrutements en 2026, axé sur l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les systèmes critiques.
MIXITECH
À l’UNESCO, la féminisation du numérique change d’échelle
Le 11 février 2026, à l’UNESCO, la 4e édition des Assises nationales de la féminisation des métiers et filières du numérique a réuni 1 400 participants sur place et 4 300 en ligne. Institutions, entreprises et associations ont lié parité, souveraineté technologique et performance économique.
LECTURE
Former des architectes à l’ère de l’IA : Epitech veut “Déchaîner l’intelligence”
Dévoilé mercredi 28 janvier, l’ouvrage “Déchaîner l’intelligence”, de Pierre Robert formalise la pédagogie d’Epitech. Un modèle pensé pour former des architectes plutôt que des exécutants, dans un contexte où l’IA automatise l’exécution et renforce les enjeux de dépendance et de souveraineté technologique.
Recherche IA
Un Grand Prix pour soutenir la recherche européenne sur l’IA responsable
La Fondation Sopra Steria–Institut de France lance un Grand Prix académique doté de 100 000 euros, dédié aux travaux de recherche européens sur les impacts environnementaux et sociétaux de l’intelligence artificielle.
Comment Roche transforme son système d’information et sécurise ses talents à l’ère de l’IA
Roche modernise son système d’information, sécurise ses infrastructures et mise sur l’IA pour renforcer les compétences et la formation de ses équipes IT.
JFD lance le mouvement “United by Tech”, via un baromètre et une nouvelle promotion de lauréates
L’organisation Join Forces & Dare a révélé la thématique de son prochain baromètre : l’autonomie technologique de l’Europe ainsi que les difficultés du continent à la mettre en place. L’unité est alors pointée comme solution pour l’écosystème numérique, qui découvrira d’ailleurs bientôt une nouvelle salve de femmes récompensées pour leur rôle dans la tech.
Former en continu à l’ère de l’IA : la stratégie de Bpifrance pour ses équipes IT
Lionel Chaine dévoile sa stratégie pour anticiper l’impact de l’IA sur les compétences IT, renforcer la formation continue et transformer ses talents numériques.
Pluralsight : anticiper l’obsolescence des compétences IT grâce à l’IA, du skill gap à la transformation des talents
Découvrez comment Pluralsight utilise l’IA pour anticiper l’obsolescence des compétences IT, combler le skill gap et transformer les talents en entreprise.
CODA installe un campus à Avignon pour ancrer la formation tech dans les territoires
En pleine pénurie de talents numériques, CODA ouvrira un campus à Avignon à la rentrée 2026. L’école veut former localement les futurs experts IT et renforcer la souveraineté technologique des régions françaises.
Le Crédit Agricole fait grandir ses collaborateurs en même temps que les technologies
Pour faire monter en compétences ses 13 000 collaborateurs, la filière IT du groupe s’appuie sur sa Digit Academy et des communautés d’experts.
Fariha Shah : la réussite comme manifeste, l’éthique comme arme
Fondatrice de Golden Bees puis de Cominty, investisseuse et engagée à la CPME, Fariha Shah refuse l’étiquette de « l’exception » dans la tech. Elle revendique une autre vérité : transformer les brèches en opportunités et imposer ses valeurs comme levier de performance.
French Tech : plus de 16 000 emplois créés au premier semestre 2025
Malgré un contexte économique et politique incertain, les startups françaises ont maintenu leur dynamique de recrutement, avec une croissance de l’emploi légèrement supérieure à celle enregistrée en 2024.
Écoles d'ingénieurs : quand le numérique amène "l'internationalisation augmentée"
Dans cette nouvelle chronique, Imed Boughzala revient sur la nécessité grandissante de repenser la dimension internationale de l'enseignement des écoles supérieures françaises alors que le numérique transforme en profondeur les possibilités pour les étudiants nationaux ou internationaux.
Osez l’IA : un renfort de poids pour former 15 millions de Français
Réunies au siège du groupe La Poste, les ministres Astrid Panosyan-Bouvet et Clara Chappaz ont officialisé la lettre de mission de la future Académie de l'IA, tout en saluant l'engagement de l'entreprise au logo jaune et bleu à montrer l'exemple en matière de formation.
Excellence scientifique, culture généraliste, responsabilité sociétale... A l'ère de l'IA, le modèle unique de l'ingénieur formé à la française
Notre chroniqueur Imed Bougzhala détaille ce qui est un atout français à l’ère de l’IA et de l’accélération numérique : le modèle de formation de nos ingénieurs. Une approche qui pourrait inspirer à l’international.
GenIAles : un programme renforcé pour former les femmes à l’IA générative
Simplon et Microsoft s’allient à Women in AI et Social Builder pour étendre leur programme d’acculturation à l’intelligence artificielle
Xavier Niel relance 42 à Paris, sans céder au mirage IA
Dix ans après sa création, l’école 42, fondée par Xavier Niel, a inauguré ce jeudi son campus rénové de 9 000 m² dans le 17e arrondissement de Paris. Un retour aux sources pour une école confrontée à une IA qui rebat les cartes du code.
Les talents n'ont pas d'âge : la tech française fait sa révolution des +50 ans
À VivaTech, 60 nouveaux acteurs ont rejoint la Charte 50+, portée par le Club Landoy et la French Tech Grand Paris, pour favoriser l’emploi des talents de plus de 50 ans dans un secteur encore marqué par l’âgisme.
Avec FAIR Paris, Meta valide sa stratégie hexagonale d’incubation
Depuis son ouverture en 2015, le laboratoire FAIR Paris de Meta joue un rôle-clé dans la structuration de l’écosystème français de l’intelligence artificielle. Une étude du cabinet Asterès en dresse aujourd’hui le bilan.
Un hackathon novateur sur la recherche pharmaceutique
Du 23 au 25 mai 2025, plus de 70 étudiants de Télécom Paris ont participé à un hackathon sur la prédiction de la toxicité moléculaire, en utilisant l'IA et la data science. Les solutions les plus performantes ont été récompensées après évaluation sur plusieurs jeux de données.
Avec Mistral AI, l’ESSEC place l’intelligence artificielle au coeur de sa stratégie
L’ESSEC Business School s’allie à Mistral AI pour intégrer l’IA générative dans ses programmes de recherche, de formation et d’innovation, dans le cadre de sa stratégie académique TRANSCEND pilotée par le Metalab.
IA, cybersécurité, cloud : IBM et Hello Charly veulent former 5 000 jeunes et adultes éloignés de l’emploi
Après un projet pilote concluant, Hello Charly et IBM officialisent leur partenariat pour proposer gratuitement des formations aux métiers du numérique à des publics en difficulté d’insertion. L’initiative vise à démocratiser l’accès aux compétences d’avenir, en particulier dans l’intelligence artificielle.
À Montpellier, Epitech engage la tech dans la voie de l’égalité
À l’occasion des Assises régionales de la féminisation du numérique, qui se tiendront les 14 et 15 mai 2025, Laura Hassan, directrice générale d’Epitech, prendra la parole pour appeler à une transformation concrète du secteur.
Challenge Innovatech 2025 : les talents féminins de l’ingénierie en finale à Bercy
La grande finale du hackathon 100 % féminin organisé par l’association "Elles bougent" se tiendra le 14 mai au ministère de l’Économie et des Finances à Paris.
42 Paris relance sa « Piscine Discovery » pour initier les femmes au code
L’école d’informatique 42 Paris organise une nouvelle édition de sa Piscine Discovery, du 2 au 6 juin 2025. Une semaine d’initiation entièrement dédiée aux femmes