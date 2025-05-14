Intelligence artificielle
Santé
Outscale et Cerba Healthcare misent sur l’IA souveraine pour transformer le parcours patient
La société cloud souveraine Outscale, marque de Dassault Systèmes, s’allie au groupe de biologie médicale Cerba HealthCare pour déployer une plateforme numérique centralisée dopée à l’intelligence artificielle.
Naval et Thales signe un partenariat pour une IA souveraine
Le groupe de défense Naval s’allie à Thales, en investissant dans son accélérateur d’intelligence artificielle nommé CortAIx. Leurs différentes ingénieries se lieront pour développer des solutions d’IA souveraines, utiles dans de nombreux secteurs clés.
Baromètre
IA : l’Europe innove vite, mais reste trop petite pour gagner la bataille mondiale
Dévoilé le 9 février 2026 par JFD avec EY Fabernovel, le Baromètre européen de l’IA alerte sur le retard d’échelle du continent et appelle les grands groupes à s’engager pour transformer les startups IA en champions mondiaux
Industrie
Dassault Systèmes et Nvidia veulent standardiser l’IA industrielle autour des jumeaux numériques
Le français Dassault Systèmes et l’américain Nvidia ont annoncé un partenariat stratégique visant à bâtir une plateforme commune d’IA industrielle. En combinant jumeaux virtuels, calcul accéléré et modèles scientifiques, les deux groupes veulent faire émerger une nouvelle génération d’outils pour l’ingénierie, la recherche et la production.
Open source
IA inclusive : l’ouverture du code suffit-elle à redistribuer le pouvoir ?
Transparence du code, souveraineté technologique et diversité linguistique ont révélé une inclusion largement conditionnée par l’accès au pouvoir. Des experts de l’IA se sont réunis à l’UNESCO pour déconstruire le mythe d’un open source présenté comme moteur naturel d’équité et antidote aux inégalités.
événement
Tech&Fest 2026 : cap sur la souveraineté numérique
L’événement grenoblois traite de la réduction des dépendances de manière concrète. Industriels, acteurs de la deep tech et chercheurs examinent comment garder le contrôle sur les infrastructures, les données et les usages de l’IA. De l’autonomie stratégique à l’IA de confiance, en passant par la souveraineté intellectuelle, le salon met en évidence les choix structurants pour préserver la capacité de décision.
IA et santé
L’Hôpital Foch déploie un assistant médical d’IA pour automatiser les comptes rendus de consultation
L’Hôpital Foch a annoncé la signature d’un partenariat avec l’entreprise européenne Tandem Health pour déployer un assistant médical reposant sur l’intelligence artificielle, destiné à générer automatiquement des comptes rendus médicaux lors des consultations.
Livre Blanc
IA en entreprise : 2026, l’heure de la discipline avant la magie
L’IA générative n’est plus un sujet d’expérimentation, mais un sujet de gouvernance, de données et de stratégie. En 2026, les échecs massifs ne viennent plus de la technologie, mais d’une absence de méthode claire et de pilotage des projets.
sommet IA
Centres de données : l’État coche les cases, le terrain attend encore les preuves
Près d’un an après le Sommet pour l’action sur l’IA, Anne Le Hénanff a réuni à Bercy les acteurs des centres de données. Objectif : dresser un bilan des engagements pris et accélérer les projets, alors que les verrous énergétiques, territoriaux et industriels demeurent.
Risques & IA
IA générative : quand les “bons conseils” coûtent cher aux entreprises
Selon une étude menée auprès de 500 experts-comptables, l’usage croissant d’IA comme ChatGPT pour des décisions financières expose les entreprises françaises à des erreurs coûteuses, voire à des risques de faillite dès 2026.
économie mondiale
Davos 2026 : l’IA, l’énergie et la souveraineté redessinent l’agenda mondial
Au Forum économique mondial de Davos 2026, l’intelligence artificielle s’est imposée comme un enjeu stratégique global. Emploi, énergie et souveraineté numérique ont dominé les débats, révélant une même inquiétude : la course technologique redéfinit en profondeur les rapports de force économiques et géopolitiques.
Impact IA
IA et management : une fracture générationnelle se creuse dans les entreprises
Un sondage OpinionWay pour KEDGE Business School met en lumière des écarts marqués entre générations de managers dans l’usage de l’intelligence artificielle et la manière dont elle transforme les pratiques managériales.
ÉTUDE
Agents IA : beaucoup d’essais, peu de valeur et un B2B encore dans le déni
Réunis à Paris, McKinsey et Elastic ont défendu le potentiel des agents IA tout en exposant une réalité plus contrastée : des promesses fortes, mais des ROI encore limités et très dépendants de profondes transformations de processus, surtout côté entreprises.
collectivités locales
Bordeaux Métropole adopte un cadre pour encadrer l’usage de l’IA dans l’action publique
La collectivité s’est dotée d’un cadre éthique et opérationnel pour l’utilisation de l’intelligence artificielle dans ses politiques publiques, afin d’en encadrer les usages et d’en limiter les risques juridiques, sociaux et environnementaux.
IA industrielles
Siemens et NVIDIA renforcent leur partenariat autour d’un système d’exploitation industriel basé sur l’IA
À l’occasion du CES 2026, Siemens et NVIDIA ont annoncé l’élargissement de leur partenariat stratégique afin de développer des solutions d’intelligence artificielle destinées aux environnements industriels, avec l’objectif de structurer un système d’exploitation de l’IA appliqué au monde physique.
« L’IA peut contribuer à améliorer le parcours passagers et l'expérience en aéroport »
David Krieff est le Directeur du numérique et de la transformation du Groupe ADP, qui construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Il partage les projets IA qui transforment actuellement son organisation et les conditions qui les rendent possibles.
Las vegas techno
CES : l’IA omniprésente entre promesses et réalités industrielles
À l’ouverture du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, l’intelligence artificielle s’impose comme le thème central du salon, entre démonstrations technologiques et interrogations sur ses usages concrets.
IA : vers une phase d’industrialisation à l’horizon 2026
Après une phase d’expérimentation marquée par l’essor de l’IA générative, les usages de l’intelligence artificielle devraient évoluer vers des déploiements plus structurés et intégrés aux systèmes des entreprises d’ici 2026.
MAIF : à l’heure de l’IA générative, le système d’information devient un levier de pouvoir
À mi-parcours de son plan 2023-2026, la MAIF reconfigure son système d’information sous la pression de l’IA générative, de la souveraineté numérique et des risques climatiques. Une modernisation qui redistribue les rôles, expose les tensions internes et redéfinit la stratégie.
L'IA chinoise à bas coût fait son trou, malgré les tensions géopolitiques
Programmeurs et entrepreneurs prisent de plus en plus les nombreux modèles chinois d'intelligence artificielle (IA) en libre accès, les préférant à des concurrents américains plus onéreux malgré le contexte tendu entre Etats-Unis et Chine.
Plongée dans Halos, le cadre Nvidia pour la sécurité de l’IA physique
Quels sont les plans de Nvidia pour "l'IA physique" ? Notre chroniqueur Stéphane Gervais a pu avoir un aperçu de la stratégie de l'entreprise sur les véhicules autonomes, à travers son projet "Nividia Halos" : il revient sur ses principales caractéristiques.
AIMission #9 : Comment bien déployer les agents IA ?
Retrouvez le replay de notre dernière émission mensuelle consacrée à l'intelligence artificielle. Ce mois-ci, nos invités sont Olivier Lepeltier, chief entreprise architect de Pernod Ricard, et Pauline de Lavallade, head of research d'AI Builders.
IA : le « slop » menace-t-il aussi l’entreprise ?
C’est le mot de l’année selon le dictionnaire américain Merriam-Webster. Il s’est répandu comme une traînée de poudre dans le sillage de la démocratisation rapide de l’intelligence artificielle générative. Texte, image, vidéo… le « slop » s’est répandu partout, dans l’ombre de l’effet waouh amené par le développement des usages grand public de l’IA. Ce « contenu numérique de mauvaise qualité, généralement produit en grande quantité à l’aide de l’intelligence artificielle » est surtout mis en avant sur les réseaux sociaux, sans surprise, où la quantité transcende bien souvent la qualité, nourrissant du même coup le « doomscrolling », qui nous pousse à consommer les fils infinis des réseaux au-delà du raisonnable… Il réactive aussi la peur de « l’Internet Mort », selon cette théorie qui voit à terme le web devenir un espace où la créativité, l’authenticité et les informations utiles ont laissé place à des contenus produits exclusivement par les machines… pour être consommés en retour exclusivement par des machines. Mais au-delà, le mot doit nous interroger sur les pratiques en entreprise, où les comptes-rendus, les rapports, les notes d’analyse et autres contenus professionnels nourrissent de nombreux rouages. Ils sont les premiers touchés par la génération de contenus IA ces dernières années. Le gain de temps est prodigieux, mais le risque d’erreurs ou d’approximations est-il nul ? Peut-être pas plus que quand un humain est à la manœuvre… Cependant, la menace du « slop » pousse à se poser la question : pour qui et pour quoi est vraiment produit ce contenu ? La possibilité de créer beaucoup et vite ne doit pas faire oublier le sens et la valeur et l’utilité réelle, que ce soit pour l’art ou pour les milieux professionnels.
La DGSI prolonge son partenariat avec Palantir malgré les débats sur la souveraineté des données
Critiquée en Europe pour les risques liés à la protection des données, l’entreprise américaine Palantir a renouvelé pour trois ans son contrat avec la DGSI, en attendant la mise en service d’un outil souverain français.
OpenAI face au ralentissement de sa domination dans un marché de l’IA de plus en plus concurrentiel
Après avoir imposé l’IA générative au grand public avec ChatGPT, OpenAI voit sa position contestée par la montée en puissance de concurrents et par des interrogations croissantes sur son modèle économique et sa valorisation.