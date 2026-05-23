Date: 23 mai 2026

Heure: 2h00 - 14h00

La semaine de l'IA est une initiative portée par La Mednum, Make.org Fondation et La Mission Café IA, soutenue par la Ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle et du Numérique. Elle a pour but d'organiser partout en France des évènements et ateliers de sensibilisation à l'IA grâce à un réseau de partenaires et d'organisateurs d'évènements.

Avec pour ambition l'organisation de 1 500 événements partout sur le territoire et la sensibilisation de 50 000 Français·e·s aux enjeux et usages de l’intelligence artificielle, La Semaine de l’IA pour Tous s’annonce comme l’évènement majeur de cette année 2026.

Vous souhaitez organiser des événements dans le cadre du dispositif ?

Ces événements peuvent être interne ou à destination de bénéficiaires, privés ou publics, en ligne ou en présentiel. N'hésitez pas à les référencer pour qu'ils soient comptabilisés comme événements de la Semaine de l'IA pour Tous.

S'impliquer - Semaine de l'IA pour Tous

Vous êtes curieux, sceptique, passionné ou désireux de mieux comprendre le fonctionnement et les usages de l’IA ? Ces événements sont faits pour vous.

Participez à La Semaine de l’IA pour Tous et trouvez un événement près de chez vous.

Semaine de L'IA - Semaine de l'IA pour Tous

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