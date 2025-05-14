Billets d'humeurs

Humeur

La souveraineté numérique française : beaucoup de mots, peu de câbles

On en parle à chaque discours de ministre, dans chaque conférence sur l’innovation : la « souveraineté numérique » française. Ce mot magique, devenu talisman politique, censé conjurer la dépendance aux GAFAM et aux réseaux étrangers. Mais entre les grands principes et la réalité du terrain, il y a parfois plus qu’un océan : il y a un câble… qu’on n’a pas encore tiré.