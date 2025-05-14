Billets d'humeurs
Data centers en orbite : l’IA ira-t-elle dans l’espace avant d’être propre sur Terre ?
Faute d’énergie et de place sur Terre, la tech rêve désormais de data centers en orbite pour nourrir l’IA. Une fuite en avant spectaculaire qui en dit long sur notre difficulté à rendre le numérique plus sobre avant de le propulser dans l’espace.
Les DSI n’ont pas signé pour devenir psychologues de l’IA
Entre injonctions contradictoires, promesses démesurées et pression permanente, l’IA transforme le rôle des DSI bien au-delà de la technique. Sommés de rassurer, d’arbitrer et de traduire les fantasmes en réalité opérationnelle, ils sont devenus les médiateurs d’une révolution aussi bruyante qu’imparfaite.
SecNumCloud, miroir d’un débat qui dépasse la cybersécurité
La controverse autour de SecNumCloud dépasse de loin la qualification d’une offre cloud. Elle révèle surtout les ambiguïtés persistantes de notre rapport au cloud : entre exigences de sécurité, aspirations de souveraineté et dépendances technologiques assumées ou subies. Un débat moins technique qu’on ne le croit, et plus politique qu’il n’y paraît.
Dirigeants, vous vouliez décider vite. En 2026, il faudra décider juste.
La vitesse n’est plus le bon critère. Face aux dépendances technologiques et aux risques qu’elles embarquent, les dirigeants découvrent que décider vite peut coûter cher et que décider juste devient un acte stratégique.
L’IA pour les PME : feuille de route ou mirage diplomatique ?
Le G7 promet d’aider les PME à passer à l’ère de l’IA. Sur le papier, l’ambition est bienvenue. Dans la pratique, le fossé reste immense entre les annonces internationales et les entreprises qui naviguent encore à vue. Une fois de plus, la route est tracée… mais pas encore praticable.
XPN : quand la technologie promet de faire gagner un temps… qu’on n’a déjà plus
Dix ans de travaux, 257 millions d’euros et une armée de comités pour accoucher d’un logiciel qui peine à enregistrer un PDF : XPN réussit l’exploit de moderniser la police… dans l’art de perdre du temps.
Usine du futur : l’IA a déjà tout réglé… sauf la réalité
L’IA industrielle promet des usines plus efficaces, plus intelligentes, presque autonomes. Mais derrière les annonces flamboyantes et les partenariats spectaculaires, la réalité du terrain reste bien plus rugueuse. Entre fantasme technologique, contraintes énergétiques et données bancales, la révolution annoncée ressemble parfois davantage à une belle illusion qu’à un futur imminent.
Open source : la magie opère, mais les magiciens manquent
L’Europe se revendique championne du logiciel libre et en fait un pilier de sa souveraineté numérique. Mais, derrière les discours enthousiastes, la réalité est plus fragile : l’open source européen repose surtout sur des communautés sous-financées, des mainteneurs isolés et des géants américains qui industrialisent ce que nous célébrons. Une dépendance silencieuse, mais stratégique.
AI Act 2.0 : quand la boussole européenne devient girouette
L’Europe voulait donner le ton mondial sur l’intelligence artificielle avec son AI Act. Mais à peine la loi adoptée, Bruxelles envisage déjà de l’assouplir pour ménager les géants du numérique. Une volte-face qui interroge : entre ambition de régulation et peur d’étouffer l’innovation, la boussole européenne semble tourner au gré des vents politiques et économiques.
L’IA se met enfin au régime : retour à la discipline industrielle chez les DSI
Après deux ans à avaler des annonces d’IA générative à chaque conférence, à chaque keynote, une phase de digestion était à prévoir.
La souveraineté numérique française : beaucoup de mots, peu de câbles
On en parle à chaque discours de ministre, dans chaque conférence sur l’innovation : la « souveraineté numérique » française. Ce mot magique, devenu talisman politique, censé conjurer la dépendance aux GAFAM et aux réseaux étrangers. Mais entre les grands principes et la réalité du terrain, il y a parfois plus qu’un océan : il y a un câble… qu’on n’a pas encore tiré.
Les nouveaux visas du capital
Bruxelles veut filtrer les investissements chinois dans les technologies européennes. En somme, le capital étranger devra désormais montrer patte blanche. Une première. Mais quand la confiance se bureaucratise, c’est souvent la croissance qui s’évapore.
Overtooling : quand les outils de sécurité deviennent eux-mêmes un risque
À force d’empiler les outils de cybersécurité comme des applis qu’on n’utilise jamais, les entreprises transforment leur SI en usine à gaz. Et si la meilleure défense, c’était d’abord de faire un peu de ménage ?
Chat Control : la tentation de tout surveiller tue-t-elle la confiance ?
L’Europe veut imposer aux messageries chiffrées un contrôle systématique des conversations pour lutter contre les contenus pédopornographiques. Une intention louable, mais qui soulève une question plus large : jusqu’où pouvons-nous sacrifier la confidentialité sans fragiliser le socle de confiance sur lequel repose le numérique ?
« Souveraineté numérique : l’Europe ne pliera pas »
Face aux coups de menton de Donald Trump et aux pressions des géants américains du numérique, l’Europe choisit de ne pas plier. Paris et Berlin rappellent que réguler n’est pas une faiblesse mais un acte de souveraineté. Une posture qui, pour une fois, donne à Bruxelles des airs de puissance assumée.
L’indépendance technologique, cette bonne idée qui nous réussit (enfin)
Longtemps considérée comme un vœu pieux, l’indépendance technologique de l’Europe devient une réalité. Cloud, IA, semi-conducteurs : la dynamique est là. Et pour une fois, on n’en parle pas juste pour se faire peur.
Les champions du numérique doivent montrer patte blanche
[Billet d’humeur] Le contrat de confiance entre les entreprises et leurs grands fournisseurs tech n’aura jamais été aussi difficile à préserver qu’en 2025… Face aux frustrations, des comportements exemplaires sont nécessaires.
A Mayotte, l’impuissance numérique
[Billet d’humeur] Les images et les témoignages de dévastation provenant du 101ᵉ département français nous rappellent à quel point nos progrès technologiques restent souvent conditionnés à des environnements maîtrisés. Un douloureux retour sur terre face à l’hubris technologique qui prévaut parfois dans certains discours.
200 dollars de ChatGPT : business as usual ou signe annonciateur des nouvelles fractures numériques ?
La censure du gouvernement met la France au risque de l’attentisme numérique
[Billet d'humeur] Tout ça pour ça. C’est un sentiment de grande frustration qui prévaut après la censure du gouvernement par l’Assemblée nationale, mercredi 4 décembre.
IA : Clara Chappaz, l’arbre qui ne cache pas la forêt
La secrétaire d’État au numérique et à l’intelligence artificielle (IA) enchaîne les déplacements en France comme à l’étranger pour défendre les ambitions de la France en matière d’IA. Mais ces prises de parole presque incessantes ne parviennent pas à éclipser la situation politique du pays qui pourrait gravement impacter ses ambitions.
Musk et Trump ramènent la tech et la politique au fond de la cour de récré
[Billet d'humeur] Elon Musk a été pendant longtemps une source d'inspiration pour les entrepreneurs de la tech française. Mais ceux-ci se retrouvent-ils encore dans le jeu actuel de l'innovateur, désinhibé et immature ?
Réindustrialisation ou re-désindustrialision ?
[Billet d'humeur] Les annonces de plans sociaux se multiplient, notamment chez des industriels comme Michelin, au moment même où partent les invitations pour l'évènement de référence Global Industrie, qui se tiendra début 2025. Les messages sur la réindustrialisation française se heurtent donc à l'amer réalité d'un regain de désindustrialisation.
Virtualisation : de la niche à l’intérêt général
[Billet d'humeur] Le sujet de la virtualisation, jusqu’alors réservé à une population très technique, est devenu une priorité stratégique dans toutes les organisations. En cause, le rachat de VMware par Broadcom qui replace sur le devant de la scène la question de la dépendance technologique et remet en cause les choix imposés par les tenants de la bourse.
Au BIG, tout pour le show
[Billet d’humeur] Organisé par Bpifrance, le BIG a posé ses valises ce jeudi 10 octobre à l'Accor Hotel Arena de Paris. Une nouvelle édition sur le thème du progrès. L'organisation de l’évènement, elle, n’a pas marqué de progrès tant il est encore particulièrement complexe de s’y retrouver dans ce show marketing et presque illisible.