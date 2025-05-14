Chroniques

Piloter une ESN



Dans ces chroniques, Sylvain Fievet, CEO d’Alliancy, partage son regard de dirigeant engagé au cœur de l’écosystème numérique. Fort de son expérience auprès des acteurs du numérique, des ESN et des décideurs IT, il décrypte les enjeux concrets du pilotage d’une entreprise de services : arbitrages difficiles, choix structurants, signaux faibles à ne pas ignorer et convictions forgées sur le terrain.



Sans langue de bois ni recettes toutes faites, ces chroniques s’adressent à celles et ceux qui dirigent, transforment ou accompagnent des ESN, et qui savent qu’aujourd’hui, piloter, c’est autant savoir décider que savoir s’adapter.

