Chroniques
Chronique
Agriculture, élevage, agroalimentaire... Les oubliés de la protection cyber ?
Notre chroniqueur Michel Juvin accompagne les travaux de jeunes talents de la cybersécurité au sein de l'Executive MBA de l’ESG CMSRI. Il met en lumière l'un des mémoires qui ont retenu son attention, sur un secteur dont les problématiques cyber sont souvent passées sous silence.
Chronique
Réglementation IT : les grandes dates à ne pas rater en 2026
Dans cette chronique, l'avocat Eric Barbry détaille les nouvelles obligations qui vont s'imposer aux organisations dans l'année à venir, ainsi que les textes qui pourraient s'ajouter à l'équation.
Chronique
L’addiction à l’IA, miroir des générations futures
Dans sa nouvelle chronique, Imed Boughzala s'intéresse aux effets de l'IA sur la santé mentale et à ses autres effets de bord professionnels et sociaux. Alors : peut-on vivre avec l'IA sans en devenir dépendant ?
Chronique
Comment l’Arabie saoudite construit un système d’exploitation numérique à l’échelle d’une nation
Notre chroniqueur Stéphane Gervais a rencontré Ali Alhussein Hamidaddin, chief digital & information Officer de la Special Integrated Logistics Zone Company développée par Riyadh Integrated. L'occasion de comprendre comme l'Arabie saoudite se pense comme un "Royaume de l'IA".
Chronique
Souveraineté : Et si le bon sens de nos territoires devenait la nouvelle boussole ?
Sylvain Fievet revient sur sa participation au 7ème Congrès des élus au numérique à Agen. Entre animation de tables rondes et ateliers stratégiques, il a mesuré la force d’un numérique de conviction porté par ceux qui l’exécutent avec courage. Un éclairage sur le bon sens territorial : là où des pionniers transforment la souveraineté en liberté d’action. Un modèle de pragmatisme et de résilience qui s'impose désormais comme une boussole stratégique pour tout dirigeant.
Chronique
Futur du transport : sortir de l’idéal normatif pour entrer dans le réel
Dans cette chronique, Jean-Claude Laroche, ex-DSI d’Enedis et ancien président du CIGREF, partage ses convictions sur les défis des futurs services à fournir par les opérateurs du secteur du transport, en amont de l'atelier qu'il animera pour Alliancy, avec des CIO de l'écosystème, le 3 février 2026.
SmarterLink
2026 : Le DSI face au choc des réalités – Sortir de la schizophrénie stratégique
À partir des travaux du Pôle Études Alliancy et des échanges menés avec les Ecosystem Advisors, Sylvain Fievet propose une lecture analytique des tendances DSI 2026. Cette chronique confronte la vision du marché aux réalités opérationnelles observées sur le terrain : maturité organisationnelle, dépendances technologiques, contraintes économiques et enjeux de souveraineté. Une analyse ancrée dans le réel, loin des effets d’annonce.
Les clés pour agir
Chronique
En 2026, l'IA sort des écrans pour transformer le monde physique
Le CES 2026 qui s'est tenu à Las Vegas début janvier l'a prouvé : de l'IA logicielle à l'IA industrielle, la rupture est moins un changement de technologie qu'un basculement structurel des approches, explique notre chroniqueur Stéphane Gervais.
Chroniques
Piloter une ESN
Dans ces chroniques, Sylvain Fievet, CEO d’Alliancy, partage son regard de dirigeant engagé au cœur de l’écosystème numérique. Fort de son expérience auprès des acteurs du numérique, des ESN et des décideurs IT, il décrypte les enjeux concrets du pilotage d’une entreprise de services : arbitrages difficiles, choix structurants, signaux faibles à ne pas ignorer et convictions forgées sur le terrain.
Sans langue de bois ni recettes toutes faites, ces chroniques s’adressent à celles et ceux qui dirigent, transforment ou accompagnent des ESN, et qui savent qu’aujourd’hui, piloter, c’est autant savoir décider que savoir s’adapter.
Chronique
Faut-il introduire l’art et la culture dans les formations d'ingénierie, pour mieux innover ?
Notre chroniqueur Imed Boughzala analyse les leviers de créativité et d'innovation des ingénieurs à l'ère numérique, et les apports du digital dans l'alliance entre art, culture et ingénierie.
Piloter une ESN : Erwan Le Duff, un réveil conquérant
Pour sa chronique dédiée à la transformation des entreprises de services du numérique (ESN), Sylvain Fievet met en lumière un dirigeant qui allie lucidité industrielle, ambition de croissance et attachement au collectif.
Piloter une ESN : Éric Perrier, libérons notre potentiel
Éric Perrier, CEO VISEO, plaide pour une ESN libérée : croissance durable, actionnariat salarié et maîtrise des données au service d’une innovation souveraine
Chronique
IA frugale : nos choix sont-ils vraiment vertueux ?
Notre chroniqueuse Ana Semedo salue les progrès réalisés en termes de transparence et de mesure des impacts environnementaux des intelligences artificielles. Mais pour s'engager véritablement en faveur de l'IA responsable, elle appelle à la mise en place de méthodes pour passer de la "mesure à la maîtrise".
Piloter une ESN : Marc Palazon, la souveraineté mérite plus que de beaux discours
Pour sa nouvelle chronique dédiée à la transformation des entreprises de services du numérique (ESN), Sylvain Fievet met en lumière un dirigeant qui allie ambition stratégique, fidélité aux valeurs d’entreprise et pragmatisme opérationnel. À la tête de Smile depuis 18 ans, Marc Palazon trace un chemin singulier pour cette ESN européenne, entre croissance maîtrisée, engagement profond dans l’open source et une résilience impressionnante face aux défis économiques.
Piloter une ESN : Gaël Menu, être loyal à l’histoire et responsable de l’avenir
Pour sa chronique dédiée à la transformation des entreprises de services du numérique (ESN), Sylvain Fievet met en lumière un dirigeant qui allie ambition stratégique, fidélité aux valeurs d’entreprise et pragmatisme opérationnel. Nommé à la tête de SCC France en avril 2025, Gaël Menu incarne une nouvelle étape pour un acteur industriel majeur du numérique français.
Piloter une ESN : Hugues Meili, grandir sans grossir et naviguer sans déroutement
Pour sa chronique dédiée à la transformation des entreprises de services du numérique (ESN), Sylvain Fievet met en lumière un dirigeant qui allie ambition stratégique, fidélité aux valeurs d’entreprise et pragmatisme opérationnel. À la tête de Niji depuis 2001, Hugues Meili trace un chemin singulier pour cette ETI indépendante, entre croissance organique assumée, exigence de cohérence et transformation continue. Dans un contexte de consolidation du marché, de ruptures technologiques et de tensions sur les modèles, il garde le cap, sans jamais dévier de la ligne qu’il s’est fixée.
Piloter une ESN : Antoine Hennache entre croissance maîtrisée et souveraineté assumée
Antoine Hennache (HN Services) défend un modèle d’ESN indépendante, alliant croissance maîtrisée, souveraineté technologique et fidélité aux valeurs.
Piloter une ESN : Hélène Bringer face aux défis du numérique souverain
Hélène Bringer prend la tête de Thales Services Numériques et S3NS pour relever les défis du cloud souverain et de la sécurité numérique.
Piloter une ESN : Stéphane Nomis, un engagement bien au delà du business
Stéphane Nomis, fondateur d’Ippon Technologies, allie innovation, engagement et croissance pour faire de son ESN un acteur clé du numérique.
IA : rester captifs ou devenir stratèges ?
Epinglant un numérique « réduit à un marché de consommation » en Europe, notre chroniqueuse Ana Semedo lance un appel urgent à sortir de la passivité et de la captivité pour saisir l’opportunité stratégique offerte par le développement de l’intelligence artificielle.
Piloter une ESN : Medhi Houas, le talent de conjuguer croissance éclair et impact durable
Mehdi Houas façonne Talan entre hypercroissance, innovation responsable et engagement sociétal, imposant un leadership qui bouscule les codes des ESN.
Piloter une ESN : Aliette Mousnier-Lompré, une dirigeante qui bouscule les modèles
Aliette Mousnier-Lompré transforme Orange Business : recentrage stratégique, simplification, culture du résultat et impact humain redéfinissent l'ESN
Piloter une ESN : Cyril Malargé refuse l’attentisme
Cyril Malargé transforme Sopra Steria avec une stratégie assumée : recentrage, industrialisation et IA intégrée. Un pari sur l'impact et l'avenir des ESN.
NIS 2, c’est maintenant ! Faut-il avoir peur ?
Dans sa nouvelle chronique, Eric Barbry revient sur l’actualité du 18 octobre, date à laquelle la directive européenne NIS 2 devait être transposée dans chaque Etat membre. En la matière, la France est en retard, mais cela ne signifie pas que les prochaines semaines vont être tranquilles pour les entreprises. Alors, que regarder en priorité ?
AI World Summit 2024 : l’IA à l’épreuve du sens
Dans sa nouvelle chronique, Stéphane Gervais revient sur sa participation à l’évènement mondial de référence de l’IA, au Pays-Bas. La réglementation et les enjeux d’IA responsable ont été un filtre permanent pour donner du sens aux technologies et aux innovations présentées.