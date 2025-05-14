Politique / Réglementaire

À Berlin, l’inflexion européenne pour une offensive numérique

« Let’s first build the product ! » À Berlin, mardi 18 novembre, c’est en réponse à ces mots de Karsten Wildberger, ministre fédéral allemand de la Transformation numérique, que les premiers applaudissements enthousiastes ont vraiment retenti lors du Sommet franco-allemand pour la souveraineté numérique européenne. Le ministre, qui a ouvert la journée avec le ministre français de l’Économie Roland Lescure, a joué à fond son rôle d’ancien chef d’entreprise, capable de s’adresser à l’écosystème de la tech. « Ce sont ceux qui « font » qui pourront fixer les règles demain et relever les défis, notamment ceux de l’IA », a-t-il expliqué, avant d’ajouter à l’attention de la salle : « Votre dur travail est le moteur de l’Europe ! ». Cette opération séduction s’inscrivait dans le cadre politique plus large de la présentation, le 19 novembre, du « Digital Omnibus », le projet de refonte du cadre réglementaire européen pour le numérique. Un grand ménage attendu depuis longtemps, alors que les textes s’accumulent et se chevauchent depuis des années, du RGPD au Data Act en passant par l’AI Act. « Simplification », « harmonisation », « business first »… La volonté de laisser la possibilité d’innover plus librement et de dépasser la réputation d’oppression bureaucratique du Vieux Continent a été martelée encore et encore à Berlin. Pour une véritable inflexion ?