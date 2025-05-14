Indépendance Tech
Souveraineté numérique
Reprendre le contrôle sans s’isoler, l’urgence stratégique des entreprises européennes
Au MEMORITY DAY – Identity Rocks!, experts IT et dirigeants ont posé un constat clair : l’autonomie numérique européenne passera par des usages concrets, des outils performants et une transformation réelle des entreprises, bien plus que par des décisions politiques.
Open Data
La France, championne mondiale de la donnée publique
En prenant la tête du classement OURdata de l’OCDE et en conservant son leadership européen, la France confirme en 2025 sa place de référence mondiale de l’open data. Au-delà du symbole, c’est la maturité d’une vraie politique publique de la donnée qui se dessine.
Feuille de route
La France structure sa capacité souveraine d’évaluation de l’IA
L’Institut national pour l’évaluation et la sécurité de l’IA (INESIA), piloté par la Direction générale des Entreprises (DGE) et le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), adopte sa feuille de route 2026-2027. Trois pôles structurent la capacité française d’évaluation des IA avancées.
Opérationnel
Conseils concrets et limites hiérarchiques : quand les DSI s’attaquent à la souveraineté
Ce jeudi 12 février 2026, de nombreux intervenants ont partagés comment ils traduisaient leur volonté de souveraineté en plan d’action. Retour sur l’Observatoire du Club des Responsables d'infrastructure, de technologies et de Production informatique (CRiP).
Santé et souveraineté
La CAIH dévoile un plan stratégique et lance un programme open source pour réduire la dépendance numérique des hôpitaux
La centrale d’achat informatique hospitalière (CAIH) engage une nouvelle feuille de route sur cinq ans et initie le programme Alternative, destiné à bâtir un socle numérique souverain pour les systèmes d’information de santé.
Indépendance technologique
Les bonnes raisons de quitter Microsoft... et les mauvaises de ne pas le faire
L’Assemblée nationale a voté le 27 janvier dernier la création d’une commission d’enquête sur les dépendances structurelles et vulnérabilités systémiques liées aux technologies étrangères. Microsoft fait partie des entreprises visées de par leur proximité avec le politique. Une question qui dépasse les seules DSI mais concerne aujourd'hui les directions générales. Une raison de plus d'envisager une migration vers d'autres solutions avec lesquelles ces dernières devraient y trouver ... leur "compte".
Souveraineté numérique
Les données de santé françaises pour la recherche vont quitter Microsoft
Après des années de controverse sur l’hébergement de données de santé chez Microsoft, l’État acte un tournant stratégique. Le Health Data Hub va quitter le cloud américain pour rejoindre un opérateur certifié SecNumCloud, hors de portée des lois extraterritoriales, avec l’ambition de relancer un projet clé pour la recherche tout en réaffirmant les exigences de souveraineté numérique.
événement
Tech&Fest 2026 : cap sur la souveraineté numérique
L’événement grenoblois traite de la réduction des dépendances de manière concrète. Industriels, acteurs de la deep tech et chercheurs examinent comment garder le contrôle sur les infrastructures, les données et les usages de l’IA. De l’autonomie stratégique à l’IA de confiance, en passant par la souveraineté intellectuelle, le salon met en évidence les choix structurants pour préserver la capacité de décision.
Souveraineté numérique
88 % des agents publics ne font pas de la souveraineté une priorité
Une étude Ipsos réalisée pour Lecko montre que la souveraineté numérique reste un critère secondaire pour une large majorité des agents publics, malgré un discours politique et institutionnel très présent sur le sujet.
Article partenaire
L’open source d’entreprise : la troisième voie pour une autonomie stratégique
A condition d’éviter certains écueils, l’open source doit tenir une place de choix pour construire la maîtrise stratégique des organisations sur le numérique, analyse Red Hat dans le cadre de sa participation au Do Tank Alliancy « Dépendances technologiques et libertés d’action »
open source forever
Logiciel sous tension : Software Heritage, de l’archive mondiale à l’arme de souveraineté numérique
Dix ans après sa création, Software Heritage renouvelle son partenariat avec l’UNESCO. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de dépendances technologiques accrues, l’archive mondiale du logiciel open source revendique un nouveau rôle : passer de la conservation à la résilience numérique active.
Souveraineté numérique
Anne le Hénanff expose les trois leviers de la stratégie française
Au ministère de l’Économie, les Rencontres de la souveraineté numérique ont réuni pouvoirs publics et acteurs du secteur. La ministre déléguée chargée du Numérique a présenté les principaux leviers d’une stratégie fondée sur la mesure des dépendances, la préférence européenne et la commande publique.
Politique publique
Visioconférence : l’État ouvre un nouveau front de sa stratégie de souveraineté numérique
En généralisant d’ici 2027 Visio, sa solution française de visioconférence, l’État assume une stratégie de souveraineté numérique. Objectif : réduire les dépendances extra-européennes, sécuriser les échanges publics et rationaliser les coûts.
Quantique
"ColibriTD, Champion Systematic 2026 : l’ambition quantique française face au défi de la souveraineté"
La startup française, récompensée pour son approche hybride du calcul quantique, cible des secteurs stratégiques comme la finance et la défense. Un partenariat avec IBM Quantum rappelle cependant les enjeux d’indépendance technologique.
Innovation publique
Bordeaux : un projet de campus IA à 3 milliards d’euros porté par des acteurs privés
Un projet de pôle numérique dédié à l’intelligence artificielle est en préparation à Bordeaux-Lac. Baptisé BXIA, il prévoit la construction de plusieurs data centers à partir de 2028, pour un investissement annoncé de 3 milliards d’euros, financé par un fonds d’investissement privé.
Cloud européen
« Le cloud, ce n’est pas seulement du béton et des serveurs : c’est avant tout le stack »
Fondateur d’UPSUN (ex-Platform.sh) et à l’origine de l’initiative Eurostack, Frédéric Plais plaide pour une souveraineté numérique européenne fondée sur la commande publique, l’unification des normes et la construction d’une offre cloud complète, au-delà des seuls datacenters.
Politique publique
L'Essonne modernise la supervision de son système d'information
Le Conseil départemental de l'Essonne a déployé une solution de supervision centralisée de son système d'information. L'objectif est d’anticiper les incidents et sécuriser les services publics dans un département de 1,3 million d'habitants.
Souveraineté numérique
La Suite numérique de l’État muscle son volet défense pour renforcer l’autonomie stratégique
La direction interministérielle du numérique, l’Agence ministérielle pour l’IA de défense et le Commissariat au numérique de défense renforcent leur coopération autour de La Suite numérique de l’État. Un partenariat qui illustre la volonté de conjuguer efficacité opérationnelle, cybersécurité et souveraineté technologique.
ÉDITO
L’Europe du numérique, surprise et aphone face à la doctrine Monroe
En ce début d’année 2026, la brutalité assumée de la politique américaine rappelle à l’Europe que la domination technologique n’est pas qu’un sujet économique ou réglementaire, mais un levier géopolitique à part entière. Face à une doctrine Monroe version MAGA, l’Union européenne découvre qu’elle n’est plus protégée, mais exposée.
INTERVIEW
"Pour avoir un plan B face aux éditeurs dominants, EDF Commerce doit garder un savoir-faire technique"
François Raynaud est le directeur des systèmes d’information d’EDF Commerce. Dans le cadre de sa contribution au Do Tank 2025 d’Alliancy « Maîtrise des dépendances technologiques », il revient sur la façon dont se pose ce défi pour sa DSI et les leviers qu’il active.
Dépendances tech
Cartographier les dépendances invisibles dans les systèmes d’information : mission impossible ?
Sous une application, un ensemble de couches techniques invisibles soutient le système d’information. Ces dépendances, souvent liées à des technologies américaines, posent des enjeux de résilience pour les entreprises et nécessitent d’être mises en évidence.
édito
Souveraineté, confiance, dépendance technologique : comment dépasser les constats ?
La dépendance technologique européenne est désormais largement documentée, mais l’action politique reste timide. En attendant des décisions à l’échelle du continent, les organisations n’ont plus le luxe de l’inaction : elles disposent dès aujourd’hui de leviers concrets pour reprendre la main sur leur destin technologique. C’est le message porté par les travaux du Do Tank Alliancy « Dépendances technologiques, libertés d’action ».
Aligner l’intelligence artificielle pour reprendre la main : l’Europe esquisse sa stratégie de souveraineté
Au Sénat, le colloque “Aligner l’IA” a réuni chercheurs, entrepreneurs et responsables publics pour redéfinir la stratégie européenne de l’intelligence artificielle. Entre souveraineté, sécurité et éthique, l’Europe cherche à transformer la contrainte réglementaire en moteur de puissance technologique.
Open-Prod V.10 : UN ERP open source au service de la souveraineté industrielle
Avec la sortie d’Open-Prod V.10, les industriels du Grand Ouest disposent d’un nouvel outil pour renforcer leur compétitivité tout en gardant la main sur leurs données. Une approche locale et open source qui s’inscrit dans le mouvement de réindustrialisation et de souveraineté numérique.
Polytechnique suspend son partenariat avec Microsoft : un tournant pour la souveraineté numérique
Sous pression juridique et politique, l’École polytechnique renonce à migrer vers Microsoft 365. Une décision saluée par le CNLL, qui voit dans ce recul un signal fort après la polémique autour du contrat entre Microsoft et l’ESR.