Éditos
Edito
Entre équilibres économiques et enjeux de souveraineté : la grande réinvention des ESN et éditeurs
Les acteurs de la tech européenne, des solutions aux services, sont bousculés sur leurs marchés, par la montée des préoccupations en matière de dépendances numériques. Jusqu'où peut aller la remise en question ?
EDITO
Entre liberté économique et souveraineté, le sinueux chemin de l’action publique
Le contrôle des investissements étrangers auprès des pépites françaises est sous pression. Et ses déboires passés n'apportent pas de sérénité dans le débat actuel sur la forme que doit prendre l'action de l'État.
ÉDITO
Les trois paradoxes d’une volonté de souveraineté numérique
Le monde a changé. Il suffit de taper aujourd’hui « souveraineté numérique » dans un moteur de recherche et d’observer les articles d’actualité proposés par les grands médias nationaux pour s’en convaincre.
Édito
Une plateforme pour mieux faire écosystème
Alliancy fait peau neuve ! Comme certains d’entre vous l’auront peut-être déjà remarqué, nous nous sommes dotés d’une nouvelle plateforme, disponible en ligne depuis quelques jours.
Édito
2026 : année clé pour l’IA de défense française
L’écosystème français de la défense commence l’année 2026 sur les chapeaux de roues et sous le signe de l’innovation. Dans un contexte géopolitique qui pousse l’État, autant que les Armées elles-mêmes, à engager des transformations ambitieuses pour éviter de subir les conflits de demain, les actualités s’enchaînent.
Édito
Dépendances, souveraineté, résilience… En décembre, Alliancy sur tous les fronts
Les fins d’année sont traditionnellement chargées en rencontres et événements, qui se glissent dans les quelques jours encore disponibles avant l’arrivée des fêtes. La semaine écoulée a été le signe que 2025 ne faisait pas exception ! Les équipes d’Alliancy étaient d’ailleurs au premier rang pour animer l’écosystème sur les thèmes forts qui nous tiennent à cœur : la maîtrise des dépendances stratégiques, les enjeux de souveraineté et la résilience des organisations. Le 8 décembre, Alliancy accueillait ainsi dans ses locaux une soixantaine d’acteurs de l’offre tech, éditeurs et ESN, pour sa dernière soirée Elevate de l'année, consacrée aux alternatives technologiques françaises aux acteurs dominants. Le 9 décembre, nous animions un afterwork organisé par SUSE en prolongement des travaux du Do Tank Alliancy « Maîtrise des dépendances technologiques », auquel le spécialiste de l’open source a participé. Et le 10 décembre, nous étions mobilisés sur le Resilience Day, événement organisé autour de l’Indice de Résilience Numérique, dans le cadre des API Days. Des rencontres qui ont aussi permis de se projeter sur l’année à venir.
Édito
La triste banalité d’un cyber-attaquant
Sous la capuche, un monsieur tout-le-monde avec de la frustration professionnelle. La conclusion de l’affaire de la cyberattaque contre le groupe mutualiste de santé Hospi Grand Ouest (groupe VYV) jette une lumière crue sur la réalité d’une partie de la cybermenace qui frappe les organisations françaises. Lundi 1er décembre se tenait le procès d’un informaticien soupçonné d’être le responsable des déboires d’octobre 2024 de cette entreprise de l’Ouest de la France, qui gère onze établissements de santé. Celle-ci avait subi une attaque par déni de service, puis la divulgation de mots de passe, et enfin une demande de rançon, avec des « attaquants » prétendant avoir laissé dans le système d’information de quoi nuire encore plus à la structure. Des professionnels du crime cyber ? Un effet collatéral de la « guerre hybride » menée par la Russie contre l’Europe dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine ? Las ! Bien loin de l’image du hacker à capuche mystérieux et menaçant, le groupe de santé aura surtout été la victime d’un administrateur systèmes et réseaux de 27 ans, en période d’essai, qui se jugeait déconsidéré par la hiérarchie pour avoir pointé des failles de sécurité et à qui « les choses ont échappé », d’après son avocat. Pour un préjudice qui pourrait aller jusqu’à 3 millions d’euros, alors que Hospi Grand Ouest a mis six semaines pour remettre son système d’information sur pied. De quoi rappeler que les situations professionnelles du quotidien peuvent conduire au pire.
Édito
Entre adoption et P&L : les deux visages de l’IA
Le Grand Palais est un lieu « où la culture se célèbre sous toutes ses formes » auprès de tous les publics. Habituellement associé aux expositions artistiques, l’emblématique bâtiment parisien a accueilli les 25 et 26 novembre un événement d’une tout autre trempe : AdoptAI. L’événement international, placé sous le haut patronage d’Emmanuel Macron qui y a fait un passage remarqué, avait pour objectif assumé de promouvoir la démocratisation de la data et de l’IA. Le nom de la rencontre lui-même est sans équivoque : il met en avant le défi de l’adoption, face notamment aux enjeux de confiance qui entourent l’intelligence artificielle générative et agentique. Mais au sein des organisations, une autre petite musique se fait aussi entendre : comment cette adoption se traduit-elle en valeur concrète ? Et les gains de productivité (toujours promis, parfois réalisés) se retrouvent-ils vraiment dans le P&L et la performance financière, une fois tous les effets de bord pris en compte ? Si la génération de valeur a bien lieu, l’identité exacte de ceux qui la capteront in fine continue d’interroger…
Édito
Les Français, VivaTech et la difficile fierté de la réussite technologique
VivaTech est un événement rare : un show amoureux de la technologie, réalisé à grande échelle et avec des moyens conséquents. Chaque année pendant quatre jours, le parc des Expositions, Porte de Versailles, accueille une foule multinationale et des personnalités que l’on a rarement l’occasion de croiser dans l’Hexagone. Les acteurs de la tech en profitent évidemment pour annoncer leurs nouveautés et partenariats les plus marquants. Mais surtout, le salon est un rare moment où l’on peut voir les grandes entreprises et institutions publiques s’afficher ouvertement sur leurs sujets tech : c’est à qui aura le stand le plus marquant, avec la façon la plus originale de marquer les esprits. L’opération séduction bat son plein, tournée vers les professionnels, mais aussi les particuliers, avec une journée qui leur est consacrée le samedi 14 juin. En traversant les allées des différents halls, on ressent – contrairement à la plupart des salons « IT » habituels – un petit effet « Exposition universelle du numérique ». Et l’on voit poindre également une forme de fierté de tous ces acteurs français réunis pour montrer leur savoir-faire et leurs réalisations. Suffisamment rare pour être noté ! De quoi servir enfin de moteur à une « Équipe de France du numérique », lancée officiellement à la veille de l’événement, pour gravir les difficiles sommets des défis européens et mondiaux qui sont devant nous ?
Édito
« Fake it until you make it » : bas les masques à l’ère des agents IA
C’est une faillite qui attire l’attention, en remettant sur le devant de la scène des accusations de tromperie sur la réalité de l’innovation technologique vantée par certaines pépites du numérique. L’entreprise britannique Builders.ai, née en 2012 et spécialisée dans le « no-code », s’est récemment déclarée insolvable face aux difficultés économiques auxquelles elle était confrontée. Jusque-là, rien de bien surprenant : il n’est pas rare de voir des entreprises ayant « scalé » fortement subir les dures lois du marché. Mais le cas de Builders.ai a retenu l’attention quand le Financial Times a révélé que la faillite pouvait surtout être la conséquence de malversations et de manipulation des chiffres de vente. Effet boule de neige : cette accusation en a tout de suite réactivé d’autres. D’anciens salariés avaient en effet affirmé dès 2019 que derrière la promesse technologique d’un outil facilitant la création d’applications à l’aide d’une intelligence artificielle se cachait en fait… le travail de centaines d’ingénieurs indiens, bien humains. L’information pourrait faire sourire si elle n’était pas qu’un énième écho de tromperies à grande échelle bien répandues dans les écosystèmes de la tech mondiale.
Édito
Productivité et compétitivité européennes à l’épreuve du “cheval fougueux” de l’IA
Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid sur le commerce mondial : après avoir annoncé (de nouveau) la mise en place rapide de droits de douane de 50 % pour l’Union européenne, le 23 mai, il a fait machine arrière trois jours plus tard, accordant (de nouveau) un délai de plusieurs semaines pour les négociations. L’incertitude fait évidemment jouer les bourses au yoyo et crée de l’attentisme chez les investisseurs et les entreprises. Mais sur le plus long terme, le sujet est-il vraiment là pour l’Europe ? « Les barrières qui existent entre les pays européens ont beaucoup plus d’impact que ce que nous infligent les États-Unis », a répondu l’économiste Philippe Aghion, en clôture de la conférence « Comment relancer la productivité en France et en Europe » organisée par le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan, lundi 26 mai. Pour les spécialistes réunis, le long décrochage de productivité est un sujet majeur, mal compris par beaucoup de dirigeants et non perçu par la population… Avec une question à la clé : à quelles conditions le « cheval fougueux de l’intelligence artificielle » que décrit Philippe Aghion peut-il changer la donne pour l’Europe ?
Peut-on espérer un moteur franco-allemand de la souveraineté technologique en Europe ?
Connaissez-vous Karsten Wildberger ? Cet homme d’affaires est le nouveau ministre fédéral du numérique de l’Allemagne. Une première alors que le pays n’avait jamais incarné politiquement ce poste et ces responsabilités au sein de ses gouvernements successifs (malgré l’existence d’un ministère du « Transport et des infrastructures numériques »). Cette mise en avant dans l’équipe fraîchement nommée du nouveau chancelier Friedrich Merz est intéressante à plus d’un titre. D’abord, le ministre est un homme du privé : passé par le Boston Consulting Group, T-Mobile, Vodafone… il était devenu en 2021 le directeur général du spécialiste des magasins d’électronique Media-Saturn et président du conseil d'administration de Ceconomy (l’un des actionnaires principaux de Fnac-Darty). Il n’a adhéré au CDU, parti du chancelier, qu’après sa nomination début mai. Mais plus encore, c’est sa lettre de mission qui peut retenir l’attention : la modernisation de l’État d’une part (dans l’intitulé complet de son poste) et, surtout, la souveraineté numérique. Alors qu’en France, les initiatives se multiplient pour faire face aux risques croissants de dépendances technologiques, un axe Paris-Berlin renforcé sur les défis donnerait peut-être à l’Europe une meilleure chance pour lutter.
Le combat pour débloquer le « Choose Europe »
Le sommet "Choose France" est un atout, mais c'est toute l'Europe qui doit se mobiliser et changer ses règles si l'on veut voir le Vieux Continent vraiment jouer la carte de l'attractivité.
Dépendances technologiques : des milliards d’euros d’impact économique, et l’espoir de se les réapproprier
Dans une étude commanditée par le Cigref, le cabinet Astérès estime que les achats annuels de services de cloud et de logiciels des entreprises de l’Union européenne, qui bénéficient à l’économie américaine plutôt qu’à l’Europe, s’élèvent à 264 milliards d’euros. Et pointe le potentiel d’une réattribution, même limitée, de la commande.
Compétitivité européenne : à Strasbourg, l’écosystème du numérique veut mobiliser pour l’avenir
L’Union européenne vient d’infliger des amendes remarquées de 500 et 200 millions d’euros respectivement à Apple et Meta. Il leur est reproché de ne pas suffisamment s’adapter au Digital Markets Act, qui cherche à limiter les défauts de concurrence sur les marchés du numérique. L’analyse de cette décision s’est immédiatement portée sur les montants limités infligés et sur son timing, dans un contexte où l’Union cherche à éviter l’escalade dans la guerre commerciale initiée par Donald Trump. Mais, plus largement, c’est le rôle que l’UE se donne vis-à-vis des écosystèmes numériques qui est également interrogé en creux. Hasard du calendrier, au Parlement européen à Strasbourg, c’est d’ailleurs bien cette question qui est abordée par près de 180 dirigeants d’entreprises du numérique et directeurs des systèmes d’information. Leur objectif : faire émerger par l’intelligence collective des recommandations opérationnelles pour relever les défis de compétitivité et de dépendance technologique du Vieux Continent.
Souveraineté : le cas CVE et le piège du « chacun pour soi »
Lundi soir, la ministre déléguée chargée de l'IA et du numérique, Clara Chappaz organisait à Bercy une soirée consacrée à la souveraineté technologique. Ambition : montrer le leadership de l’État sur un sujet notoirement complexe, au vu des dépendances à tous les étages auxquelles sont soumises nos organisations. Reconnaissant l’intérêt de la démarche, les observateurs n’ont cependant pas manqué de souligner la timidité des « annonces majeures » qui avaient été promises sur l’invitation. Ils seront, en effet, repartis avec la création d’un Observatoire de la souveraineté numérique, sans doute loin d’être inutile, mais qui n’aura que peu d’impact à court terme, et le lancement d’un appel d’offres « cloud souverain » qui avait déjà été discuté l’an dernier. De quoi laisser tout l’écosystème sur sa faim, face au sentiment d’urgence provoqué par les décisions politiques très concrètes et déstabilisantes des États-Unis. Le dernier exemple en date a d'ailleurs fait monter la fièvre du côté des spécialistes cybersécurité du monde entier.
Droits de douane : quand les États-Unis détruisent les fondations qui ont porté leurs champions technologiques au pinacle
En une semaine, les tensions géopolitiques provoquées par l’administration Trump ont pris un tour fondamentalement économique, alors que les États-Unis ont mis à exécution leur stratégie de guerre commerciale. La généralisation des droits de douane a été un choc, qui s’est traduit violemment en bourse, les principaux indices américains effaçant peu ou prou leurs gains annuels. On ne s’étendra pas ici sur les accusations de manipulation de marché portées à l’encontre du président américain, celui-ci encourageant ses partisans à acheter des actions sur son réseau Truth Social, quelques heures avant d’annoncer publiquement une suspension de ses inénarrables « tariffs » pour 90 jours… Annonce qui a fait repartir très fortement à la hausse l’ensemble des cours. Tout au plus soulignera-t-on que les grandes valeurs technologiques, « Sept magnifiques » en tête, ont été particulièrement sensibles à cette séquence de montagnes russes. Mais ce chaos boursier est surtout le symptôme éruptif de la fin d’une ère de globalisation. Or, nos chaînes de valeur technologique sont l’incarnation de cette ère globale qui prédomine depuis les années 90. Au-delà des valeurs des actions et indices, il faut donc bien regarder l’impact pour le monde numérique dans son ensemble…
Microsoft a 50 ans : quelle leçon en tirer en Europe ?
L'anniversaire de Microsoft est symbolique de la réussite des méthodes de la Big Tech américaine. Mais dans le contexte géopolitique actuelle, il ne peut que pousser à la remise en question.
Face à la realpolitik, les grandes lois numériques européennes vont-elles tenir ?
Le Digital Services Act (DSA) face à la realpolitik et aux pressions géopolitiques. L'Europe entre autonomie numérique et négociations.
Health Data Hub : l’occasion manquée d’une initiative exemplaire
Les données de santé ont toujours eu l'effet particulier : provoquer des sursauts de souveraineté numérique, même quand le concept était moins à la mode. Depuis sa création, la Plateforme de Données de Santé de la France en a fait les frais. La publication récente de son bilan 2024 et de sa feuille de route 2025 a réouvert la plaie.
La dépendance technologique n’est pas qu’une histoire de géopolitique
La cyberattaque subie par l'éditeur français Harvest met en évidence l'impact grandissant des supply chain attacks mais aussi l'importance de se questionner plus sérieusement sur les défis des dépendances technologiques.
Pourra-t-on rester atlantiste dans la tech en 2025 ?
Les dépendances technologiques européennes ne sont plus à prouver. Mais si elles étaient un compromis acceptable pour certains du fait de la proximité naturelle avec l'allié américain, le réalignement mené par l'administration Trump remet en cause les parti-pris atlantistes de la tech.
Les géants d’aujourd’hui, invulnérables ou à deux pas du précipice ?
Après une année 2024 dramatique, les premiers mois de 2025 n'annoncent rien de bon pour le géant mondial des semi-conducteur, Intel. Une déchéance qui ne manque pas d'envoyer un signal au marché... et de faire réflechir.
Sur le marché de l’IA, la concurrence faussée par nos autres dépendances technologiques
Au-delà de la pluie d'investissements annoncée, que retenir du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle ? La question de la bonne santé concurrentielle du marché de l'IA a été l'un des axes les plus intéressants abordés lors du "Business Day". Avec des enseignements peu réjouissants vu de l'Europe.
L’ombre de la métamorphose américaine pèse sur le Sommet international pour l’IA
Le Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle sera-t-il un coup de maître sur la scène internationale ? Les 10 et 11 février, Paris accueille en grande pompe une rencontre voulue de très haut calibre, où chefs d’État et de gouvernement devraient côtoyer de grands noms du privé et de la recherche en intelligence artificielle. Pour Emmanuel Macron, c’est l’occasion de redorer un blason écorné par des mois d’incertitudes et de déséquilibres politiques, et de faire rayonner le pays des Lumières en l’arrimant fermement aux discussions sur le futur de notre planète, alors que l’IA va profondément changer notre société dans les années à venir. Le succès des Jeux Olympiques de Paris 2024, après de nombreuses critiques initiales, peut effectivement donner confiance dans la capacité de notre pays à marquer les esprits et à renforcer son influence sur les sujets internationaux majeurs.