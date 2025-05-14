Édito

La triste banalité d’un cyber-attaquant

Sous la capuche, un monsieur tout-le-monde avec de la frustration professionnelle. La conclusion de l’affaire de la cyberattaque contre le groupe mutualiste de santé Hospi Grand Ouest (groupe VYV) jette une lumière crue sur la réalité d’une partie de la cybermenace qui frappe les organisations françaises. Lundi 1er décembre se tenait le procès d’un informaticien soupçonné d’être le responsable des déboires d’octobre 2024 de cette entreprise de l’Ouest de la France, qui gère onze établissements de santé. Celle-ci avait subi une attaque par déni de service, puis la divulgation de mots de passe, et enfin une demande de rançon, avec des « attaquants » prétendant avoir laissé dans le système d’information de quoi nuire encore plus à la structure. Des professionnels du crime cyber ? Un effet collatéral de la « guerre hybride » menée par la Russie contre l’Europe dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine ? Las ! Bien loin de l’image du hacker à capuche mystérieux et menaçant, le groupe de santé aura surtout été la victime d’un administrateur systèmes et réseaux de 27 ans, en période d’essai, qui se jugeait déconsidéré par la hiérarchie pour avoir pointé des failles de sécurité et à qui « les choses ont échappé », d’après son avocat. Pour un préjudice qui pourrait aller jusqu’à 3 millions d’euros, alors que Hospi Grand Ouest a mis six semaines pour remettre son système d’information sur pied. De quoi rappeler que les situations professionnelles du quotidien peuvent conduire au pire.