Innovation
urgence business
Achats et innovation : l’équation à revoir
Face à l’accélération de l’innovation, les directions achats doivent abandonner leurs pratiques traditionnelles pour devenir un levier stratégique de compétitivité.
Innovation publique
Start-ups et grands comptes : les achats innovants poursuivent leur progression en France
Le rapport 2025 de l’Observatoire des relations entre startups et grands comptes met en évidence une hausse marquée de la commande publique innovante, tout en pointant des freins persistants dans les coopérations.
Startups
Le Crédit Agricole d’Île-de-France lance BLOOMUP, une structure dédiée aux startups à impact
Quantique
MerLin, élixir d’hybridation de Quandela pour industrialiser le quantique
Quandela dévoile MerLin, plateforme open source pour créer des modèles hybrides mêlant IA et calcul quantique photonique. Branchée aux outils des data scientists et optimisée pour GPU, elle vise des cas d’usage concrets — et une sortie du quantique hors des labos.
Univers virtuels
France 2030 : 11 projets retenus pour structurer une filière française des univers virtuels immersifs
Dans le cadre du plan France 2030, l’État a sélectionné 11 projets visant à structurer une filière nationale des univers virtuels immersifs, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, des briques technologiques aux usages industriels, médicaux et de formation.
services publics
Infrastructures numériques : cinq entreprises françaises sélectionnées pour l'export
Le gouvernement a dévoilé lundi les lauréats de l'appel à projets FASEP 2025 dédié aux infrastructures numériques. Cinq entreprises, majoritairement des PME, vont bénéficier d'un soutien financier pour exporter leur savoir-faire.
Quantique
Quantum Act européen : à Paris, l’industrie française du quantique monte au front
À l’initiative d’Alice & Bob et du QuIC, industriels français du quantique et décideurs européens ont échangé pour influencer le futur Quantum Act, attendu mi-2026, et défendre une industrialisation souveraine du quantique en Europe.
Recherche
L’Université de Strasbourg et l'Inria créent une antenne commune dédiée aux sciences du numérique
L’Université de Strasbourg et l’Inria ont officialisé la création de l’Antenne Inria de l’Université de Strasbourg afin de structurer et renforcer leur coopération en recherche, formation et innovation dans le domaine du numérique.
ÉTUDE
Levées de fonds françaises : concentration en Île-de-France et rotations stratégiques vers la Deeptech
Publiée par KPMG, l’étude Tech Insights 2025 montre que la France conserve la 2ᵉ place européenne des levées de fonds avec 7,2 Md€, portée par l’Apps & Tech d’entreprise, la Sustainability Tech et la santé numérique, concentrées en Île-de-France.
santé numérique
HealthTech et MedTech : une nouvelle édition du programme HIIT ouverte aux candidatures
La French Tech Grand Paris et le Digital Medical Hub lancent la quatrième édition du programme HIIT, destiné à accompagner 24 startups francophones en stade pré-clinique dans les secteurs de la HealthTech et de la MedTech.
Las vegas techno
CES : l’IA omniprésente entre promesses et réalités industrielles
À l’ouverture du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, l’intelligence artificielle s’impose comme le thème central du salon, entre démonstrations technologiques et interrogations sur ses usages concrets.
Brevets quantiques : la France parmi les pays moteurs en Europe
Selon une étude conjointe de l’Office européen des brevets et de l’OCDE, la France se classe au troisième rang européen pour les dépôts de brevets liés aux technologies quantiques, portée par un écosystème dense et un fort soutien public.
Expérimentation et acceptation de l’échec à l’ère du digital : vers une société apprenante
Notre chroniqueur Imed Boughzala analyse la place prise par la culture de l'expérimentation et de l'échec dans nos sociétés. Héritage de la méthode scientifique, son adoption au sein des organisations parait être aujourd'hui l'un des défis les plus importants à relever pour s'adapter aux contraintes des transformations numériques.
STATION F accueille cinq start-up pour transformer l’IA open source en solutions concrètes
Meta, SNCF Connect & Tech et Hugging Face ont dévoilé la nouvelle promotion de l’AI Startup Program à STATION F. Cinq start-up seront accompagnées jusqu’en juin 2026 pour transformer l’IA open source en solutions concrètes pour la mobilité, l’accessibilité et l’automatisation.
IA, robotique, quantique : ce que Web Summit 2025 révèle du futur numérique
Avec le retour massif des investisseurs, l’essor de l’IA embarquée, la montée en puissance de la robotique intelligente et les annonces géopolitiques sur le compute, l’édition 2025 du Web Summit marque un tournant dans la transformation numérique mondiale, raconte notre chroniqueur Stéphane Gervais depuis Lisbonne.
La French Tech 2030 muscle son écosystème avec 80 nouvelles pépites technologiques
80 startups prometteuses rejoignent l’initiative French Tech. Soutenues par l’État et les grands acteurs publics, ces jeunes pousses incarnent l’ambition française de souveraineté technologique dans des secteurs clés comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou le quantique. Au-delà de l’innovation, ce programme contribue à faire émerger des champions nationaux contribuant à l’emploi et à l’intérêt général.
Le difficile chemin des champions français : le cas d’école Doctolib
La France s’enorgueillit, à raison, de la vigueur de sa jeune scène tech. « L’élan startup » donné depuis le milieu des années 2010 n’a certes pas toujours été un long fleuve tranquille, mais il a contribué à densifier un écosystème et à créer une attractivité pour des idées et des métiers bien différents du reste de l’économie. La possibilité d’avoir des alternatives technologiques hexagonales, face aux propositions des logiciels américains, n’est pas une mince affaire. Pour être crédibles, ces alternatives doivent croître, passer à l’échelle et faire en sorte, justement, de ne pas être cantonnées au marché français. Car les grandes entreprises, pour la plupart, ne sont pas à l’aise avec de simples « leaders français » comme prestataires : elles veulent des champions européens, ou plus ambitieux encore, pour répondre à leurs exigences. Or, pour passer des jeunes pousses pleines d’allant à de tels champions, le chemin est difficile. Surtout qu’en grandissant, le soutien s’érode et les critiques commencent à pleuvoir ! La France veut des champions tech, mais se méfie en même temps de leur réussite. Le cas Doctolib est, à cet égard, saisissant.
Des centres de données dans l’espace, le nouveau pari de la tech
Loger des puces et des serveurs au-delà de l’atmosphère : tel est désormais l’objectif affiché par plusieurs géants et start-up du secteur technologique. Tous y voient une réponse possible aux tensions d’approvisionnement en énergie et aux besoins exponentiels du numérique.
Europe, fintech et régulation : de la contrainte à l’avantage compétitif
Lors de l’Investment Day 2025, à la Caisse des Dépôts, la Commission européenne a défendu une idée inattendue : transformer la contrainte réglementaire en moteur de compétitivité. Le projet FINE en pose les premiers jalons concrets.
Polytechnique Ventures II : la deeptech made in X repart à la conquête des labos
Après un premier fonds de 36 millions d’euros, Polytechnique Ventures lance un deuxième véhicule d’investissement doté de 21 millions d’euros. Objectif : financer 15 à 20 startups deeptech issues de l’écosystème polytechnicien et renforcer le lien entre recherche, innovation et entrepreneuriat.
Lucy : le pari du quantique européen signé Quandela
Quandela, le CEA et GENCI dévoilent Lucy, un ordinateur quantique photonique de 12 qubits installé au Très Grand Centre de Calcul du CEA. Une première européenne qui symbolise la montée en puissance d’une filière industrielle souveraine du calcul quantique.
Start-up SouvTech : l’innovation au croisement du civil et du régalien
En s’appuyant sur des technologies réversibles, capables de servir aussi bien la défense que les services publics, les start-up « SouvTech » incarnent une approche renouvelée de la souveraineté technologique. Tour d’horizon des enjeux actuels avec Hubert Raymond, directeur de l'innovation et de l'accélérateur GENERATE du GICAT (Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres).
World Summit AI 2025 : le moment de vérité pour une IA sûre, souveraine et responsable ?
Notre chroniqueur Stéphane Gervais, de retour du World Summit AI, résume les principaux enseignements à tirer de la rencontre. Entre géopolitique et technologies les organisations participantes ont mis en avant leurs espoirs et leurs craintes sur leur futur avec l'intelligence artificielle.
Open-Prod V.10 : UN ERP open source au service de la souveraineté industrielle
Avec la sortie d’Open-Prod V.10, les industriels du Grand Ouest disposent d’un nouvel outil pour renforcer leur compétitivité tout en gardant la main sur leurs données. Une approche locale et open source qui s’inscrit dans le mouvement de réindustrialisation et de souveraineté numérique.
L'Europe doit empêcher les États-Unis et la Chine d'être "les leaders technologiques", selon le Nobel français d'économie
L'un des colauréats du Prix Nobel d'économie 2025, le Français Philippe Aghion, a appelé lundi les pays européens à ne pas laisser la Chine et les États-Unis monopoliser l'innovation technologique.