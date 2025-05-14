Innovation

Le difficile chemin des champions français : le cas d’école Doctolib

La France s’enorgueillit, à raison, de la vigueur de sa jeune scène tech. « L’élan startup » donné depuis le milieu des années 2010 n’a certes pas toujours été un long fleuve tranquille, mais il a contribué à densifier un écosystème et à créer une attractivité pour des idées et des métiers bien différents du reste de l’économie. La possibilité d’avoir des alternatives technologiques hexagonales, face aux propositions des logiciels américains, n’est pas une mince affaire. Pour être crédibles, ces alternatives doivent croître, passer à l’échelle et faire en sorte, justement, de ne pas être cantonnées au marché français. Car les grandes entreprises, pour la plupart, ne sont pas à l’aise avec de simples « leaders français » comme prestataires : elles veulent des champions européens, ou plus ambitieux encore, pour répondre à leurs exigences. Or, pour passer des jeunes pousses pleines d’allant à de tels champions, le chemin est difficile. Surtout qu’en grandissant, le soutien s’érode et les critiques commencent à pleuvoir ! La France veut des champions tech, mais se méfie en même temps de leur réussite. Le cas Doctolib est, à cet égard, saisissant.