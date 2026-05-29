Webinaire Metapolis X Alliancy

Date: 29 mai 2026

Heure: 5h00 - 6h00

Ce webinaire décrypte les stratégies concrètes pour opérationnaliser la souveraineté numérique dans le secteur public, s'appuyant sur des retours d'expérience territoriaux et des outils d'évaluation comme l'indice de Résilience numérique.

Les intervenants d'Alliancy, Ascend Partners, de la CDC et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) présenteront une feuille de route pragmatique pour réduire les dépendances technologiques tout en garantissant la continuité des services essentiels.

Une table ronde interactive identifiera les actions immédiates (« quick-wins ») et les premières étapes à engager pour vos projets de transformation.

Rejoignez-nous pour définir comment passer de la réflexion stratégique à l'action concrète au sein de votre administration