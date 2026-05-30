COCORITECH - Live Linkedin 02/06 à 11h30

Date: 2 juin 2026

Heure: 5h30 - 7h00

Et si le vrai sujet n’était plus de chercher des alternatives, mais d’oser faire confiance à nos propres champions ?

La prise de conscience des directions des systèmes d’information concernant leurs dépendances technologiques a fait un bond en avant en quelques mois. Mais derrière celle-ci, le défi reste immense : comment valoriser les alternatives tech françaises et européennes face aux acteurs dominants ?

Avec sa nouvelle émission Cocoritech, Alliancy met le projecteur sur ceux qui agissent d’ores et déjà au sein de nos entreprises pour mener des projets avec ces acteurs technologiques trop longtemps délaissés. Qui sont ces décideurs déterminés, et quels sont leurs retours d’expérience ?

Pour ce premier épisode, 4 intervenants inspirants prendront la parole :

▪️Christophe Leray, DSI de STEF

▪️Gilles Castéran, fondateur de Memority

▪️Gwilherm Le Donné, directeur général de BPCE Solutions informatiques

▪️Frédéric Durand, fondateur de Diabolocom

À travers ces témoignages, l’objectif est de montrer qu’il n’y a pas de fatalité et qu’il existe mille raisons d’être fiers de nos entreprises technologiques.

Aux côtés de ses invités, Sylvain Fievet revient sur des choix déterminés, des anecdotes inspirantes et des rencontres qui peuvent faire évoluer les convictions des entreprises. Un éclairage qui s’inscrit dans le prolongement naturel des travaux d’Alliancy consacrés à la souveraineté numérique et à la lutte contre les dépendances technologiques.

Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous proposé par Alliancy !

Inscrivez-vous dès à présent :

Rendez-vous mardi 2 juin à 11H30 pour le live linkedin