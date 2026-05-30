Date: 3 juin 2026

Heure: 2h00 - 15h00

La conférence annuelle de l'association open source OW2 se tiendra les 2-3 juin aux Jardins de l'Innovation de Orange à Châtillon.

Rencontre internationale des contributeurs, éditeurs, ESN, académiques, et associations du libre, OW2con rassemble une large communauté open source durant deux journées de présentations. Les sujets abordés couvrent la souveraineté numérique via l'open source et les modèles de langage ouverts, les aspects technologiques, la R&D et les enjeux économiques. Une occasion unique de nouer des contacts avec des chercheurs et porteurs de projets venus de toute l'Europe et d'outre-Atlantique, lors de moments conviviaux et de réunions en petits groupes. OW2con est ouvert à tous, l’évènement est gratuit et les présentations et débats ont lieu en anglais.

Cette année, l'accent est mis sur les logiciels open source et les modèles ouverts pour renforcer la souveraineté européenne.

Pour gagner en indépendance technologique, les citoyens et organisations de l'UE veulent suivre une stratégie numérique durable et responsable autour d'infrastructures plus sûres, opérées et maîtrisées en Europe. Ce thème sera adressé au travers de sessions dédiées et lors d'un débat public de la conférence.

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