Webinaire HUB FRANCE IA : Les ressources clés pour une IA frugale et performante

Webinaire HUB FRANCE IA : Les ressources clés pour une IA frugale et performante

Date: 4 juin 2026
Heure: 7h00 - 14h00

Le 4 juin 2026 à 13h
 

Le groupe de travail IA & Environnement du Hub France IA a le plaisir de vous inviter au webinaire "Les ressources clés pour une IA frugale et performante".

Que vous soyez décideur, utilisateur, développeur ou membre d’une équipe projet, ce webinaire est fait pour vous.

Découvrez 20 ressources clés, soigneusement sélectionnées par les auteurs de la ⁠base de ressources pour une IA frugale, et adaptées à votre profil. Une occasion unique d’échanger en direct avec les experts pour explorer les enjeux, les bonnes pratiques et les opportunités de l’IA frugale.

Au programme :

  • Introduction à la base de ressources pour une IA frugale

  • Equipe projet – Intégrer la frugalité dans la gouvernance projet IA

  • Utilisateur – Utiliser l’IA de manière plus responsable d’un point de vue environnemental

  • Développeur  – Construire des solutions d’IA frugales

  • Décideur – Comprendre l’impact environnemental de l’IA et les bénéfices de l’IA frugale pour votre organisation

  • Conclusion

  • Q/R

Ce webinaire est ouvert à tous, n’hésitez donc pas à partager l’invitation !

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