[Workshop Future4ID] Les Wallets numériques européens vont-ils redessiner la relation client ?

Les Wallets numériques européens (EUDI & Business Wallet), appelés à se déployer dès 2027 sous l’impulsion des règlementation eIDAS 2 et AMLR, vont offrir un nouveau standard de confiance. Au-delà de la lutte contre la fraude et de la simplification de la gestion documentaires, les Wallets vont, par leur architecture, profondément transformer les parcours clients depuis l’entrée en relation, jusqu'à la fidélisation en passant par la création de nouveaux services et partenariats. Qui va s’en saisir ?

Nous partons d’un constat simple : l’entrée en relation repose encore trop souvent sur des documents, des justificatifs, des scans, des contrôles manuels et des vérifications fragmentées.

Le wallet numérique ouvre un autre modèle : des attributs vérifiés, des attestations qualifiées, un partage sélectif d’informations, des parcours plus fluides, une fraude mieux maîtrisée et de nouveaux services de confiance entre organisations et usagers. Le sujet n’est donc pas seulement de “se préparer au wallet”, mais de saisir aussi les opportunités qu'il va créer.



Le sujet est de comprendre ce que devient la relation client quand la preuve circule autrement.

Pour les banques, mutuelles, retailers, opérateurs de mobilité, assureurs, ou encore services publics, ce changement peut modifier profondément la manière d’entrer en relation, d’accorder un droit, de vérifier une éligibilité, de réduire la fraude, de personnaliser un service ou de coopérer avec d’autres acteurs.

Or c’est précisément ce que beaucoup d’organisations n’ont pas encore vu. Les travaux Future4ID montrent que le sujet reste trop souvent classé comme une obligation ou un dossier de conformité, alors que la vraie rupture est celle d’une architecture de services de confiance.

C’est le cœur de cet atelier Future4ID : réunir des responsables métier, relation client, commerce, innovation et DSI pour poser ensemble les bonnes questions.

Quels parcours seront les premiers transformés ?

Quels irritants actuels peuvent être supprimés ?

Où la fraude peut-elle être mieux maîtrisée ?

Quels justificatifs peuvent devenir des attestations vérifiables ?

Quels nouveaux services deviennent possibles ?

Et surtout : quels partenariats faut-il construire pour tirer parti de ce nouvel espace de confiance.

A propose de Future4ID :

Fondé par Alliancy, avec comme premier membre fondateur Kipmi, Future4ID est un consortium d'acteurs représentant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'identité numérique. Il a pour but d'éclairer le marché sur les enjeux de l'identité numérique, d'identifier les cas d'usages pertinents et d'accélérer le développement de nouveaux usages et solution en France et en Europe. La conviction portée par Future4ID est claire : la valeur ne viendra pas du wallet seul. Elle viendra des organisations qui sauront l’utiliser pour créer des services plus simples, plus sûrs, plus interopérables et mieux connectés à leur écosystème. L'enjeu n'est pas simplement d'appliquer la règlementation européenne eIDAS et la mise en conformité des organisations, c'est surtout de tirer avantage des opportunités systémiques qui en découle et de créer les modèles de services de demain.