Workshop & dîner - Spécial DATA

En 2026, le rôle du Chief Data Officer ne se limite plus à « gérer la donnée » : il s’agit d’affirmer un leadership tangible sur la création de valeur business, de produire des preuves de réussites rapides et de convaincre la direction générale des bons sujets sur lesquels l'IA va être un game changer.

Dans les organisations B2B, la donnée commerciale est au cœur de la valeur business et de l’usage de l’IA. Mais cette donnée ne vit souvent pas seule et son usage est souvent croisé avec des données d’autres sources : financières, opérationnelles…

Le CDO a pour mission de construire le portefeuille de données global de l’entreprise en y intégrant les données commerciales, encore souvent silotées dans le CRM, et de faire en sorte que toutes les données soient « AI ready ». Sa feuille de route repose sur des actions spécifiques à la donnée commerciale mais aussi sur des actions transverses à l’ensemble du portefeuille.

Parmi les actions prioritaires figurent la mise en qualité de ces données notamment par leur enrichissement basé sur des données externes, leur intégration au data catalogue, leur gouvernance, leur accessibilité en termes d’architecture et de solution (data Warehouse, data plateforme, data marketplace…).

La question de la collaboration avec le marketing/vente et la DSI est également au cœur des enjeux du CDO.

L’objectif pour le CDO étant de générer des « quick wins » à l’échelle, visibles et mesurables. L'occasion du même coup de démontrer des cas d’usage IA crédibles et d’accroître leur influence auprès du comité exécutif.

C'est la question qu'explore Alliancy, en partenariat avec Nomination, dans le cadre de son prochain "Défi d'un nouveau monde". En enquêtant auprès des chief data officers et en animant un atelier consacré au sujet, nous explorerons collectivement des axes d'action clés :

Comment articuler complétude, qualité, automatisation et bonne gouvernance pour transformer la donnée commerciale et la rendre « AI ready » ?

Quelle feuille de route le CDO doit-il définir pour intégrer les données commerciale au portefeuille de données de l’entreprise ?

Comment gérer la collaboration avec marketing, ventes et DSI ?

L'objectif de ces travaux et de la rencontre du 22 septembre 2026 est de mieux outiller les CDO afin de définir un récit de valeur adressable aux DG : playbooks de priorisation, métriques de pilotage et trajectoires de passage à l’échelle de l’IA…

Informations pratiques