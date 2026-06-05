GreenTech Forum Paris 2026

Date: 6 novembre 2026

Heure: 2h00 - 14h30

GreenTech Forum change pour affirmer plus que jamais sa vocation : aider les organisations à transformer l’intention en action, dans un contexte d’accélération technologique sans précédent.

GreenTech Forum est l’événement professionnel de référence dédié au numérique et à l’IA responsables. Créé par Formule Magique en 2021, il réunit chaque année environ 2 500 participants – entreprises, institutions, experts et décideurs.

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À travers un programme riche, mêlant conférences, ateliers interactifs, études de cas et retours d’expérience, ainsi qu’un espace d’exposition, le forum propose des solutions concrètes et des outils innovants pour accompagner les organisations publiques et privées dans leur transition numérique durable.



Véritable lieu de réflexion et de partage, GreenTech Forum permet d’anticiper les tendances émergentes pour un numérique et une IA plus durables, éthiques et inclusifs.