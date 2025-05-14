Selon Workday, les grands écosystèmes cloud fonctionnels facilitent la transformation des DSI en broker
Quelles sont les idées reçues qui persistent sur les directions des systèmes d’information « broker de services » ? Et quelles sont les caractéristiques d’un catalogue de services IT moderne ? Nous avons posé ces questions à Pierre Gousset, vice-président avant-vente EMEA de Workday et fin observateur du marché IT.
Quand Doctolib choisit Workday pour ses talents
La licorne française en devenir, Doctolib, choisit Workday pour gérer en partie ses ressources humaines. L’occasion pour l’éditeur américain d’inviter Matthieu Birach, Chief People Officer du leader français de la prise de RDV médicaux, à échanger sur l’importance d’un tel outil à l’heure du tout-numérique.
Thérapie génique et numérique, même combat ? Rencontre avec Hubert Cotté
Hubert Cotté de Workday, évoque les défis de l’innovation et du progrès, en comparant ce qui se joue dans le numérique et la médecine. Emission Numérique4ever
Workday présente son étude sur les enjeux de diversité et d’inclusion en entreprise
Une étude européenne révèle que, si de nombreux dirigeants comprennent l’importance de prioriser les initiatives en faveur de la diversité, des efforts doivent être cependant engagés pour que ces actions s’inscrivent dans une transformation à plus long terme.
Comment les DSI s’engagent pour améliorer l’expérience employé ?
Quelle vision ont les directeurs des systèmes d’information du sujet de l’expérience employé et de l’engagement des collaborateurs dans l’entreprise ? Et comment peuvent-ils y contribuer ? Pour répondre à ces questions, Alliancy, en partenariat avec Workday, a réuni au printemps une sélection de DSI lors d’un atelier à la Rédaction. Dans le cadre de notre enquête annuelle sur le croisement des enjeux RH et IT, nous proposons une première synthèse des enseignements issus de cet échange.
Transformation business : les DSI réinventent leur rôle de « broker de services numériques » pour les métiers
Le dîner débat Alliancy organisé avec Workday, le 29 juin dernier, a vu se multiplier les témoignages de DSI sur l’évolution de la notion de « broker de services » et sur leurs défis actuels les plus structurants.