Comment les DSI s’engagent pour améliorer l’expérience employé ?

Quelle vision ont les directeurs des systèmes d’information du sujet de l’expérience employé et de l’engagement des collaborateurs dans l’entreprise ? Et comment peuvent-ils y contribuer ? Pour répondre à ces questions, Alliancy, en partenariat avec Workday, a réuni au printemps une sélection de DSI lors d’un atelier à la Rédaction. Dans le cadre de notre enquête annuelle sur le croisement des enjeux RH et IT, nous proposons une première synthèse des enseignements issus de cet échange.