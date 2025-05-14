Editeur français de solutions vidéo & Webinar, EMPREINTE.COM est une alternative européenne agile et indépendante face aux solutions industrielles extra européennes.

Pour la formation et la communication EMPREINTE.COM est une solution visio et webinar hébergée en Europe, qui garantit la confidentialité des données et la fluidité des échanges.

Solution agile, usage fluide et intuitif, EMPREINTE cultive une approche centrée sur l’expérience utilisateur : des outils simples, performants et immédiatement opérationnels.

Partenaire clé pour Alliancy, la démarche EMPREINTE.COM privilégie l’indépendance numérique réelle : la maîtrise l’ensemble de sa chaîne technique (logiciels, hébergement, diffusion).

Elle offre aux organisations soucieuses de conformité RGPD et de protection de leurs échanges une solution européenne, sans risque de transfert de données vers des juridictions extraterritoriales.

L’équilibre Simplicité / Performance : est l’ADN des logiciels EMPREINTE

Points clés

EMPREINTE.VIDEO plateforme Webinar complète pour les formations démos, réunions, en quelques clics, avec une qualité vidéo professionnelle, un faible taux de latence et une interface intuitive qui ne nécessite aucune formation lourde ni installation pour les utilisateurs finaux.

EMPREINTE.LIVE solution Visio gratuite pour tester en conditions réelles la puissance de la plateforme intégrable (SaaS, opremise) en version étendue avec garanties de confidentialité.

Résumé

Créé en France, solution 100 % européenne avec hébergement souverain EMPREINTE.COM est une solution de référence pour les webinars et visioconférences professionnelles, alliant simplicité et performance.