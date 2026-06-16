Pionnier du Software Asset Management (SAM) en France, Elée est un cabinet de conseil indépendant, ayant pour objectif d’aider les DSI et les Directions Achats à reprendre la main sur leurs contrats, optimiser leurs risques et coûts IT, et plus précisément les dépenses liées aux logiciels et au Cloud.

L'expertise d'Elée, forte de plus de 15 ans d'expérience, s'articule autour de quatre piliers :

· Négociation Stratégique & Achats IT : Accompagnement dans les négociations et renouvellements, construction de plans de réduction des coûts, et conseil en stratégie d'acquisition

· Software Asset Management (SAM) : Maîtrise des inventaires, analyses de conformité, outillage SAM et construction de plans d’optimisation des licences

· Expertise Éditeurs & Licensing : Décryptage des contrats et métriques complexes (Oracle, Microsoft, SAP, IBM, Salesforce, Rocket Software...)

· Gouvernance Cloud & FinOps : Pilotage et optimisation des coûts cloud, conseils en FinOps, et en architecture cloud