Dernières publications

Patrick Bertrand

L'heure du "Co" 4/14 - Patrick Bertrand, Directeur général de Cegid

A lire dans Alliancy le mag : "Innovation : l'heure du "Co", la vision de Patrick Bertrand, Directeur Général de Cegid
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.