Des robots bêtes et disciplinés
Le buzz autour de l’intelligence artificielle conduit à surestimer considérablement les capacités des robots. Pendant ce temps, les robots industriels se trouvent une astuce pour augmenter leur capacité : collaborer davantage et mieux avec l’homme.
Entreprises françaises : des performances inégales
Selon Accenture, la transformation numérique comporte quatre dimensions : la stratégie, la production des biens et des services, la capacité à transformer l’expérience client et la diffusion de la culture numérique dans toute l’organisation.
Industrie : quelle gouvernance du numérique ?
Comment mener à bien sa transformation numérique et qui mettre aux commandes ? L’exemple de cinq entreprises industrielles montre l’évolution des organisations mises en place pour faire face à un double défi : inventer une entreprise « numérique » et gérer les transformations.
The « new » Dell
A l’occasion d’EMC World 2016 (Modernize), Michael Dell a rappelé les enjeux de la fusion imminente Dell-EMC… en précisant sa stratégie face à la concurrence.
Dans les réseaux, la guerre est déclarée !
Trois start-up françaises, ont inventé le concept de réseau très bas débit pour véhiculer les données des objets connectées.
Livre - De l’urgence de la transformation
McKinsey a bien le chic pour les chiffres chocs : « 1 000 milliards d’euros en France d’ici à 2025. » C’est la valeur économique « que pourraient engendrer les technologies numériques si elles étaient pleinement déployées ».
Livre - Les etats-Unis, vers le redressement productif
A la fin des années 1980, l’efficacité de l’outil de production japonais terrorisait l’Amérique. Pour répondre à la crise de productivité, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) avait alors lancé une grande étude aboutissant à un livre, Made in America. Fast forward en 2010.
Livre – Un monopole sinon rien
Si vous voulez mesurer à quel point la Silicon Valley est éloignée de la France, de sa morosité, de sa méfiance envers le progrès et la technologie, lisez Zero to One de Peter Thiel. Vous n’en reviendrez pas.
Livre – Un guide incontournable
C’est plutôt un livre de patron. Entendez par là, qu’après avoir lu avec profit cet ouvrage, la meilleure chose à faire est de susciter chez votre PDG l’envie de s’y plonger.
Livre - A la (re)découverte de l’industrie
Vous voulez vous convaincre de l’importance de l’industrie ? Vous souhaitez comprendre les immenses enjeux qui, au-delà de la seule « usine du futur », attendent les industriels français ?
Emploi : La grande frousse !
L’idée que le numérique menace très gravement l’emploi fait son chemin. Faut-il s’alarmer ? Le débat reste ouvert.
Entrepreneuriat - Comment créer des "géants" français
Pourquoi, dans le numérique, depuis trois décennies, si peu de start-up françaises ont-elles réussi à atteindre une taille vraiment significative ? Quels sont les freins à la croissance ? Cinq patrons français du logiciel donnent leur point de vue.
Le Design Thinking, méthode pour innover
L’innovation ne s’improvise pas. Une méthode née en Californie, le design thinking, se propose de formaliser le processus d’innovation.
Cloud, transformation numérique et... DSI
On peut craindre le numérique… mais qu’importe, il faut impérativement l’adopter. A commencer par le cloud qui change tout.
Economie Numérique - Le gratuit vous appauvrit !
Dans l’économie numérique, « les données issues du “travail gratuit” des utilisateurs sont au coeur de la création de valeur », disent les Français. C’est exactement ce que souligne et ce qui inquiète Jaron Lanier.
Pôle de compétitivité – Cap Digital même cap nouvelle démarche
Ce sont désormais les besoins des marchés qui donneront le « la » en termes de projets de recherche. Huit marchés cibles ont été identifiés par le pôle avec, en ligne de mire, le développement de produits pour favoriser leur transformation numérique.
Livre - Big data c’est plus et bien autre chose
Viktor Mayer-Schönberger est professeur à Oxford ; Kenneth Cukier journaliste au magazine The Economist. À eux deux, ils offrent dans leur ouvrage une bonne et lisible introduction au phénomène des big data. Ce n’est pas un ouvrage technique.
Livre – Culturomics, pour le meilleur et pour le pire
Je n’ai pas immédiatement compris quelle était précisément l’intention des auteurs de ce livre. Mais je l’ai lu avec intérêt et j’y ai appris beaucoup. Surtout, il m’a ouvert un vaste champ de réflexion lié à un phénomène brûlant, les big data. Tout cela en ne mentionnant ce terme qu’une seule fois…
Autolib’, l’hyper communicante
Le succès des voitures 100% électriques en autopartage, dans l’agglomération parisienne, et bientôt à Lyon et aux États-Unis, se confirme. Pour maximiser son offre, l’analyse de données devient pour Bolloré une question clé.
Livre : La seconde moitié de l’échiquier
Comment se fait-il qu’aux États-Unis, la reprise économique ne s’accompagne pas d’une reprise équivalente des embauches ?
Big Data : vertigineux, mais plus encore !
Révolution informatique, révolution du management, révolution industrielle… les big data, ou le traitement de données à très grande échelle, suscitent un immense enthousiasme. Quelles sont les promesses de cette technologie ?
Livre : Made by myself
Cool, geek et branché. Si vous n’aimez pas l’enthousiasme technophile californien libertaire, dont le magazine américain Wired est le parangon, ce livre n’est pas pour vous. Dans le cas contraire, n’hésitez pas. Lisez-le vite !